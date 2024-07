Brojni uglednici pozvali Joea Bidena da odustane od utrke za novi mandat: Forbes donosi detalje

Nakon iznimno lošeg nastupa na predsjedničkoj debati prošlog tjedna javio se čitav niz kolumnista i poznatih političkih komentatora koji američkog predsjednika Joea Bidena pozivaju da odustane od utrke za predsjednika iako sami priznaju da mu se iznimno dive i da se protive Donaldu Trumpu. Izabrani demokratski dužnosnici su pak zasad čvrsto uz predsjednika

I sam Biden je komentirao svoj nastup na debati u govoru koji je održao u Raleighu (Sjeverna Karolina) prošlog petka. “Ne krećem se lako kao nekad, ne govorim brzo kao nekad, ne debatiram dobro kao nekad,” rekao je Biden okupljenima, djelujući mnogo energičnije nego večer prije na debati CNN-a. “Ali znam što mogu, a mogu govoriti istinu,” dodao je, povlačeći usporedbu s protukandidatom Trumpom koji je kritiziran zbog izgovaranja neistina tijekom sučeljavanja.

Odmah nakon debate Biden je reporterima rekao kako je prehlađen, što je objasnilo njegov promukao, tihi glas. Zasad nitko od izabranih demokratskih dužnosnika nije pozvao Bidena da odustane od utrke, a potpredsjednica Kamala Harris u petak je okupljenima u Las Vegasu rekla: “Mi vjerujemo u predsjednika Joea Bidena. Ovu utrku neće odlučiti jedna večer u lipnju.”

I bivši predsjednik Barack Obama oglasio se na X-u u petak, napisavši: “Loše debate se događaju. Vjerujte mi, znam to”, referirajući se na vlastitu predizbornu debatu protiv republikanskog kandidata Mitta Romneya 2012. godine.

Ipak, nekoliko komentatora i kolumnista izišlo je u javnost s pozivima bivšem predsjedniku da odustane i otvori mjesto nekom drugom iz stranke.

Urednički odbor New York Timesa: “Kako bi služio svojoj zemlji, predsjednik Biden trebao bi napustiti utrku,” napisao je odbor u tekstu objavljenom dan nakon debate. Predsjednika Bidena opisali su kao “predsjednika vrijednog divljenja” koji “nepromišljeno kocka” i pozvali demokrate da ga zamijene jer će, kako vjeruje odbor New York Timesa, u suprotnom izbore na pladnju predati Donaldu Trumpu.

Urednički odbor Chicago Tribunea: Napisavši nakon debate kako su “vidjeli dovoljno,” urednički odbor kritizirao je i Trumpa i Bidena, opisavši ih kao “dvojicu neugodnih staraca” i “klaunove”. Napisali su kako bi Biden “trebao objaviti kako će odraditi samo jedan mandat i kako je shvatio vlastite sposobnosti.”

Urednički odbor Atlanta Journal-Constitutiona: Biden bi trebao odustati “kako bi se porazio Trump i za dobro čitave zemlje,” napisao je odbor u subotu, odbacivši argumente da je predsjednik bio prehlađen i da je njegov loš nastup bio anomalija: “Ovo nije bila loša noć; ovo je bila potvrda najgorih strahova nekih od najvećih Bidenovih pristaša… godine su ga napokon sustigle.”

Thomas Friedman: Kolumnist New York Timesa i osvajač Pulitzera Thomas Friedman priznao je kako mu je Biden prijatelj i kako je plakao dok je gledao debatu “koja mu je slomila srce”. Napisao je kako Biden “nema što tražiti u kampanji za novi mandat” i kako bi demokratska stranka trebala provesti novi “otvoreni proces potrage za demokratskim predsjedničkim kandidatom.”

Nicholas Kristof: U kolumni objavljenoj samo nekoliko sati nakon završetka debate, kolumnist New York Timesa Nicholas Kristof je napisao kako je Bidenov nastup “samo pojačao narativ” da je on prestar da bi bio predsjednik. Pozvao je predsjednika da odstupi prije demokratske nacionalne konvencije i delegatima da priliku da potraže novog demokratskog kandidata poput guvernerke Michigana Gretchen Whitmer, senatora iz Ohija Sherroda Browna ili ministrice trgovine Gine Raimondo.

Paul Krugman: “Najbolji predsjednik za mog života mora se povući,” bio je naslov poziva trećeg kolumnista New York Timesa. “Možda će neki Bidenovi lojalisti ovo vidjeti kao izdaju, budući da ja snažno podupirem njegovu politiku, ali bojim se da moramo priznati stvarnost,” dodao je Krugman.

Joe Scarborough: Izjavivši kako “voli Bidena”, voditelj popularnog programa “Morning Joe” (MSNBC) nježno je u petak sugerirao kako bi se predsjednik trebao povući iz utrke. “Da je on izvršni direktor neke kompanije i da je u toj ulozi imao ovakav nastup, bi li ga ijedna korporacija u Americi htjela zadržati?” pitao se Scarborough u programu.

Chandler West: Bivši direktor fotografije Bijele kuće na Instagramu je napisao kako je “vrijeme da Joe ode”, izvijestio je Axios pozivajući se na snimke zaslone Westovog Instagrama u kojem fotograf navodi kako zaposlenici Bijele kuće već mjesecima privatno govore kako Biden “nije onoliko snažan koliko je bio prije samo par godina.”

Mogući koraci

Ne postoji formalni mehanizam kojim bi se Bidena moglo zamijeniti ako on sam ne odluči odustati. On je osvojio gotovo 3.900 od mogućih 4.000 delegata u unutarstranačkim izborima koji su obvezni (iako ne pravno) glasati za njegovu formalnu nominaciju tijekom demokratske nacionalne konvencije u kolovozu.

U dosad neviđenom i iznimno malo vjerojatnom scenariju, delegati bi mogli odlučiti umjesto za Bidena glasati za nekog drugog kandidata. Druga opcija je da se Biden povuče iz utrke prije same konvencije i tako delegatima omogući da glasaju za nekog drugog. Ako se to zaista i dogodi, pravila nalažu da 500 članova demokratskog nacionalnog odbora može sazvati izvanredni sastanak i glasati za novog kandidata.

Najočitiji izbor za Bidenovu zamjenu bila bi potpredsjednica Harris, ali često se spominju i guvernerka Whitmer i kalifornijski guverner Gavin Newsom. Ipak, i Whitmer i Newsom su čvrsto podržali Bidena nakon prošlotjedne debate.

Autor originalnog članka: Sara Dorn, Forbes

Link: Here’s Who Has Called On Joe Biden To Step Down From Race – From News Outlets, Pundits And An Ex-White House Staffer

(Prevela: Nataša Belančić)