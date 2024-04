Bivši šef carine BiH gomila nekretnine: Otkriveno je da ima i jednu s pogledom na Pelješki most

Miro Džakula, tijekom gotovo dva i po mandata na čelu državnih carina (Uprave za indirektno oporezivanje BiH) postao je jedan od najbogatijih ljudi u državi, piše istraživački portal Valter iz BiH.

Džakula je prošao je put od vlasnika malog dućana mješovite robe (granapa) i računovođe u lokalnoj kompaniji u Čapljini do kralja nekretnina u BiH i Hrvatskoj, piše Valter u opsežnom tekstu u kojem su prezentirani i izvodi iz zemljišnih knjiga kojima se potkrepljuje značajan rast imovine bivšeg malog poduzetnika nakon njegovog političkog angažmana i 11 godina šefovskog mjesta u državnim carinama. Navode da je prije dvadeset godina bio član SDP-a BiH i da je po toj liniji započeo političku i dužnosničku karijeru, ali je onda izgradio dobre veze sa svim ključnim političkim liderima u BiH, od Milorada Dodika, do Dragana Čovića.

U proteklih nekoliko mjeseci Valter je istražio Džakulino bogatstvo, posjetio i dokumentirao dobar dio njegovog nekretinskog carstva. Džakula je danas vlasnik ili suvlasnik, prema istraživanju Valtera, najmanje petnaestak nekretnina u Čapljini, odakle je porijeklom, ali i na jadranskoj obali te u Zagrebu. Između ostaloga, vlasnik je i etaže u novoizgrađenoj vili koja gleda direktno na Pelješki most.

S obzirom na broj nekretnina i njihovu vrijednost, ostaje nejasno kako je Džakula s plaćom direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH došao u priliku da tako obilato investira u sve svoje vile, stanove i apartmane, pitaju se autori teksta na portalu Valter, no Miro Džakula nije htio komunicirati s novinarima Valtera i dati odgovore sa svoje strane.

Nekretnina u Komarni; Foto: Valter

Miro Džakula se pojavljuje kao suvlasnik ili vlasnik nekretnina u mjesto Komarna s pogledom na Pelješki most u kombinaciji s članovima obitelji Knežević, koji su vlasnici građevinske tvrtke DD Graditeljstvo. “Komarna je idilično mjesto na jadranskoj obali, koje ima oko 150 stalnih stanovnika. No, sve je više omiljeno među turistima, jer sada nudi i spektakularan pogled na Pelješki most. Baš njega se može vidjeti iz Džakulinog apartmana u ovoj novoizgrađenoj vili, gdje na poštanskom sandučiću od prezimena “Džakula” nije daleko ni prezime “Knežević”. Dapače, odmah je uz njega.”, piše Valter.

Kneževići su inače blisko povezani s Džakulom, kako su potvrdili za Valter svjedoci s terena. Riječ je o obitelji koja u suvlasništvu ima čapljinsku građevinsku firmu DD Graditeljstvo d.o.o.

Džakula, Dragan Knežević, Božo Knežević (direktor DD Graditeljstva d.o.o.), Snježana Knežević i drugi su također navedeni kao suvlasnici čestice od 111 metara kvadratnih, s kućom od 64 metara kvadratnih. I tu je najveća nekretnina od svih u Komarni, stambena od 218 kvadrata, a Džakula je vlasnik petine (otprilike 44 kvadratna metra), što može biti pristojan apartman za ljetovanje i iznajmljivanje. Dragan Knežević je za Valter potvrdio da je Miro Džakula suvlasnik nekretnine, ali je oštro opovrgnuo bilo kakvu poslovnu ili sličnu suradnji s njim.