Boeing ima novog izvršnog direktora: Hoće li ovaj veteran avio industrije izvući tvrtku iz krize?

Dugogodišnji rukovoditelj u zrakoplovstvu Robert “Kelly” Ortberg odabran je da zamijeni Davea Calhouna na poziciji izvršnog direktora Boeinga, najavila je kompanija u srijedu nakon krizne godine za kompaniju u kojoj se istraživala sigurnost njihovih zrakoplova 737 MAX, a tvrtka je priznala krivnju za prijevaru.

Ortberg će ulogu preuzeti 8. kolovoza, a bit će i u upravnom odboru Boeinga.

Calhoun je izvršni direktor Boeinga postao u siječnju 2020. godine, a kompanija je produljila rok za odlazak u mirovinu sa 65 na 70 godina u travnju 2021. kako bi mu omogućila da ostane na toj poziciji. Ipak, ranije ove godine Calhoun je najavio da odlazi u mirovinu.

Ortberg je u priopćenju rekao kako u Boeingu “treba napraviti mnogo posla” i kako “se veseli što će započeti.”

Svoju karijeru 64-godišnji je Ortberg započeo u tvrtci Texas Instruments, da bi se 1987. godine zaposlio u tvrtci za zrakoplovnu tehnologiju Rockwell Collins. Tamo je radio kao menadžer, a do 2013. godine se uspeo do pozicije izvršnog direktora. Forbes je Rockwell pod Ortbergovim vodstvom proglasio jednom od najboljih velikih kompanija u zemlji.

Robert “Kelly” Ortberg/ FOTO: Handout / AFP / Profimedia

Dvije nesreće 2018. i 2019. godine, u kojima je poginulo 346 ljudi, izazvale su zabrinutost za sigurnost Boeingovih aviona 737 MAX. Svi modeli tih zrakoplova bili su prizemljeni od ožujka 2019. do prosinca 2020. godine zbog greški u sustavu kontrole leta koje je Boeing pokušavao riješiti. Tvrtka je 2021. godine platila kaznu od 243 milijuna dolara zbog nesreća, ali protiv nje nije podignuta kaznena optužnica jer je Boeing pristao kreirati i provesti program za otkrivanje i sprječavanje kršenja saveznih zakona o prijevari. Ipak, ranije ove godine otkriveno je kako tvrtka nije ispunila zahtjeve za borbu protiv prijevare, a američko ministarstvo pravosuđa planiralo je protiv nje pokrenuti tužbu zbog prijevare. Boeing je priznao krivnju i platiti dodatnu kaznu od 243,6 milijuna dolara, što je značajno manje od 24,8 milijardi dolara koliko su obitelji žrtava tražile. Istovremeno, ranije ove godine Boeing je zahvatio još jedan skandal, kada je usred leta Alaska Airlinesa s njihovog aviona otpao panel. Nakon toga prizemljeno je više od 170 aviona 737 MAX 9, a incident je izazvao niz istraga koje su otkrile greške u proizvodnji i kvaliteti u samom Boeingu, ali i u partnerskoj tvrtci Spirit AeroSystems.

Prije dvije godine Netflix je objavio dokumentarac naziva “Downfall: The Case Against Boeing” u kojem se tvrdi kako je u kompaniji vladala kultura prioritiziranja profita nad sigurnošću, što je pridonijelo nesrećama 2018. i 2019. godine.

Autor originalnog članka: Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Link: Boeing Hires Robert Ortberg As New CEO After Rough Year

(Prevela: Nataša Belančić)