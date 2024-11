Čime se bavi i što posjeduje Tomo Pavić, zvani Zrikavac, uhićen u aferi s ministrom Berošem

Tomo Pavić jedan je od uhićenih u velikoj korupcijskoj aferi u zdravstvu koja upravo potresa Hrvatsku. Posljednjih 20-ak godina njegovi poslodavci bili su Ministarstvo zdravstva i HZZO, a bio je i član barem dva Upravna vijeća bolnica. Vlasnik je kuće s bazenom blizu Krapine i kuće na Pantovčaku.

Upravitelj Područne ustrojstvene jedinice Krapina u strukturi HZZO-a, doktor Tomo Pavić, jedan je od uhićenih u aktualnoj aferi u kojoj je “pao” ministar zdravstva, Vili Beroš, te poduzetnik Saša Pozder, uvoznik medicinske opreme. Pavića se sumnjiči da je bio posrednik između Hrvoja Petrača i njegovih sinova, Novice i Nikole, koji su zajedno sa Sašom Pozderom organizirali uvoz medicinske opreme, te ministra Beroša – koji je, po svemu sudeći sređivao da državne bolnice kupuju uvezenu opremu – uz odgovarajuće “protuusluge”. U porukama koje su razmjenjivali članovi obitelji Petrač i Saša Pozder kada su dogovarali specijalni aranžman opremanja državnih bolnica svojim aparatima, ministra Beroša se nazivalo Mali, a Tomu Pavića – Zrikavac.

Od 2019. godine Pavić radi u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Na pitanje Forbesa Hrvatska kako se pravdaju njegovi nedolasci na posao dok je u istražnom zatvoru, iz te ustanove odgovaraju kako se postupa u skladu sa Zakonom o radu. Više detalja od toga nisu dali ni nakon upita za pojašnjenjem. Neslužbeno se saznaje da je razriješen s dužnosti ravnatelja, ali i dalje je zaposlenik HZZO.

Od utorka, 19. studenog, v.d. ravnatelj Područnog ureda HZZO u Krapini je magistar ekonomije Goran Šantek, a iz HZZO-a odgovaraju kako se poslovni procesi odvijaju uobičajeno. O njegovom radu u Zavodu nema podataka osim jedne negativne anonimne recenzije na servisu Ocijeni.eu U njoj ga se opisuje riječima ‘arogantnost, osjećaj nedodirljivosti, izostanak bilo kakve volje za ljudskom komunikacijom’.

Vlasnik kuće na Pantovčaku i u Krapini

Pavićeva kuća blizu Krapine; Screenshot: Google Street View

Pavić je do ove godine bio u Upravnom vijeću Kliničke bolnice Sveti Duh. Na tu poziciju došao je zamijenivši upravo donedavnog ministra Vilija Beroša. Poveznica između njih dvojice je i Ministarstvo zdravstva u kojem je Pavić radio od 2002. do 2019. godine uz kratki prekid 2011. godine. Od 2018. godine, prije nego je postao ministar, Beroš je bio zamjenik ministra zdravstva, Milana Kujundžića, a s obzirom da je Pavić u to vrijeme radio u Ministarstvu – pretpostavlja se da su se u toj fazi zbližili do mjere da je sada Pavić bez problema dolazio do Beroša, i po svemu sudeći odigrao ulogu komunikatora između Petrača i Beroša.

Screenshot priopćenja sa zatvorene sjednice Vlade iz 2020. godine kad je na mjesto u Upravnom vijeću Svetog Duha donedavnog ministra zamijenio Tomo Pavić.

Od siječnja 2020. godine je i jedan od sedam članova Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, a s obzirom da već duži niz godina i živi u mjestu nadomak Krapine – po toj liniji se povezao s lokalnom poslovnom elitom u kojoj je Hrvoje Petrač – značajan faktor. Petrač je rodom iz Krapinskih Toplica, tamo ima i obiteljsku kuću, a i vinariju s ambicioznim poslom proizvodnje vina.

Tomo Pavić pokraj Krapine posjeduje ambiciozno uređeno imanje s impresivnim parkom, a uz kuću je izgrađen i bazen. Na krapinskoj adresi nalazi se i uzgajivačnica labradora retrivera Snoopy’s Gang kojom se bave on i njegova obitelj. Osim toga, član je Upravnog odbora Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet.

Osim kuće u Krapini Tomo Pavić ima i kuću i voćnjak u zagrebačkom elitnom kvartu – na Pantovčaku.