Braća Pivac potvrdila: Preuzimaju samo mesno-prerađivački dio poslovanja Celjskih mesnina

Mesna industrija Braća Pivac u ponedjeljak je i službeno potvrdila kako ulazi u vlasništvo Celjskih mesnina, odnosno da preuzima tvrtke unutar te grupacije koje su usklađene s njihovim poslovanjem, kao što je to neslužbeno već najavio Forbes Hrvatska. To su Celjske mesnine z’dežele, Pršutarna S’ Krasa te Celjske mesnine Storitve. Na čelu kompanije ostaje dosadašnji većinski vlasnik Izidor Krivec

Mesna industrija Braća Pivac potpisala je ugovor kojim ulazi u vlasnički udio Celjskih mesnina, objavili su u ponedjeljak iz vrgoračke mesno-prerađivačke tvrtke. Potvrdili su time vijest koju su prošloga tjedna najprije objavile slovenske Finance, a potom i Forbes Slovenija, a Forbes Hrvatska je potom neslužbeno saznao obim poslovnog poduhvata – što je sada i službeno potvrđeno.

U priopćenju se osim o tome da je sklopljeno strateško partnerstvo dviju kompanija navodi i kako će upravljačka struktura ostati nepromijenjena, odnosno kako dosadašnji većinski vlasnik Izidor Krivec ostaje na poziciji predsjednika Uprave Celjskih mesnina.

Tim poslovnim pothvatom, Mesna industrija Braća Pivac jača poziciju i prisutnost u regiji pri čemu su, navode, usredotočeni na “pronalazak partnera koji dijele njihovu viziju održivog razvoja i kvalitete proizvoda”. Budući da kao i oni vrednuju tradiciju, suvremen pristup proizvodnji te promociju autohtonih proizvoda, objašnjavaju, pronašli su partnera u Celjskim mesninama. No, neće preuzeti sve segmente poslovanja, već samo one koji su im komplementarni, a to su tvrtke Celjske mesnine z’dežele, s pogonima za proizvodnju i preradu mesa te proizvodnju trajnih i polutrajnih proizvoda, Pršutarna S’ Krasa te Celjske mesnine Storitve. Proizvodnju vina i pjenušaca kojima se bave Radgonske gorice će zaobići jer “nisu predmet interesa niti preuzimanja Mesne industrije Braća Pivac”.

Podsjetimo, Grupa Pivac obuhvaća tri mesoprerađivačke tvrtke – PPK karlovačku mesnu industriju, Mesnu industriju Vajda i Mesnu industriju Braća Pivac. Njihovi pogoni za proizvodnju svježeg mesa i mesnih prerađevina su u Karlovcu, Čakovcu i Vrgorcu, a na tržištu su najprepoznatljiviji po Dalmatinskom pršutu, panceti i pečenici.

Kranjske kobase Hrvatima, Dalmatinski pršut Slovencima

“Prepoznali smo Celjske mesnine kao vrijednu kompaniju s velikim potencijalom, a osim jačanja likvidnosti tvrtke, ulaskom u vlasničku strukturu fokusirat ćemo se na stvaranje uvjeta za njen daljnji razvoj kroz investicije i sveukupno unaprjeđenje poslovanja. Ovo strateško partnerstvo kompatibilno je na više poslovnih razina budući da su obje kompanije veliki mesni proizvođači i prerađivači domaćih sirovina, s višegodišnjim iskustvom i primjenjivim znanjima. Ova će nam sinergija omogućiti i snažnije pozicioniranje najcjenjenijih proizvoda obiju mesnih industrija, kao što je daljnje plasiranje kranjske kobasice na hrvatskom tržištu, gdje je ona iznimno cijenjena, ali i Dalmatinskog pršuta u Sloveniji“, istaknuo je predsjednik Uprave Mesne industrije Braća Pivac Neven Pivac.

Napomenuo je pritom kako promišljeno sagledavaju tržišne prilike te planiraju daljnji razvoj poslovanja na širem području jugoistočne Europe.

Forbes Hrvatska je, pokušavajući doći do informacija o ovom poslovnom potezu, neslužbeno saznao kako su Braća Pivac kupila 40 posto udjela koji je držala tvrtka MIF Invest Danila Dujovića koji je dosad bio na dužnosti predsjednika Nadzornog odbora. Preostalih 60 posto u tvrtki CM Invest iz Klagenfurta koja je od 2017. godine upisana kao vlasnik Celjskih mesnina u vlasništvu je tvrtke Amur inženjering Izidora Kriveca.

Iako je neslužbeno bilo riječi o kupnji 40 posto, u priopćenju iz MI Braće Pivac navodi se rečenica kako je “stjecanje većinskog udjela u CM Investu, u čijem su stopostotnom vlasništvu Celjske mesnine, podložno prethodnom odobrenju nadležnih tijela”.

Odobrenje slovenske Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja moglo bi potrajati nekoliko mjeseci, a hrvatsku Agenciju dovoljno je samo informirati o poslovnom pothvatu.

Legitimacija na slovenskom tržištu

Grupa Pivac zapošljava više od 2.000 ljudi, ima oko 250 maloprodajnih objekata diljem Hrvatske, surađuje s trgovačkim lancima na hrvatskom tržištu i plasira proizvode na njemačko, mađarsko, bugarsko, irsko, belgijsko, austrijsko, slovensko i ostala tržišta. Tvrtka Pivac u 2022. godini ostvarila je 628 milijuna eura prihoda, dok su Celjske mesnine poslovale s godišnjim prihodom od oko 100 milijuna eura.

Ulaskom u Celjske mesnine hrvatska tvrtka će dobiti legitimaciju za slovensko tržište te respektabilne kontakte u distribuciji na regionalnoj razini, osobito u Srbiji. S druge strane, slovenska tvrtka predvođena Krivecom novim će strateškim partnerom dobiti svjež kapital, ali i njihove snažne distributivne kanale po hrvatskoj i regiji.

“Poštujući postojeću visoku kvalitetu i kulturno nasljeđe, Grupa Pivac strateški će pristupati očuvanju trajne prisutnosti ovog slovenskog brenda na tržištu, posebno uzimajući u obzir da su i sami nositelji oznake zemljopisnog podrijetla na razini Europske unije za neke od svojih proizvoda”, obećali su iz hrvatske tvrtke koja je osim u slovensku mesno-prerađivačku tvrtku uloge stavila i u dionice Kraša, Podravke i Spana.