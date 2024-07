Biznis bivšeg ministra Aladrovića procvao unatoč Uskokovoj optužnici

Bivši ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović uspješno plovi poduzetničkim vodama. Na njega se vode tri tvrtke – Aplus consulting, Gala voće i Gala projekti, a na svoje ime registrirao je i obiteljsko-poljoprivredno gospodarstvo (OPG). Zasad je najuspješniji kao poslovni savjetnik

Josip Aladrović je izlaskom iz politike glatko uplovio u poduzetništvo, a u tome ga nije omela na optužnica Uskoka. U drugoj godini poslovanja njegova je konzultantska tvrtka doživjela procvat, ali nije stao na tome. Preuzeo je obiteljski biznis uzgoja jezgričavog i koštuničavog voća, a prije mjesec dana osnovao je još jednu tvrtku za poslovno savjetovanje.

U rujnu 2022. godine osnovao je konzultantsku tvrtku Aplus consulting s poslovnim partnerom Goranom Ćorićem, bratom bivšeg ministra gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorića. Ta je tvrtka koja se bavi “savjetovanjem u vezi s poslovanjem i ostalim uslugama” osnovana na Aladrovićevoj kućnoj adresi na zagrebačkoj Savici prošle godine zabilježila veliki skok prihoda i dobiti.

Prema podacima Fine, lani je Aplus consulting imao jednu zaposlenu osobu i poslovao je s 390.294 eura prihoda i dobiti od 242.087 eura. Prihodi tvrtke u odnosu na prvu godinu rada skočili su za impresivnih 1500 posto, a dobit još i više, za 1845 posto. Naime, u prvih nekoliko mjeseci poslovanja 2022. godine bivši je ministar, koji u ovoj tvrtki obnaša funkciju direktora, uprihodio 24.369 eura i ostvario dobit od 12.442 eura.

Financijski izvještaj tvrtke otkriva kako su troškovi osoblja u prošloj godini iznosili 20.161 euro, što bi na jednog zaposlenog podijeljeno na 12 mjeseci iznosilo trošak od 1.680 eura mjesečno. Prema Fini, prosječna mjesečna neto plaća po zaposleniku porasla je lani s 439 eura na 1.056 eura.

Tvrtka nema službenu internetsku stranicu gdje bi se pohvalila klijentima pa je teško reći kome je nudio usluge i je li pri tome koristio iskustvo i veze stečene u Vladi, odnosno u vrhu stranke na vlasti. Uzgred budi rečeno, istoimena tvrtka koja ima svoju internetsku stranicu posluje u Kambodži, no oni se bave posredovanjem u pronalasku radne snage. Hrvatski Aplus consulting je, međutim, poslovao i međunarodno jer je zabilježeno kako je od prodaje u inozemstvu ostvario 21.250 eura prihoda.

Obiteljski biznis i nova konzultantska tvrtka

Aladrović je lani preuzeo i obiteljsku tvrtku Gala Voće koja se bavi uzgojem jezgričavog i koštuničavog voća koja je osnovana 2010. godine. Interesantno, i ta tvrtka ima inozemnog imenjaka s internetskom stranicom – talijansku obiteljsku tvrtku Gala Fruit.

No, vratimo se na tvrtku sa sjedištem u Pleternici koja nema zaposlenih, ali je također prošle godine otkako je vodstvo preuzeo uspješni poslovni savjetnik ostvarila lijep rast poslovanja. Prihodi su joj porasli 302 posto, s 1593 na 6405 eura, a dobit čak 1121 posto, što i nije neki podvig jer je 2022. godine ona iznosila tek 167 eura. Lani je porasla na 2042 eura.

Prodaja tvrtke značajno je porasla, prihodi od prodaje iznosili su 2022. godine 1.592 eura, dok su lani dosegli ravno 6 tisuća eura.

Na Josipa Aladrovića glasi i OPG sa sjedištem u Zagrebu, a u svibnju je osnovao još jednu tvrtku za savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem – Gala projekti. Prema Sudskom registru, on je jedini osnivač i direktor tvrtke koja je registrirana na istoj adresi kao i Aplus Consulting.

Aladrović je osim ministarske funkcije, dvije godine obnašao i dužnost ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a proveo je i osam godina u Croatia osiguranju gdje je posljednjih godinu dana bio na poziciji regionalnog direktora za korporativne klijente.

Mladi HDZ-ovac od kojeg se mnogo očekivalo u stranci

Josip Aladrović je bio pripadnik mlađe generacije HDZ-ovaca, a jedno vrijeme se spekuliralo da je i potencijalni nasljednik Adreja Plenkovića u slučaju da se on odluči za nastavak karijere u inozemstvu. Kao ministar, Aladrović je zbog pristupačnosti u komunikaciji u pravilu ostavljao dobar dojam. Bio je međutim “okrznut” aferom već 2020. godine, u vrijeme kada je uhićen dugogodišnji predsjednik Uprave Janafa, Dragan Kovačević, te su počele curiti informacije o tome tko je sve znao dolaziti u njegov diskretan klub koji je radio i u vrijeme lock downa. Među ministrima koji su znali navratiti bio je i Aladrović, no, on se pravdao činjenicom da je s Kovačevićem povezan rodbinskim vezama.

Za Aladrovića se strelovito uspješna karijera ipak posve srušila u trenutku kada je u svibnju 2022. godine smijenjen u Vladi zbog dizanja optužnice USKOK-a u kojoj je terećen da je vrijeme dok je bio ravnatelj HZMO sređivao zapošljavanja po stranačkoj liniji.

No, unatoč odlasku iz Vlade, Aladrović je očito i dalje zadržao stranačke kontakte – kamere su ga snimile u lipnju 2023. godine na tradicionalnoj nogometnoj utakmici visokorangiranih članova HDZ-a povodom obilježavanja godišnjice stranke.

Afera koja je u medijima nazvana “po babi i stričevima” još uvijek nije doživjela svoj pravosudni epilog. Obrana optuženih ministara traži, naime, da se izuzmu iz spisa poruke iz njihovih mobitela u kojima su se oni dopisivali tijekom dogovaranja zapošljavanja odabranih kandidata ili dogovaranja poslova, jer smatraju da je Uskok poruke pribavio nezakonito.

No, unatoč obavezama oko suđenja, privatni biznis bivšeg ministra Aladrovića doživljava ozbiljan procvat.