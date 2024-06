Ako vam komad svemirskog otpada padne na kuću, tko je odgovoran? Ova tužba bi mogla dati odgovor

Obitelj s Floride odlučila je tužiti NASA-u nakon što je krhotina iz svemira, pri padu iz Međunarodne svemirske postaje, oštetila krov njihove kuće. Ovo je rijedak slučaj koji povlači pitanje tko je odgovoran za otpad iz svemira dok se nacije, privatne kompanije i milijarderi natječu u izgradnji nove svemirske ekonomije

Obitelj iz grada Naplesa na Floridi od NASA-e traži 80.000 dolara za štetu nastalu na njihovoj kući i biznisu, kao i za emocionalne i mentalne povrede nakon što je ranije ove godine komad metala s Međunarodne svemirske postaje pao na Zemlju, točno na njihovu kuću, i oštetio im krov.

NASA je prikupila i analizirala metalni predmet i otkrila kako se radi o dijelu peleta izbačenog iz postaje 2021. godine. NASA je očekivala kako će komad metala izgorjeti u Zemljinoj atmosferi.

Budući da je ovo isključivo američki problem – krhotina je NASA-ina, a pala je u SAD, profesorica Andrea Harrington sa sveučilišta McGill za Forbes kaže kako će se problem riješiti prema američkim zakonima, “baš kao i u svakom drugom slučaju gdje vlada izazove štetu na privatnom vlasništvu.”

Harrington dodaje kako postoje sporazumi koji se bave upravo pitanjem štete koja nastaje postupcima neke druge zemlje u svemiru. SAD je potpisnik tih sporazuma. Da je predmet pao u neku drugu zemlju, američka vlada bi morala platiti vladi te zemlje, a potom bi ona unutar svoje države riješila plaćanje odštete oštećenim pojedincima.

Čeka se odgovor NASA-e

Američka vlada morala bi temeljem sporazuma platiti i odštetu koju su izazvale privatne američke kompanije, iako bi potom tvrtka – ili njeni osiguravatelji – morali američkoj vladi nadomjestiti plaćeni iznos u skladu s nacionalnim zakonom.

Odvjetnica obitelji s Floride, Mica Nguyen Worthy, rekla je kako je tužba važna jer će postaviti presedan u tome kako agencija rješava ovakve incidente. NASA ima šest mjeseci za odgovor na tužbu. Worthy je pozvala agenciju, i ameripčku vladu, da reagira na isti način na koji bi morala odgovoriti prema međunarodnim zakonima da je metal pao u neku drugu državu. “Da se ovaj incident desio u inozemstvu i netko u nekoj drugoj zemlji je pretrpio štetu, SAD bi morao platiti odštetu,” rekla je Worthy, dodavši kako vlada sada ima priliku postaviti standard po pitanju toga kako “odgovorne, sigurne i održive aktivnosti u svemiru” trebaju izgledati.

Harrington kaže kako “zaista sumnja da će biti potrebno ići na sud”, objasnivši kako je “u interesu NASA-e – i financijski i po pitanju percepcije u javnosti – ponuditi razumnu odštetu bez potrebe za tužbom. Dodaje kako vjeruje da će agencija upravo to i učiniti.

Profesor svemirskog prava i politike na sveučilištu Northumbria u Ujedinjenom Kraljevstvu, Christopher Newman, za Forbes kaže kako nije nužno dokazati krivnju za štetu nastalu padom otpada iz svemira da bi država bila odgovorna za kompenzaciju. Sve što je potrebno jest pokazati da je štetu zaista izazvao predmet iz svemira. Ipak, Newman dodaje kako bi stvari moglo zakomplicirati podrijetlo predmeta na Međunarodnoj svemirskoj postaji budući da je ona nastala temeljem međunarodnog partnerstva koji navodi kako svaki partner: SAD, Rusija, europske vlade, Japan i Kanada, mora proučiti međunarodne sporazume o odgovornosti.

SSSR platio odštetu Kanadi

Zakoni koji se tiču svemira “bili su dostatni kada su svemirske aktivnosti bile ekskluzivne i skupe,” kaže Newman. Na ove zakone ne poziva se često – SSSR je morao platiti odštetu Kanadi 80-ih nakon što je njihov satelit izgorio iznad te zemlje – ali u posljednjih nekoliko godina, govori Newman, pristup svemiru postao je nešto jeftiniji, kao i proizvodnja letjelica koje se tamo šalju, a rezultat je sve više i više letjelica u orbiti. Otpad je prijetnja i sposobnosti ljudi da dođu u svemir, drugim predmetima u svemiru (sudari s čak i najmanjim predmetima pri visokim brzinama mogu biti katastrofalni) i onima na Zemlji. Znanstvenici su 2022. godine procijenili kako izgledi od žrtava nastalih padovima raketa na Zemlju u sljedećih 10 godina iznose visokih 1 naprema 10.

“Problem otpada koji pada na Zemlju i izaziva štetu zaista je marginalan kada gledamo širu sliku,” objašnjava Harrigan, a Newman se s njom slaže. “Veći problem je otpad koji se nakuplja u Zemljinoj orbiti i stvara opasnosti koje mogu znatno otežati sigurno izvođenje aktivnosti u svemiru,” dodaje ona. “Veliki problem je što je iznimno neekonomično uklanjati otpad koji trenutno postoji u orbiti, zbog čega se veliki napori ulažu u smanjenje stvaranja novog.”

Podaci NASA-e pokazuju kako se u siječnju 2022. godine u Zemljinoj orbiti nalazilo 9.000 metričkih tona otpada. Preko 25.000 predmeta veće je od 10 centimetara, kažu iz NASA-e.

Autor originalnog članka: Robert Hart, Forbes

Link: Who Is Responsible For Space Debris Falling On Your Home? Florida Family Sues NASA To Find Out

(Prevela: Nataša Belančić)