Američka obavještajna zajednica: Iran je odgovoran za hakiranje Trumpove kampanje

Iz američke obavještajne zajednice službeno je objavljeno kako su uvjereni da je Iran odgovoran za nedavno hakiranje kampanje bivšeg američkog predsjednika i republikanskog predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa, upozorivši da Iran sve više pokušava “utjecati na ishod” predsjedničkih izbora u studenom.

U zajedničkoj izjavi, ured direktora američke obavještajne službe, FBI i agencija za kibernetičku i sigurnost infrastrukture rekli su kako su “uvjereni da su Iranci, putem društvenog inženjeringa i drugih metoda tražili kontakte s pojedincima koji imaju izravan pristup predsjedničkim kampanjama obje političke stranke.”

Nakon što je Trumpova kampanja nedavno objavila da je hakirana u lipnju, FBI je upozorio i demokratsku kampanju – tadašnjeg kandidata i aktualnog predsjednika Joea Bidena – o mogućim prijetnjama koje predstavljaju iranski hakeri, izvijestio je CNN, iako je iz kampanje rečeno da “nisu upoznati s probojima sigurnosti.”

Agencije su nedavno i odvojeno upozoravale da Iran radi na “sijanju podjela i potkopavanju povjerenja u demokratske institucije” SAD-a, kao i da su ovogodišnji izbori u Americi “osobito važni po pitanju utjecaja kojeg mogu imati na nacionalnu sigurnost zemlje.”

U izjavi također stoji kako nedavni napad pokazuje ne samo koliko se Iran želi miješati u američke izbore, već i da postoji potreba za povećanim oprezom pri korištenju online platformi.

Trumpova kampanja 10. je kolovoza rekla kako je bila žrtva hakiranja “stranih izvora neprijateljskih SAD-u,” pozvavši se na izvješće iz Microsofta objavljeno nedugo prije u kojemu stoji da skupine vezane za Iran šire dezinformacije i pokušavaju hakirati sustave kako bi se umiješale u nadolazeće izbore. Kampanja je za hakiranje okrivila Iran, ali za to nije pružila dokaze, no izvješće Microsofta identificiralo je takozvani spear-phishing email poslan visokorangiranom dužnosniku neimenovane predsjedničke kampanje. Politico je prvi izvijestio o hakiranju, nakon što su počeli dobivati emailove s “anonimnog računa s dokumentima iz Trumpove kampanje.” Među njima se nalazio i dokument iz veljače u kojemu su popisane “potencijalne ranjivosti” senatora JD Vancea iz Ohija koji je nedugo poslije postao Trumpov potpredsjednički kandidat. FBI je prošlog ponedjeljka potvrdio da istražuje hakiranje nakon što je Trumpov tim za njega optužio Iran, ali nije govorio o detaljima same istrage.

Prije nego je Kamala Harris preuzela demokratsku kandidaturu za predsjednicu, najmanje tri osobe iz tada Bidenove kampanje dobile su phishing emailove kojima je cilj bio dobiti pristup komunikacijama primatelja, izvijestio je Washington Post. Istražitelji kažu kako nijedan pokušaj nije bio uspješan.

Obavještajna zajednica kaže kako taktike Irana tijekom hakiranja “nisu nove.” “Iran i Rusija ove taktike su koristili ne samo u SAD-u tijekom ovog i ranijih izbornih ciklusa, već i u drugim zemljama diljem svijeta,” stoji u zajedničkoj izjavi, vrlo vjerojatno se referirajući na američke predsjedničke izbore 2016. godine tijkom kojih su, kažu dužnosnici, ruski hakeri dobili pristup tisućama emailova odbora demokratske stranke i predsjedničke kampanje demokratske kandidatkinje Hillary Clinton. Emailove su objavili s namjerom da pomognu Trumpu pobijediti na izborima za Bijelu kuću.

Autor originalnog članka: Molly Bohannon, Forbes

Link: US Finds Iran Responsible For Trump Campaign Hack

(Prevela: Nataša Belančić)