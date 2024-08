Analiza nove faze ratne operacije u ruskoj regiji Kursk: Što donosi uključivanje ukrajinskih aviona

Tjedan dana nakon što su ukrajinske brigade upale u rusku regiju Kursk, ruske zračne snage veliki su dio svoje flote poslale u napade na ukrajinske trupe – svakog dana izbacuju čak do 50 kliznih bombi KAB na baze u ukrajinskoj regiji Sumi, na samoj granici s ruskim Kurskom.

To je otprilike pola količine koju ruske zračne snage obično izbacuju svakog dana duž čitave linije fronte u ratu u Ukrajini.

No i Ukrajina ima zračne snage, kao i klizne bombe sa satelitskim navođenjem, u najmanju ruku jednako precizne kao i ruske. U utorak su se na internetu pojavile prve snimke koje navodno prikazuju ukrajinske avione koji izbacuju bombe JDAM američke izrade na mete u Kursku.

Jedan ukrajinski avion navodno je pogodio ruski zapovjedni centar u naselju Tetkino, nekoliko kilometara sjeverno od linije fronte u Kursku. Čini se kako napade izvode zastarjelim sovjetskim avionima Suhoj Su-27, a ne nekima od zrakoplova F-16 koje je Ukrajina nedavno dobila od Danske.

Iako su F-16 kompatibilni s bombama JDAM, postoje dokazi da ukrajinske zračne snage ove pokretljive borbene avione planiraju koristiti za protuzračne patrole, a ne opasne napade – barem u početku.

Ukrajinski zrakoplov SU7, Foto: Wallycacsabre photo via Forbes

Rizik za avione koji prelijeću nad Kurskom je velik. Ukrajinska vojska tamo je premjestila “značajnu količinu” – kaže jedan ruski bloger – sustava protuzračne obrane, kao i elektronske ometače koji mogu blokirati radiosignale, a u nekim slučajevima čak i s putanja skrenuti bombe na satelitsko navođenje.

Uz veliku pomoć eksplozivnih dronova, ukrajinski sustavi uspjeli su srušiti nekoliko ruskih helikoptera. Uzvraćajući paljbu, ruska artiljerija oštetila je jedno ukrajinsko vozilo za protuzračnu obranu Buk.

Ruska protuzračna obrana oko Kurska također je snažna. Jedan ukrajinski Su-27 zamijećen je kako leti samo oko stotinjak metara iznad tla nakon izbacivanja kliznih bombi, a to nije slučajno. Piloti s obje strane lete koliko god nisko mogu, koliko god često mogu, kako bi ostali nevidljivi neprijateljskim radarima.

Iako su obje strane slale ratne zrakoplove u zonu ukrajinske invazije na Rusiju, moguće je kako ih Rusi šalju više. Postoje dokazi o ruskim bombardiranjima u regiji kojima su meta ukrajinske trupe u Kursku, ali i njihove baze u ukrajinskoj pograničnoj regiji Sumi.

Jedina potvrđena meta neke ukrajinske bombe ruski je zapovjedni centar u Tetkinom. To znači da nije jasno jesu li Ukrajinci svoju zračnu snagu proširili direktno preko linije fronte.

To bi imalo smisla. Usprkos tome što su Ukrajinci povećali broj napada dronovima i projektilima na ruske zračne baze u i oko Kurska, Rusi još uvijek imaju više aviona i više bombi. Onih obećanih 86 aviona F-16 u Ukrajinu stiže polako i u malim brojkama.

Moguće je kako ukrajinske zračne snage imaju još samo stotinjak ratnih zrakoplova, nakon što su ih nekoliko izgubili u ruskim napadima ovog ljeta. “Upad će predstavljati izazov za ionako prenapregnute ukrajinske oružane snage,” objasnio je Hans Petter Midttun, suradnik Centra za obrambene strategije.

Oko tristotinjak aviona koje Kremlj koristi u zraku nad Ukrajinom može izbaciti do 100 kliznih bombi dnevno; ukrajinske, mnogo manje zračne snage vjerojatno izbacuju samo djelić te količine.

Vrijedi naglasiti da su u otprilike isto vrijeme dok su avioni Su-27 bombardirali ruske položaje u Kursku, drugi ukrajinski avioni bombardirali tri grada pod ruskom okupacijom u regiji Harkiv u Ukrajini, kaže Centar.

Ipak, nevjerojatno je da su – usprkos činjenici da su značajno nadjačani po pitanju aviona, bombi i drugog teškog naoružanja – Ukrajinci ne samo napali Rusiju, već da njihova invazija ne pokazuje nikakve znakove usporavanja.

“Mi smo u ofenzivi,” rekao je Midttunu neimenovani ukrajinski dužnosnik. “Cilj je rastegnuti neprijateljske položaje, nanijeti maksimalne gubitke i destabilizirati situaciju u Rusiji, budući da oni ne mogu zaštititi vlastitu granicu.”

Rusi u Kursku nisu ranjivi samo na tlu. Sada su postali ranjivi i u zraku.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukrainian Jets Join The Invasion Of Russia’s Kursk Oblast – And Blow Up A Russian Command Post

(Prevela: Nataša Belančić)