Crna Gora će izručiti kriptotajkuna zbog kojeg su investitori izgubili 40 milijardi dolara

Devet mjeseci nakon uhićenja, Crna Gora donijela je odluku o izručenju Do Kwona SAD-u. Taj kriptotajkun sumnjiči se da je lagao investitore koji su ulaganjem u njegovu kriptovalutu izgubili 40 milijardi dolara.

Ministar pravosuđa Crne Gore potpisao je u petak rješenje kojim se nalaže izručenje južnokorejskog kripto tajkuna Kwon Do Hyeonga Sjedinjenim Američkim Državama. Rješenje je potpisao nakon što je tamošnji Ustavni sud u utorak odbio žalbu protiv presude Vrhovnog suda.

Do Kwona Forbes Hrvatska je predstavio još u ožujku kad je u SAD-u započela građanska parnica protiv njega. Tog mjeseca uhićen je u Crnoj Gori koja je prvo odobrila njegovo izručenje u Južnu Koreju, da bi potom poništila tu odluku. Od tada je bila otvorena mogućnost izručenja SAD-u.

Uhićen u ožujku, izručenje čeka u Prihvatilištu za strance

Kako navodi Forbes Crna Gora, Ustavni sud je prvo na sjednici u listopadu usvojio zahtjev za obustavu izručenja južnokorejskog kripto tajkuna Južnoj Koreji ili SAD, a po izboru ministra pravosuđa, do donošenja konačne odluke. Prethodno je Vrhovni sud u rujnu usvojio zahtjev za zaštitu zakonitosti i preinačio rješenja Višeg i Apelacijskog suda o izručenju Južnoj Koreji, utvrdivši da su ispunjeni uvjeti za izručenje Do Kwona i SAD-u. Sud je istom presudom odlučio da se spisi predmeta dostave ministru pravosuđa Crne Gore radi odlučivanja o dozvoli izručenja.

Američke i južnokorejske vlasti istraživale su Do Kwona zbog njegove uloge u jednoj od najvećih katastrofa u povijesti kripto valuta. U svibnju 2022. godine, potonula je vrijednost dvije kripto valute koje je stvorio, TerraUSD i Luna, što je, prema pisanju američkih medija, izbrisalo 40 milijardi dolara sa tržišta kripto valuta i pokrenula lančanu reakciju koja je gurnula druge digitalne kripto kompanije u bankrot. Investitori širom svijeta izgubili su svoje ušteđevine. Istragom je zaključeno da je Do Kwon lagao investitore i sumnjalo se da krije bogatstvo.

On i njegov poslovni partner Haan Chang Joon uhićeni su 23. ožujka prošle godine na aerodromu u Podgorici kada su prilikom kontrole putovnica na letu za Dubai, koristili krivotvorene dokumente.

Do Kwon je u Crnoj Gori osuđen na četiri mjeseca zatvora, a SAD i Južna Koreja tražile su njegovo izručenje. Nakon puštanja iz zatvora u Spužu 23. ožujka, policajci su Do Kwona sproveli kod inspektora za strance, a potom, nakon petosatnog saslušanja, odveli u Prihvatilište za strance. U tom objektu on će boraviti do donošenja rješenja o izručenju.