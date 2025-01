Apple i Google uklonili aplikacije za kripto trgovinu tvrtke optužene za teške prijevare

Kompanije su uklonile aplikacije tvrtke iz Kambodže koju se optužuje da je na Telegramu upravljala tržištem za usluge prijevare teškim više milijardi dolara.

Tijekom posljednih nekolko mjeseci, trgovine Applea i Googlea nudile su i aplikacije koje je razvila kompanija iz Kambodže Huione Group, u utorak optužena za upravljanje najvećim crnim tržištem na internetu na svijetu.

Stranice za praćenje kripto kriminala Elliptic i Chainalysis pokazuju kako Huione Group stoji iza tržišta Huione Guarantee, tržišta na Telegramu za usluge pranja novca i druge alate za podršku prevarantima. Iz Elliptica je u utorak rečeno kako je kroz platrofmu možda prošlo i 24 milijarde dolara od prodaje, što ju čini “najvećim ilegalnim online tržištem u povijesti.” Veće je i od mnogo zloglasnijih tržišta za drogu poput Silk Roada i Hydre. S 5 milijardi dolara od prodaje, Hydra je drugo najveće ilegalno tržište, napisali su iz Elliptica.

Neke od usluga su legitimne?

Uz tržište Guarantee, Huione Group također upravlja i drugima, uključujući aplikaciju za plaćanja, kripto burzu i uslugom za slanje poruka. Nejasno je jesu li i one upotrijebljene za prijevaru. Iz Chainalysisa naglašavaju kako je Huione Group nudio i nekoliko legitimnih usluga, od osiguranja do luksuznih putovanja.

“Mislim da bi Google i Apple morali razmisliti je li Huione Group primjeren biznis čije aplikacije oni mogu dijeliti na svojim platformama,” kaže za Forbes izvršni direktor Elliptica Tom Robinson.

Google je nakon upita za komentar uklonio sve aplikacije, potvrdio je glasnogovornik tvrtke u utorak. Apple je u srijedu također uklonio kripto burzu, ali odbili su komentirati. U trenutku objave ovog članka, druge aplikacije Huione Groupa još uvijek su bile dostupne u Appleovoj trgovini.

Ni Telegram ni Huione Group nisu odgovorili na upite za komentar.

Tvrde kako ne znaju što trgovci prodaju

Tržište Guarantee sastoji se od široke mreže tisuća kanala na Telegramu. Svakim od njih upravlja drugi trgovac, a mnogi prodaju proizvode i usluge vezane za prijevaru, kažu iz Elliptica i Chainalysisa. “Naši istražitelji identificirali su tisuće trgovaca na platformi koji nude usluge pranja novca, ukradenih osobnih podataka, tehnologije i drguih stvari potrebnih za počinjenje online prijevare na ogromnoj skali,” stoji u izvješću Elliptica.

Huione Guarantee djeluje kao neka vrsta jamca, uzimajući naknadu za svaku transakciju. Tvrde kako su neutralni i u odricanju od odgovornosti na kineskim internetskim stranicama stoji kako ne znaju što njihovi korisnici prodaju.

Istraživanje Elliptica pokazalo je kako korisnici Huione Guaranteeja nude širok spektar proizvoda i usluga za podršku činovima prijevare, uključujući i prijevaru u kojoj se žrtve navodi da investiraju u lažnu kripto platformu koja obećava velike povrate, ali nikada ne isplati novac. Jedan prodavatelj nudio je električne lance koji se mogu koristiti na radnicima u centrima za prijevaru. Mnogi od tih radnika u državu odredišta dolaze putem trgovine ljudima, pokazala su ranija izvješća.

“Čini se kako je tržište ključan faktor u omogućavanju transnacionalnih skupina organiziranog kriminala koje varaju žrtve diljem svijeta,” dodaju iz Elliptica.

Autor originalnog članka: Thomas Brewster, Forbes

Link: Apple And Google Take Down Crypto Apps From Alleged $24 Billion Cyberscam Market Owner

(Prevela: Nataša Belančić)