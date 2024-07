D Business Leadership Summit najjači dosad: U Zagreb stiže NASA-in fiziolog za boravak u svemiru

U pet godina, summit je iz edukacije za stomatologe prerastao u jedinstvenotrodnevno okupljanje vodećih menadžera iz svijeta zdravstva, sporta i tehnologije. Osmislio ga je Siniša Drobnjak, stručnjak za osobnu i poslovnu transformaciju

Prema istraživanju američkog Carnegie Institute of Technology, čak 85 posto osobnog financijskog uspjeha rezultat je vještina u „ljudskom inženjeringu“, odnosno osobnosti i sposobnosti komuniciranja, pregovaranja i vođenja, a tek 15 posto ishod je tehničkog znanja. Prepoznao je to i organizator D Business Leadership Summita Siniša Drobnjak, koji petu godinu zaredom okuplja menadžere u zdravstvu s ciljem osobne i poslovne transformacije. S najjačim programom dosad, DBL Summit će od 21. do 23. studenoga 2024. u Zagrebu ponuditi jedinstveno iskustvo izlaska iz zone komfora, a govorit će i vrhunski svjetski stručnjaci, među njima i NASA-in doktor medicine i fiziolog za boravak u svemiru, Stijn Thoolen.

Siniša Drobnjak, stručnjak za osobnu i poslovnu transformaciju; Foto: D Business Leadership Summit

„Na primjeru stomatologije, vidimo kako su prije samo 20 godina kliničke vještine bile ključno mjerilo uspjeha, no ulaskom digitalne tehnologije i društvenih mreža u stomatologiju, pravila igre su se promijenila i stomatologija je postala biznis. U središtu svega je pacijent, ali i komunikacija. Većina profesionalaca u zdravstvu na kraju završi bez dovoljno slobodnog vremena za sebe, obitelj i prijatelje, sabotirajući tako mogućnost rada na sebi – što u konačnici stvara osjećaj neispunjenosti i nedostatka svrhe. Zato DBL Summit okuplja vodeće svjetske stručnjake čije nesebično dijeljenje vlastitih iskustava ima za cilj ubrzani razvoj nekliničkih vještina u zdravstvu“, pojašnjava Siniša Drobnjak, ekspert za osobnu i poslovnu transformaciju, ujedno poduzetnik s tridesetogodišnjim iskustvom.

Thoolen istražuje granice ljudskog zdravlja za misije na Mjesec

Osobni rast događa se tek kad iskoračimo iz vlastite zone komfora, a to prepoznaju polaznici, koji u anketama u stopostotnom broju kažu da će se vratiti i sljedeće godine, napominje Drobnjak. Iako je DBL Summit prvotno nastao kao edukacija za liječnike dentalne medicine, teme osobnog i poslovnog razvoja, kao i interne i eksterne komunikacije, relevantne su svim menadžerima u zdravstvu. Vrijedi istaknuti kako će predavanje o obiteljskim vrijednosti održati čak tri brata – Jasper, Robbert i Stijn Thoolen. Potonji je doktor medicine i fiziolog za boravak u svemiru koji trenutno radi u NASA-i, gdje istražuje granice ljudskog zdravlja i performanse za buduće misije na Mjesec. Autor je niza znanstvenih članaka, te predavač na prestižnim sveučilištima poput Harvarda, a u Zagrebu će se osvrnuti na dinamiku međuljudskih odnosa unutar tima.

Prvi dan DBL Summita posvećen je kliničkim vještinama, s vodećim svjetskim stručnjacima iz dentalne medicine, poput Victora Clavija i Edsona da Silve, u suradnji s Hrvatskim društvom estetske dentalne medicine. Sljedeća su dva dana „rezervirana“ za uspješne strane i domaće poduzetnike, sportaše, menadžere i poslovne konzultante koji već uspjeli u području o kojem će podijeliti svoja iskustva i donose poslovnu perspektivu i vještine, poput proslavljene plivačice Dine Levačić, poslovne trenerice Pilar Cabral Majerović te razgovora stručnjaka za krizno komuniciranje Krešimira Macana i poduzetnika Saše Cvetojevića.

Drobnjakova aplikacija u svakoj četvrtoj stomatološkoj ordinaciji

Osnivač DBL Summita Siniša Drobnjak privatni je poduzetnik od 1995. i vlasnik tri uspješne tvrtke u regiji, koje se bave razvojem IT rješenja, distribucijom izabranih proizvoda u dentalnoj medicini, te poslovnom edukacijom vlasnika i menadžera zdravstvenih ustanova. Kao diplomirani inženjer elektrotehnike koautor je znanstvenih članaka iz područja biomedicinskog inženjerstva te je uspješno završio šest EU financiranih projekata kao voditelj projekta. Svoja poslovna znanja stjecao je na prestižnim američkim i europskim poslovnim školama, a sve s ciljem povećanja vrijednosti poslovanja svojih kupaca.

Drobnjakova tvrtka razvila je, među ostalim, aplikaciju za stomatološke ordinacije koju danas koristi svaka četvrta ordinacija ugovorom vezana za HZZO. U suradnji s Hrvatskom komorom medicinskih sestara razvio je i aplikaciju za vođenje sestrinske dokumentacije u elektroničkom obliku. Zaokret u osobnom razvoju ostvario je kroz dvogodišnje školovanje “University Mastery and Leadership” kod globalno poznatog motivacijskog govornika Tonyja Robbinsa. Snagu unutrašnjeg stanja Drobnjak demonstrira i impresivnim sportskim ostvarenjima – završio je niz ultramaratona, uključujući prestižne utrke poput 170 kilometara dugačke “Istria 100 by UTMB” i 110 kilometara dugačkog “Dalmacija Ultra Trail”. Može se pohvaliti završetkom nekoliko Ironman utrka, a prepoznat je i kao humanitarac te je dobitnik nagrade “Turopoljsko srce” grada Velike Gorice.

Više informacija o DBL Summitu koji će se održati u hotelu Hilton Garden Inn u Zagrebu, može se pronaći na dbusinessleadershipgroup.com. Kotizacije je moguće kupiti odvojeno po danima.