Da biste razumjeli Trumpovu fantaziju o Gazi, pogledajte Atlantic City

Život Donalda Trumpa se drastično promijenio od 1980-ih, ali njegov pristup ostaje uglavnom isti.

Prijedlog predsjednika Trumpa da pretvori Gazu iz “paklene rupe” u “Rivijeru Bliskog Istoka” zapanjio je svjetske lidere. To nije prvi put da je Trump predložio luksuzni razvoj kao alat za urbanu revitalizaciju. Samo se vratite u vrijeme Trumpovih godina u Atlantic Cityju.

“Donald je bio sjajan promoter”, kaže Nicholas Ribis, koji je bio izvršni direktor njegovog kazino carstva. “Nitko nije mogao promovirati kao on. Baš kao što sada promovira ono što radi u Pojasu Gaze, što mu je vjerojatno palo na pamet dok je bio tamo. Sjajna ideja. Nikada se neće ostvariti, ali je sjajna”.

Trump se prvi put zainteresirao za Atlantic City krajem 1970-ih, nakon što je kockanje postalo legalno. Kazina su prijavila prihod od 134 milijuna dolara tijekom prve godine.

Trump preuveličava

Počeo je koristiti kontakte, oslanjajući se na informacije o dostupnoj parceli od arhitekta bliskog njegovom ocu. Lokalne vlasti nisu uvijek pozdravljale Trumpove planove. Žena koja je posjedovala pansion blizu jednog mjesta odbila ga je prodati, izazivajući sukob. “Odbio sam je vrijeđati”, prisjeća se Alan Marcus, konzultant za komunikacije koji je tada radio s Trumpom. “On vjeruje da ako nekoga omalovažavaš, time ističeš svoja prava. Vjeruje da te omalovažavanje drugog podiže”.

Trump Plaza je otvorena 1984. godine s blistavim crvenim svjetlima. Trump’s Castle je stigao godinu dana kasnije, a Trump Taj Mahal 1990. godine. Tada je mladi magnat to mesto nazvao “osmim svjetskim čudom”. Tijekom cijelog razdoblja pratio je isti pristup koji je Barbara Res, koja je pomagala u izgradnji Trump Towera, viđala na različitim lokacijama. “Trump sve uvećava”, objašnjava ona. “Nešto što bi mogao izmisliti i staviti svoje ime na to, tvrdeći da je to najbolje ikada napravljeno. To je ono što on radi”.

Kazina su donosila mnogo novca, ali nedovoljno da pokriju Trumpove dugove, što je dovelo do bankrota početkom 1990-ih. Trump, vješti prodavač, pronašao je nove investitore na burzi. Investitori su kupovali akcije njegove kompanije, koja je debitirala na Njujorškoj burzi 1995. godine s oznakom “DJT”. Kompanija je u početku imala jedan kazino, ali je Trump kasnije dodao i preostala dva, povećavajući dug kompanije. Investitori su platili cijenu kada je kazino poduzeće bankrotiralo još dva puta tijekom 2000-tih.

REUTERS/Kevin Lamarque

Hiperbole su važne

Među lekcijama koje je Trump mogao naučiti iz Atlantic Cityja: Hiperbole su važne. Nije bilo važno što financije njegovih kazina nisu bile stabilne. Trump je dolazio helikopterom, privlačio publiku, organizirao box mečeve i gradio velike objekte. To je očigledno bilo dovoljno da banke, a zatim i investitori na burzi, povjeruju u njegovu viziju.

“On zna kako oblikovati mišljenje vrlo, vrlo vješto”, objašnjava Marcus. “Neki od najpametnijih ljudi s Wall Streeta — poput Beara Stearnsa i drugih — napravili su tu grešku, ulažući u njegov dug, znajući da ga nikada ne planira vratiti”. Veliki gubici su uslijedili, ali Trump je prošao dobro, djelomično zahvaljujući mreži samostalnog transfera novca iz kompanije u vlastiti džep.

Jedna od Trumpovih pravih vještina jeste privlačenje tuđeg novca. Početkom 1980-ih, s oko 400.000 dolara na računu, uspio je dobiti milijune od povjerilaca, koji su se do kraja desetljeća povećali na milijarde. “To je kombinacija šarma, sile i svih mogućih manevara”, kaže Andrew Weiss, koji je radio u Trump Organization od 1981. do 2017. godine. “Nekako uspijeva uvjeriti ljude, čak i kada u početku misle da je to potpuno ludo ili suludo. I vidio sam ga kako to radi mnogo puta”.

Isti recept za Gazu

Sada Trump ponovo pokušava u Gazi, sugerirajući da američki porezni obveznici neće morati snositi troškove njegovog plana. “Ovo bi mogle platiti susjedne zemlje s velikim bogatstvom”, izjavio je u utorak. Saudijska Arabija je odmah odbacila ideju, a katarski glasnogovornik rekao je da je prerano za razgovor o tome. Vjerojatno nema šanse da će neka arapska nacija uložiti dovoljno novca da Gazu pretvori u Rivijeru.

Ali tko zna, možda će se opet pojaviti “glupi novac”. S nekim tko će uložiti nekoliko milijardi kako bi udovoljio Trumpu. On bi taj novac mogao usmjeriti ka nekom projektu sa sumnjivim utjecajem na Gazu, ali koji bi mu omogućio da proglasi pobjedu. “Svijet postaje veći, ali on ne misli veće”, kaže Marcus. “Uvijek se vraća na pitanje: ‘Što ja imam od toga?’“.

Dan Alexander, novinar Forbesa