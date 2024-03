Dario Juričan organizira natječaj za startupove s društveno-odgovornim projektima

Blank_filmski inkubator & Zeleni inkubator raspisali su Startup.com.hr natječaj kojim tri startupa ili udruge s društveno-odgovornim i samoodrživim projektima mogu osvojiti izradu branding strategije uz mentorstvo, a prvoplasirani i promotivni video spot. Prijave traju do 28. ožujka, a za Forbes Hrvatska je projekt pojasnio organizator, Dario Juričan

Startupovi, tvrtke, udruge i druge organizacije koje provode društveno-odgovorne i samoodržive projekte imaju priliku dobiti besplatnu pomoć stručnjaka za marketing i brendiranje. U tijeku je natječaj Startup.com.hr koji još od 2013. godine provode Blank-filmski inkubator i Zeleni inkubator. Tri pobjednika tog natječaja tijekom ove godine radit će na izradi strategije brenda s mentorima, renomiranim stručnjacima iz područja marketinga i brandiranja. To su Nikola Žinić, suosnivač kreativne agencije Bruketa & Žinić & Grey, Sara Šalov, copywriterica Sonde i Branimir Radaković, projekt menadžer kreativne social impact agencije Brodoto. Najuspješniji kandidat osvaja i izradu promotivnog audiovizualnog spota.

Projekti koje tražimo društveno su odgovorni i samoodrživi projekti iz cijelog spektra područja: od aplikacija za Android/iOS, preko radionica, ekološki osviještenih projekata, umjetničkih projekata, projekata za djecu, pa do velikih poduzetničkih pothvata. Prijaviti se mogu sva mala i srednja poduzeća koja posluju po društveno poduzetničkim načelima. Može se prijaviti bilo koji registrirani oblik pravne osobe, navodi se u natječaju.

“Podupiremo startupove koji imaju društveno-odgovornu misiju s naoko banalnim, ali zapravo vrlo vrijednim nagradama koje se plaćaju u desetinama tisuća eura. Naši suradnici daju svoje vrijeme i novac za potencijalno zanimljive startupove. Interes je super, no ima još dva tjedna za prijave. Iz dosadašnjeg iskustva, dođe nam više od dvadeset prijava”, rekao je za Forbes Hrvatska Dario Juričan, organizator Startup.com.hr natječaja.

Objasnio je i kako je inspiracija za ovakvu podršku mladim tvrtkama i udrugama nastala kada je posjetio Center for Social Innovation u New Yorku. “To je hub u kojem je oko 200 tvrtki i sve u svom DNK imaju društveno-odgovorno poslovanje. Činilo mi se da je to primjenjivo i u Hrvatskoj. Ma što mislili, mi ne kaskamo puno za svijetom. Sve što se vani događa, događa se i kod nas. Jedino je razlika što je u SAD-u taj biznis često vezan uz zatvorsku populaciju. Bio sam i na radionicama te gledao kako su Slovenci radili društvene tvrtke. To je teško pokrenuti bez novca države i društvenog novca. Europska unije daje neka sredstva, ali taj se novac potroši kroz dvije godine i tvrtke su tada na krhkim nogama ako nisu stabilizirale svoj proizvod”, rekao je.

“Pokrenuli smo ovaj natječaj jer smo željeli podržati sve dobre ideje i hrabre ljude koji su pokrenuli takve projekte. Moj naklon svim tvrtkama koje to rade, primjerice u suvenirnici Zoološkom vrta prodaje se sapun koji je radila firma slijepih i slabovidnih. Ima mnogo takvih projekata i treba im dati priliku. Naravno, tvrtka mora ponuditi kvalitetan proizvod koji cilja na široku bazu korisnika i imati pristupačne cijene. Ako je iza proizvoda dobra priča, korisnik će izdvojiti nešto više novca da podrži dobru ideju”, zaključio je Juričan koji je dio komisije u ovome natječaju.

Komisija se sastoji od pet članova. Uz Juričana, čine je Nikola Žinić iz Bruketa & Žinić & Grey, Sara Šalov iz Sonde, Branimir Radaković iz Brodota i Andreja Rosandić iz Impact Europe. Oni će odrediti tko su tri pobjednička startupa, a rezultati natječaja bit će objavljeni 9. travnja.

Prijave na natječaj zaprimaju se do 28. ožujka.