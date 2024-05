Beskonačno ogledalo koje možete kupiti u Muzeju iluzija u Kopenhagenu – izradio je hrvatski startup

Hrvatski startup CircuitMess vratio se s Marsa na koji je otišao sa svojim posljednjim proizvodom – NASA-inim roverom i uputio se u beskonačnost posebnim zrcalom koji je razvio u suradnji s Muzejom iluzija. Ni nebo im nije granica. Novi proizvod prodaje se u suvenirnicama Muzeja iluzija u Zagrebu, Kopenhagenu i SAD-u, a tržište je izvrsno reagiralo, rekao je za Forbes Hrvatska Albert Gajšak, osnivač i direktor CircuitMessa

Skupivši više od pola milijuna dolara Kickstarter kampanjom za NASA Perseverance Space Rover Kit koju su radili u suradnji s Geek Clubom, CircuitMess Alberta Gajšaka ponovno se odvažio na suradnju. Ovoga puta udružili su snage s Muzejom iluzija te napravili repliku jednog od njihovih najpopularnijih muzejskih eksponata – beskonačnog zrcala.

“Jako sam sretan što možemo raditi s hrvatskom firmom koja radi po cijelom svijetu”, rekao je Gajšak opisujući kako su inicijalni razgovor o suradnji s Muzejom iluzija poveli prošle godine na Sajmu igračaka u Njemačkoj. Susreli su se s Andrejem Krmpotićem, direktorom opskrbnih lanaca iz Muzeja iluzija, zaključili kako se bave sličnim poslom te odlučili napraviti nešto zajedno.

CircuitMess Alberta Gajšaka dosad je na tržište stavio više od sto tisuća uradi-sam edukativnih igračaka, Foto: CircuitMess

Tako je nastao privjesak s iluzijom beskonačnog ogledala koji se zasad nudi u novootvorenom Muzeju iluzija u Kopenhagenu, muzejima u američkim gradovima Charlotte, New York, Denver, Atlanta i Las Vegas te na izvorištu, muzeju u zagrebačkoj Ilici iz kojeg je sve krenulo.

“Napravili smo repliku jedne od njihovih najpopularnijih eksponata – infinity mirror. To je zrcalo koje ima u sebi jedno polupropusnu te jedno nepropusno zrcalo između kojih su LED diode. To je privjesak na ogrlici, sadrži tri različita oscilatora, mogu se mijenjati boje svjetla, a tome smo pridružili i uputu u kojoj se može naučiti više o tome kako to funkcionira. Proizveli smo nekoliko tisuća komada tog privjeska, no vjerujemo da ćemo uskoro trebati proizvesti i više s obzirom na to kako ide prodaja”, zadovoljan je mladi poduzetnik.

Beskonačno ogledalo optička je iluzija koja refleksijom stvara privid beskonačne dubine i svjetla, Foto: CircuitMess

Osobito mu je drago što će proizvodi koji su nastali u Hrvatskoj obići svijet. Gostujući u Newsnightu N1 Gajšak je govorio kako su beskonačna ogledala u potpunosti proizvedena u njihovom pogonu u Botincu. Također, za Forbes Hrvatska istaknuo je kako je najnoviji primjer suradnje potvrda novog smjera.

“Nakon suradnje s GIT Clubom na NASA-inom Perseverance Space Rover Kitu, nastavljamo u tom smjeru suradnji. Smatramo da se startupovi trebaju držati zajedno i skupa osmišljati proizvode kako bi se izborili na tržištu koje je trenutno vrlo izazovno za startupe. To je ključ”, istaknuo je Gajšak koji zapošljava gotovo 40 ljudi, a dosad je na tržište stavio više od sto tisuća uradi-sam edukativnih igračaka.

Iako se njihovi proizvodi odnedavno mogu naći na policama hrvatskih trgovina, većina ih završi na stranim tržištima, najviše u SAD-u, Velikoj Britaniji, Kanadi, Australiji i Njemačkoj.

Tijekom studenog CircuitMess je proveo Kickstarter kampanju za NASA Perseverance Space Rover Kit. Prikupili su više od pola milijuna dolara i time zacementirali položaj najuspješnije hrvatske tvrtke u crowdfundingu, Foto: Circuitmess

Ponosan na suradnju s hrvatskom tvrtkom koja se uspjela pozicionirati na inozemnom tržištu, direktor CircuitMessa zaključuje kako smatra da ova država ima mnogo potencijala, kao i njezini startupovi. “Imamo jako puno pametnih ljudi i ne bih volio da svi odu van, nego da neki i ostanu s nama raditi, da zajedno osmišljavamo nešto i to prodajemo po cijelome svijetu”, poželio je.

Poput CircuitMessa i tvrtka Metaforfoze, koja stoji iza Muzeja iluzija, uspjela je svojim proizvodima osvojiti svijet. Muzej iluzija djeluje na 50 lokacija u 25 zemalja diljem Europe, Sjeverne Amerike, Azije i Afrike.

Nakon što su sredinom travnja u Kopenhagenu otvorili najveći Muzej iluzija u Europi, prostire se na 1.200 kvadrata, u tvrtki planiraju i nova otvorenja. Prema najavama iz tvrtke, Muzeji iluzija osvanut će i u Clevelandu, Seattleu i Manchesteru.