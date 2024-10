BMW, Mercedes i VW mole njemačku vladu da ne podrži carine na kineske automobile

BMW se pridružio Mercedesu i VW i vrši pritisak na njemačku vladu da se usprotivi carinama na kineske električne automobile o kojima će ovoga tjedna odlučivati članice Europske unije

Njemački proizvođač automobila BMW pozvao je vladu da glasa protiv dodatnih carina koje Europska unija želi nametnuti kineskim električnim vozilima. Time se pridružuje ostalim njemačkim proizvođačima automobila koji ne žele komplikacije na svom najvažnijem tržištu, javlja Bloomberg.

I Mercedes-Benz je izrazio svoje neslaganje s povećanjem carina za uvoz kineskih električnih automobila. Kao i u BMW-u i oni su uvjereni su da bi prodaja na njihovom najvećem tržištu mogla biti ugrožena ako Kina uzvrati protumjerama.

Izvršni direktor Mercedes-Benza Ola Källenius posljednjih se mjeseci zalaže za otvoreno tržište. Prvi čovjek Volkswagena Oliver Blume također je više puta izrazio zabrinutost zbog potencijalnih trgovinskih sporova s ​​Kinom.

“Dodatne carine štete njemačkim tvrtkama koje imaju globalno tržište. To bi također moglo pokrenuti trgovinski spor od kojeg nitko ne bi imao koristi. Stoga bi njemačka vlada trebala zauzeti jasan stav”, rekao je izvršni direktor BMW-a Oliver Zipse.

U petak će zemlje članice Europske unije glasovati o uvođenju dodatnih carina na uvoz električnih automobila proizvedenih u Kini. One bi mogla ići i do 45 posto. Kad bi članice htjele spriječiti uvođenje dodatnih carina, za to bi im bila potrebna kvalificirana većina. Dakle, 15 država članica moralo bi glasati protiv.

U utorak je u Berlinu objavljeno da se njemačka vlada namjerava suzdržati od glasovanja. Očekuje se da će se nekoliko članica suzdržati od glasovanja, što bi moglo spriječiti uvođenje novih carina, piše Bloomberg.

Podsjetimo, Europska komisija predložila je dodatne carine nakon što je istragom utvrđeno da Kina u velikoj mjeri subvencionira proizvodnju električnih vozila. Time čini europske proizvođače cjenovno nekonkurentnima te preuzima njihov dio tržišta.

Njemačka je već izrazila nadu da će se rješenje postići u pregovorima između EU i Kine, a to je i potvrdila tijekom susreta njemačkog kancelara Olaf Scholz i francuskog predsjednika Emmanuel Macron održanog u srijedu u Berlinu.

Scholz je naglasio kako zagovara nastavak dijaloga s kineskom vladom jer bi uvođenje carina moglo djelovati štetno na europsku automobilsku industriju. No, njegov se francuski kolega ne slaže s takvim stavom. On podržava namjeru Europske komisije da carinama očuva europsku proizvodnju jer Kinezi imaju stanovitu prednost na tržištu, prenosi France24.