Bosqar Invest novom ponudom dionica dobiva financijsku injekciju od 49 milijuna eura

Ponudom novih dionica Bosqar Invest prikupit će dodatnih 49 milijuna eura svježeg kapitala. Tržišna vrijednost grupe Stipe Oreškovića time je osmerostručena u odnosu na incijalnu javnu ponudu, a financijska injekcija važan je korak prema finalizaciji investicije u slovensku

Panvita Grupu te nastavak konsolidacije prehrambenog sektora u regiji

Bosqar Invest u četvrtak je na Zagrebačkoj burzi objavio kako su finalizirali ponudu novih dionica kojom će prikupiti 49.101.250 eura svježeg kapitala.

Iz tvrtke Stipe Oreškovića koja je u lipnju promijenila ime, a dotad je poslovala kao Mplus Grupa, kažu kako su privukli značajan interes ulagača te uspjeli prikupiti najveći maksimalni iznos s obzirom na to da se u ponudi našlo 196.405 novih dionica, najviše koliko je dozvoljeno, te da su uspjeli osigurati konačnu cijenu od 250 eura po dionici.

Tržišna kapitalizacija tvrtke time je porasla na 294,6 milijuna eura, što je više nego osmerostruki rast u odnosu na inicijalnu javnu ponudu dionica provedenu 2019. godine. Tada je tržišna vrijednost tvrtke bila 30 milijuna eura.

Darko Horvat, predsjednik Uprave Bosqara, u prigodnom priopćenju iskazao je zadovoljstvo ishodom ponude novih dionica

“Osobito cijenimo stalnu potporu naših dugoročnih investitora, koji su podržali svaku

Bosqarovu transakciju na tržištima kapitala od našeg IPO-a pa do danas, i vrlo smo zadovoljni što smo prepoznati od strane novih ulagača, uključujući i one međunarodne, a posebice one iz Slovenije”, kazao je.

Dodao je kako će ih prikupljeni kapital osnažiti u nastavku procesa finalizacije investicije u Panvita Grupu, za koju su, kako ističe, nedavno dobili sva potrebna regulatorna odobrenja. Financijska injekcija s burze kapitala bit će im i poluga za daljnje širenje tvrtke u Adria regiji te srednjoistočnoj Europi.

Bosqar Invest posluje u industrijama kontaktnih centara, informacijskih tehnologija, usluga zapošljavanja (HR), eCommercea, a ove godine uspostavio je i novu, prehrambenu vertikalu. Grupa zapošljava 13.800 ljudi koji usluge pružaju klijentima u Hrvatskoj i 57 drugih zemalja.

Podsjetimo, Bosqar je u svibnju investicijom od 50 milijuna eura preuzela 51-postotni udio u prehrambenom poduzeću Panvita iz Murske Sobote. Panvita Grupa posluje u tri ključna segmenta –primarnoj poljoprivredi, prehrambenom sektoru te održivoj energetici te zapošljava više od 700 ljudi i obrađuje više od 3.500 hektara poljoprivrednog zemljišta.

“S ovim sredstvima, Bosqar će biti u dobroj poziciji da nastavi provoditi svoju strategiju

konsolidacije prehrambenog sektora u regiji i podrži širenje Panvite, s ciljem pozicioniranja

grupe kao regionalnog lidera u sljedećih pet godina”, navodi se u priopćenju objavljenom na Zagrebačkoj burzi.

U tvrtki očekuju kako će proširenom bazom investitora povećati promet trgovanja i likvidnost Bosqarovih dionica. Podsjetimo, u inicijalnoj javnoj ponudi dionica, strateški investitori bili su Allianz ZB, Erste Plavi, NEK, PBZ Hrvatska i Raiffeisen. Dvije godine kasnije, novom ponudom dionica prikupljeno je 14 milijuna eura, a tržišna kapitalizacija tvrtke dosegla je 100 milijuna eura.

Bosqar Invest je 2022. godine izdao i pionirsku zelenu obveznicu u Hrvatskoj kojom je prikupio 40 milijuna eura. Tom prilikom uspostavili su i partnerstvo s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Ersteom kao investitorima. Prošle je godine EBRD najavio ulaganje od 60 milijuna eura u Mplus koji je specijaliziran za kontaktne centre i posluje na 42 lokacije u 15 zemalja, između ostalih u Bosni i Hercegovini, Gruziji, Njemačkoj, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Srbiji i Turskoj.

Direktorsko pojačanje u Mplus Croatia

Mplus Croatia ovu je jesen započeo s novim direktorom. Vanja Vlak zamijenio je s 30. kolovozom Domagoja Karajole na direktorskoj poziciji. U timu direktora ostali su Darko Horvat, Tomislav Glavaš i Cemile Banu Hizl. Nakon investicije EBRD-a tvrtka se priprema za ekspanziju.

Vidim veliki potencijal za daljnji rast, kaže za FORBES Hrvatska Vanja Vlak, novi direktor i član Uprave Mplusa. On već obnaša dužnost glavnog financijskog direktora Bosqar Investa unutar koje posluje Mplus kao dio Business Process and Technology Outsourcing (BPTO) vertikale.

Uz to što je na razini Grupe zadužen za nadzor i provedbu financijske strategije cijele grupe, Vlak će na novoj poziciji biti odgovoran i za osmišljavanje i provedbu strategije poslovanja Mplusa, s posebnim fokusom na korporativne financije i kontroling.

Vanja Vlak, novi direktor Mplusa i financijski direktor Bosqar Investa, Foto: Bosqar Invest

“Mplus ima veliki potencijal daljnjeg rasta te je izvrstan primjer kako se uz pametno investiranje te ulaganja u tehnološke inovacije i ljude lokalna kompanija može transformirati u europskog lidera”, kazao je financijski stručnjak koji je došao u Bosqar Invest prije godinu i pol dana.

Prije toga bio je partner u reviziji i savjetovanju u Deloitteu, savjetnik u BDO-u, direktor investicija u Prosperus Investu, član uprave u nekoliko IT kompanija u Hrvatskoj.

“Navedeno ulaganje omogućit će nam daljnje jačanje naše pozicije na međunarodnom BPTO tržištu kroz akvizicije novih kompanija, a paralelno očekujemo i širenje portfelja klijenata, uz nastavak investiranja u razvoj postojećih, ali i novih usluga”, dodao je Vlak.