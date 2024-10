Analiza vojnog eksperta: Kakvo naoružanje Ukrajina može sama proizvoditi i zašto je to važno

Iako je moderna tehnologija, uključujući dronove i elektronsko ratovanje, iznimno važan faktor u ratu Rusije i Ukrajine, ishod će vrlo vjerojatno ovisiti o tome koja strana može uspješnije koristiti artiljeriju, piše u analizi za Forbes dr. Vikram Mittal, profesor s američkog West Pointa.

I Rusija i Ukrajina uvelike se oslanjaju na sovjetsku ratnu doktrinu kojoj je u središtu artiljerija: Rusija dnevno ispali oko 10.000 komada artiljerije, a Ukrajina oko 2.000. U početku su Ukrajinci koristili sovjetske zalihe 152-milimetarske artiljerije i streljiva, uz 155-milimetarske sustave i granate koje su dobivali od NATO-a. Otada je pozicija Ukrajine ojačala – sada imaju kapacitete za proizvodnju 155-milimetarskih haubica i odgovarajućih granata.

Zemlja je od početka rata mnogo uložila u razvoj vlastitih kapaciteta za proizvodnju. Savjetnik predsjednika Oleksandr Kamišin 15. je rujna najavio kako je Ukrajina započela sa serijskom proizvodnjom 155-milimetarskih granata, iako nije govorio o detaljima postrojenja. Iako se trenutno proizvodi ograničena količina streljiva, očekuje se kako će se kapaciteti utrostručiti do kraja godine. Ukrajina je također ranije ove godine najavila kako će u suradnji s njemačkim Rheinmetallom raditi na razvoju postrojenja za proizvodnju 155-milimetarskog streljiva. Nakon završetka izgradnje, očekuje se kako će ta postrojenja proizvoditi dovoljno streljiva da u potpunosti pokriju trenutno korištenje 155-milimetarskog streljiva ukrajinske vojske.

Ukrajinski vojnici pripremaju 155-milimetarske granate / FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ovakva proizvodnja osmišljena je da ispunjava NATO-ve standarde, što znači da se streljivo proizvedeno u Ukrajini mora moći koristiti u haubicama zapadne proizvodnje kao što su američki M109, poljski AHS Krab i britanski AS90. Uz to, ukrajinsko postrojenje navodno može proizvoditi standardne eksplozivne granate i granate dalekog dometa.

Streljivo je beskorisno bez sustava iz kojeg se može ispaliti. Zato Ukrajina ulaže napore kako bi umanjila svoju ovisnost o haubicama sa zapada. Nakon ruske invazije na Krim 2014. godine, Ukrajina je krenula ulagati u domaću proizvodnju haubice 2S22 Bohdana. Bohdana je 155-milimetarski sustav s dometom od 40 kilometara standardnim granatama i 50 kilometara granatama dugog dometa. Ukrajina je za taj sustav odabrala podvozje s kotačima, iskoristivši vojni kamion KrAZ-6322, također domaće proizvodnje. Ova odluka je ne samo umanjila ovisnost o dijelovima iz inozemstva, već i skratila vrijeme potrebno za dizajniranje specijaliziranog podvozja.

Bohdana je prvi put predstavljena 2018. godine, a nakon toga je prošla testiranja i napokon počela sudjelovati u borbama 2022. godine. Ipak, njena upotreba dosad je bila ograničena, a Oryxspioenkop.com kaže kako je Ukrajina zasad izgubila samo 8 tih sustava, u usporedbi sa 70 izgubljenih M109, 36 AHS Krab i 12 AS-90. Bez obzira na to, oni su imali ključnu ulogu u ratu koja će se zadržati i u budućnosti. Produkcija je porasla, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nedavno je izjavio kako Ukrajina proizvodi “značajan” broj Bohdana mjesečno, čime je postala europski lider u proizvodnji haubica.

2S22 Bohdana / FOTO: Ukrinform / Sipa Press / Profimedia

Važno je naglasiti da je 155 milimetarska teška artiljerija standard NATO-a, za razliku od sovjetskih 152-milimetarskih granata. Ovakva promjena odraz je želje Ukrajine da se uskladi s NATO-vim vojnim standardima i olakša stratešku i logističku integraciju sa zapadnim obrambenim sustavima u budućnosti. Iako Ukrajina ima kapacitete za proizvodnju 152-milimetarskog streljiva, haubice koje ono zahtijeva dolaze iz sovjetskih skladišta. Nadalje, zbog rata koji trenutno traje, Ukrajina ne može dobivati nove 152-milimetarske haubice iz Rusije, koja je primarni proizvođač ovih sustava.

Usprkos promjeni smjera prema opremi standardnoj za NATO savez, investicije u domaću proizvodnju artiljerijskih sustava i streljiva također su znak da Ukrajina želi umanjiti svoju ovisnost o pomoći sa zapada. Članice NATO-a od 2014. su Ukrajini poslale čitav niz artiljerijskih sustava, uključujući i one 155-milimetarske. Artiljerija je postala ključna za ukrajinsku taktiku i obrambenu strategiju. Ranije ove godine, politički problemi u SAD-u izazvali su kašnjenje slanja vojne pomoći, zbog čega je došlo do nestašice 155-milimetarskog streljiva. To je Rusiji omogućilo da ostvari značajan napredak, uključujući i okupiranje Avdiivke. Ukrajina će tijekom ovog sukoba sigurno imati koristi od smanjenja ovisnosti o zapadu.

155-milimetarske granate ukrajinske vojske, Donjeck / FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iako se možda čini kako je razvoj ovakvih sustava dvije godine nakon početka rata došao prekasno, važno je prepoznati koliko je komplicirano proizvoditi haubice i granate. U Ukrajini ne postoji komercijalni sektor koji bi se mogao iskoristiti za proizvodnju ovih dobara, a infrastruktura za proizvodnju 152-milimetarskih granata je zastarjela. nadalje, proizvodnja artiljerijskih cijevi iznimno je specijaliziran proces koji zahtijeva korištenje naprednih materijala izdržljivih na ekstremne pritiske i temperature, kao i preciznog inženjerstva koje osigurava izdržljivost, preciznost i trajnost. Ako se uzmu u obzir ti izazovi, ukrajinski brzi razvoj vlastitih postrojenja za proizvodnju haubica i streljiva impresivan je i odražava njihove nevjerojatne uspjehe u drugim domenama obrambene tehnologije.

Iako kapaciteti za domaću proizvodnju artiljerije Ukrajini ne garantiraju pobjedu, nestašica artiljerije mogla bi se pokazati ključnom za gubitak rata. Prema tome, napori Ukrajine da poveća domaću proizvodnju 155-milimetarskih haubica i streljiva vitalna su komponenta njihove ratne strategije.

Autor originalnog članka: Vikram Mittal, suradnik Forbesa

Link: Ukraine Is Now Able To Produce 155mm Artillery Shells And Howitzers

(Prevela: Nataša Belančić)