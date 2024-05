Danas na N1 novi Forbes Magazin: O električnim autima, najstarijem obrtu u Hrvatskoj i novoj Vladi

Novi Forbes Magazin danas na N1 TV u 14.10 donosi nove zanimljivosti s hrvatske i svjetske biznis scene. O vrijednosti električnih automobila Elvir Mešanović je razgovarao s jednim od njegovih najjačih zagovaratelja u Hrvatskoj, Hrvojem Prpićem, posjetili smo i Kartonažu Hudetz, hrvatski obrt koji je osnovan prije 160 godina, proanalizirali smo gospodarski program nove Vlade, a bacili smo pogled i na novosti na hrvatskoj nekretninskoj sceni

Jesu li električni automobili naša budućnost? Neki, poput Hrvoja Prpića iz udruge Strujni krug, vjeruju kako su oni već naša stvarnost te kako će takvi automobili uskoro zadominirati cestama. Raste i njihova prodaja, u čemu prednjači – Kina. S Prpićem smo se provozali, dakako u električnom autu, i porazgovarali o stanju na hrvatskom tržištu. Loše upravljanje punionicama i manjkav sustav poticaja samo su neki od problema.

No, Forbes Magazin ne voli samo novosti na poslovnoj sceni, inovacije i pogled i budućnost, nego želi pokazati i one koji uspijevaju održati tradiciju i opstati na poslovnoj sceni – pa i duže od stotinu godina. Najstariji hrvatski obrt je zagrebačka Kartonaža Hudetz koja je otvorena još 1862. godine. Biznis sada vodi Tanja, peta generacija obitelji Hudetz. Proizvode kartonske kutije, od onih običnih, do specifičnih, posebno oblikovanih, za svečane prigode i posebne darove. Danas zapošljavaju osam radnika. Posebne kutije za darove rade se, dakako, ručno – i to je gotovo umjetnički rad, vrlo precizan, koji daje iznimne rezultate. Radili su kutije u kojima su se slali darovi svjetskim političarima i mnogim uglednicima. Tanja iz povijesti tvrtke izdvaja Kennedyja, pape… Rade kutije za diplome, odlikovanja, za mnoge specifične državne protokolarne potrebe. Na pitanje Elvira Mešanovića može li izdvojiti neke od naših uglednika za koje su radili kutije, Tanja odgovara uz smijeh: ” A za koga nismo? Za sve državne dužnosnike, za pjevače, radimo i flower boxove, pa ima i dosta influensera koji imaju naše kutije.”

Nova emisija Forbes Magazina bavi se i gospodarskim program nove Vlade u kojem je najavljeno da namjeravaju potaknuti otvaranje 125 tisuća novih radnih mjesta i to uz pomoć mjera aktivne politike zapošljavanja. Osim toga, žele i da prosječna mjesečna neto plaća u ovom mandatu dosegne 1600 eura. Novi ministar gospodarstva Ante Šušnjar je također najavio povećanje udjela industrije u BDP-u, što misli postići “poreznim promjenama, administrativnim rasterećenje i olakšavanjem poslovanja”. Najavljene poteze Vlade u emisiji komentira Marko Repecki, novinar portala Forbes Hrvatska.

Gledajte Forbes Magazin koji uređuje Elvir Mešanović, a vodi Nataša Belančić, u redovnom terminu danas od 14.10, a reprize danas u 19.30 te u nedjelju u 20 sati na N1 televiziji. Ako ste propustili prošlotjednu emisiju Forbes Magazina, emitiranu 16. svibnja, možete ju pogledati ovdje: