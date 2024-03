Bijela kuća upozorava kako bi kineski auti na američkim cestama mogli ‘potkopati nacionalnu sigurnost’

Savezne agencija započinju proces istrage potencijalnih rizika koje predstavljaju automobili kineskih brendova kao što su BYD i Geely prije nego oni preplave američko tržište.

Administracija američkog predsjednika Joea Bidena u četvrtak je objavila kako bi kineski automobili – koji su zbog visokih tarifa trenutno vrlo rijetki na američkim cestama – mogli predstavljati značajan rizik za sigurnost zemlje zbog potencijalnog prikupljanja osjetljivih podataka o Amerikancima i slanja tih podataka natrag u Peking.

“Najavljujem dosad neviđene korake kako bismo osigurali da automobili koji u SAD dolaze iz zemalja poput Kine ne potkopavaju našu nacionalnu sigurnost,” rekao je u izjavi predsjednik Biden. “Naredio sam ministrici trgovine da provede istragu u tehnološki povezana vozila iz određenih zemalja i poduzme korake ovisno o rizicima.”

Lael Brainard, direktorica Nacionalnog gospodarskog vijeća, za Forbes kaže kako za uvođenje novih pravila “postoji vrlo kratak rok.”

“Kina je izgradila nevjerojatne kapacitete u ovoj industriji,” kaže ona.

Automobil kineskog proizvođača Geely u tvornici u Kini / FOTO: REUTERS/Zoey Zhang/File Photo

Bidenova administracija sada će započeti s formalnim procesom javne rasprave o najboljim načinima regulacije tih vozila. Pravila bi se mogla odnositi i na automobile iz zemalja poput Kube, Irana, Sjeverne Koreje, Rusije i Venezuele. Ipak, nijedna od tih zemalja trenutno ne proizvodi automobile na razini na kojoj to čini Kina.

Prošle godine Kina je postala najveći svjetski proizvođač automobila, prestigavši Japan. Jedan od najvećih kineskih proizvođača, BYD, nedavno je prestigao Teslu i postao najveći proizvođač električnih vozila na svijetu. BYD je u četvrtom kvartalu 2023. godine prodao 530.000 automobila, dok je Tesla prodao 485.000.

U razgovoru s novinarima u srijedu navečer dužnosnici Bidenove administracije, uključujući ministricu trgovine Ginu Raimondo, rekli su kako savezne vlasti ne reagiraju ni na kakvu konkretnu novu prijetnju, već kako “postoji ozbiljna zabrinutost” da bi vanjski neprijatelji mogli biti u mogućnosti prikupljati privatne informacije o Amerikancima.

“Što više radimo na tim rizicima za nacionalnu sigurnost povezanim s električnim i autonomnim vozilima, to smo zabrinutiji,” rekla je ministrica.

Dužnosnici nisu pružili dodatne detalje, ali jedan visoki dužnosnik rekao je da, iako ne postoji trenutačna prijetnja, strahovi oko kineskih vozila “problem su s kojim ćemo se morati suočiti u sljedećih nekoliko godina.”

Autor originalnog članka: Cyrus Farivar, Forbes

Link: White House: Chinese Cars On U.S. Roads Could ‘Undermine Our National Security’

(Prevela: Nataša Belančić)