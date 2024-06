Četiri stotine ruskih vojnika odsječeno je u pokušaju da prijeđu rijeku u Vovčansku. Prisiljeni su na predaju

Ruska sjeverna ofenziva ne ide dobro.Ukrajinske snage zarobile su desetke ruskih vojnika u gradu Vovčansku tik južno od granice s Rusijom, zadavši tako veliki udarac ruskoj sjevernoj ofenzivi.

Ukrajinske snage zarobile su desetke ruskih vojnika u gradu Vovčansku tik južno od granice s Rusijom, zadavši tako veliki udarac ruskoj sjevernoj ofenzivi. U teškim borbama tijekom vikenda, ukrajinski vojnici okružili su oko 400 Rusa u i oko kemijske tvornice u središtu Vovčanska. Trideset Rusa predalo se nakon što je propalo nekoliko pokušaja spašavanja okruženih trupa, izvijestio je ukrajinski Centar za obrambene strategije.

Nekoliko desetaka tisuća ruskih vojnika 10. je svibnja otvorilo novu frontu u ratu. Krenuvši u napad južno od rusko-ukrajinske granice, ruski odredi brzo su zauzeli niz slabo branjenih pograničnih sela, a potom se uputili prema Vovčansku, prvom većem naselju između granice i grada Harkiva 40-ak kilometara južno.

Upravo u Vovčansku su Ukrajinci odlučili zauzeti položaje i boriti se. Elementi nekoliko ukrajinskih brigada – uključujući elitnu 82. zračno-jurišnu – krenuli su prema sjeveru i, nakon nekoliko tjedana žestokih borbi, blokirali rusko napredovanje tik sjeverno od rijeke Vovča koja vijuga s istoka prema zapadu kroz središte grada.

Kako je izgledao plan i kako se izjalovio

Rusi su nagomilali trupe. Ekvivalent barem dva odreda, sa stotinama pješaka, preplavio je kemijsku tvornicu PJSC Volčanski, na desnoj obali rijeke. Tvornice i druga industrijska postrojenja često su žarišta borbi u Ukrajini, budući da velike, čvrste zgrade mogu zaštititi trupe od artiljerije i dronova.

Rusi su navodno planirali zauzeti kemijsku tvornicu i otamo pokrenuti operaciju prelaska preko rijeke i upasti u Vovčansk s juga.

Taj plan je propao kada su ukrajinske trupe napale zapadno od kemijske tvornice i napredovale nekoliko blokova prema sjeveru, presjekavši Ruse u tvornici od njihovih suboraca na zapadu.

“Rusi su ovdje okruženi i nemaju nikakve šanse za evakuaciju ili pojačanja,” rekao je jedan ukrajinski pilot dronova.

Ruski zapovjednici znali su da su u velikom problemu. Preko vikenda su svojim trupama zapadno od tvornice naredili da se borbama probiju kroz ukrajinske položaje. “Ukrajinske obrambene snage odbile su dva pokušaja probijanja do okruženih ruskih vojnika,” rečeno je iz Centra za obrambene strategije.

Navodno su se u tom trenutku okruženi Rusi počeli masovno predavati. Iako ruske i ukrajinske snage vrlo često zarobljavaju neprijatelje, i jednima i drugima to vrlo rijetko polazi za rukom u ovolikim brojkama.

Na početku rata u Mariupolju su se predale stotine ukrajinskih trupa nakon što su napade izdržavale tjednima. Gotovo dvije godine kasnije, sredinom veljače, ruski odredi zarobili su desetka Ukrajinaca koji su se povlačili iz ruševina Avdiivke na istoku zemlje.

Činjenica da se toliki broj Rusa predao u Vovčansku, gradu koji ne kontrolira nijedna strana i koji je još uvijek poprište velikih borbi, trebao bi biti znak za uzbunu ruskim zapovjednicima. Ruska vojska nije trebala zapeti u Vovčansku, a sigurno nije trebala izgubiti gomilu trupa u propalom pokušaju zauzimanja baze za kasniji pokušaj prelaska jedne uske rijeke u centru grada.

Ne treba ni reći da, koji god bili ruski ciljevi u trenutku prelaska granice prošlog mjeseca, ne samo da ih ne postižu – izgledi za eventualni uspjeh blijede iz dana u dan, a njihove trupe su blokirane, odsječene i prisiljene na predaju.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Trying And Failing To Cross A River In Vovchansk, 400 Russian Troops Got Cut Off. Now They’re Surrendering.

(Prevela: Nataša Belančić)