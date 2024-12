Brodogradnja nije područje za brzo bogaćenje, no ova je obitelj uspjela baš to

Rose Damen, predstavnica treće generacije obitelji koja vodi odjel superjahti europske kompanije Damen Shipyards, nastoji osigurati više narudžbi iz Azije. Prilike vidi posebno u Singapuru

Jedna od lekcija koju je Rose Damen naučila dok je radila u području visokih financija i prije nego što se pridružila obiteljskoj kompaniji za proizvodnju superjahti, jest da, ako želite visoke prinose, brodogradnja vjerojatno nije najbolja investicija. Brodograditelji obično imaju visoke razine zaliha. To smanjuje njihove profitne marže na jednoznamenkaste postotke, za razliku od dvoznamenkastih profitnih marži koje bilježe neki proizvođači luksuzne robe, objašnjava Damen, izvršna direktorica nizozemske kompanije Damen Yachting.

„Ako se želite brzo naći na Forbes listi, onda nemojte pokretati brodogradilište“, rekla je Damen u intervjuu na marginama Forbes Globalne konferencije izvršnih direktora prošlog mjeseca u Bangkoku.

Iskustva iz autoindustrije

Unatoč izazovima, obitelj Damen je uspjela steći ogromno bogatstvo vođenjem jednog od najvećih europskih obiteljskih brodogradilišta, Damen Shipyards Group. Rosein otac, Kommer Damen, jedan je od rijetkih milijardera u ovom području. To je uspio zahvaljujući ideji primjene standardizacije i modularne proizvodnje iz autoindustrije u izgradnji brodova. Time se skraćuje vrijeme isporuke i smanjuju proizvodni troškovi.

Kao predstavnica treće generacije koja vodi sektor superjahti Damen Shipyardsa, Rose je nastavila očev princip standardizirane brodogradnje. On omogućava određenu personalizaciju. Uz to, osigurava ono što ona tvrdi da je najbrža isporuka u industriji – već za šest mjeseci, u usporedbi s prosječnom isporukom od tri godine. S tom prednošću, Rose sad teži osiguravanju više narudžbi iz Azije i korištenju rastućeg bogatstva u regiji. Prije pandemije Azija je u knjizi narudžbi sudjelovala sa 20 posto. Cilj joj je tijekom sljedećih tri do pet godina povećati taj postotak na 25 posto.

„Portfelj Damen Yachtinga je izuzetno prilagođen azijskom tržištu, zbog veličine i rasporeda naših jahti“, rekla je. „Jednu polovicu iskustva pružamo izgradnjom izvrsne jahte, a drugu polovicu pružanjem odlične usluge i privlačenjem sjajne posade“.

Početna cijena 75 milijuna eura

Damen Yachting se specijalizirao za luksuzne jahte dužine 60 do 80 metara pod brendom Amels koji omogućava prilagođavanje unutrašnjosti. Kompanija takođe proizvodi ekspedicijske jahte dizajnirane za dugotrajna krstarenja, kao i prateće brodove za nošenje dodatnih zaliha. Damen Yachting je u 2023. godini ostvario više od 15 posto prihoda Damen Shipyardsa, koji je iznosio 3,1 milijardu eura, navela je Rose.

Među azijskim tržištima, Rose vidi Singapur kao mjesto s najviše potencijalnih kupaca za jahte Damen Yachtinga. Cijene jahti počinju od oko 75 milijuna eura. Azijski financijski centar posljednjih godina privlači superbogate, zahvaljujući poreznim olakšicama i regulativnom okruženju koje pogoduje poslovanju. Broj obiteljskih investicijskih ureda u Singapuru porastao je više od četiri puta, na 1650, u posljednje četiri godine, zaključno s kolovozom, prema podacima Monetarne uprave Singapura. Među milijarderima koji su osnovali kancelarije u ovom gradu-državi su suosnivač Googlea, Sergey Brin, i najbogatija osoba u Aziji, Mukesh Ambani.

To što je Damen Yachting obiteljska tvrtka ulijeva povjerenje azijskim klijentima, od kojih su mnogi također vlasnici obiteljskih firmi, kaže Rose.

„Osobe s ultra visokim neto bogatstvom vjerojatno su jedna od najtežih publika za ciljano djelovanje. Nije kao druga potrošačka roba koju promovirate na Instagramu“, rekla je. „Usmena preporuka i dugoročni odnosi su još važniji od brendiranja“.

Zinnia Lee, novinarka Forbesa