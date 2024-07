Desetak ukrajinskih vojnika, odsječenih u šumi, dva mjeseca uspješno odolijevalo Rusima

Početkom lipnja su ruske trupe iz 83. zračno-jurišne brigade preplavile kemijsku tvornicu u Vovčansku, glavno žarište posrnule ruske ofenzive na sjeveru

Čini se kako im je cilj bio zauzeti tvornicu i pretvoriti ju u bazu za prelazak rijeke Vovča, prirodne obrambene linije za Ukrajince koji brane jug grada. Taj plan je nestao u kaosu kada su Ukrajinci pokrenuli protunapad i napredovali nekoliko stotina metara važnom ulicom, odsjekavši Ruse u tvornici od ostatka snaga u gradu.

Šest tjedana kasnije, vojnici 83. zračno-jurišne brigade još uvijek su bili zatočeni u tvornici, u potpunosti odsječeni i izloženi konstantnom bombardiranju ukrajinskih borbenih aviona. Moguće je kako su se ruske snage ipak nedavno probile do tvornice i spasile svoje suborce.

Mnogim promatračima rata u Ukrajini možda nije poznato kako Rusi u ovoj tvornici nisu bili jedini vojnici u toj situaciji.

Početkom svibnja, maleni tim iz ukrajinskog 225. jurišnog odreda i 223. odreda marinaca držao je obrambene položaje u šumi sjeverozapadno od Časiv Jara na istoku Ukrajine, uslijed napada ruskih snaga.

Ukrajinski tim navodno je brojao manje od desetak vojnika, a odjednom su se našli sami u šumi, potpuno okruženi Rusima. Prijateljske snage bile su udaljene stotinama metara. “Vojnici su držali kružnu obranu, odbijajući napade neprijatelja bez prestanka,” objasnili su iz odreda u utorak.

Čak sedamdeset dana Ukrajinci su se držali, čekajući da se 24. mehanizirana brigada – najbliža velika jedinica ukrajinske vojske – probije kroz šumu i otprati ih na relativno sigurne položaje glavne ukrajinske linije fronte.

Spasonosni dronovi za prijenos tereta

Na životu su ih održali dronovi koji su prenosili teret. “Jedini način za dobivanje streljiva, hrane i vode bili su nam dronovi,” prisjećaju se iz 225. odreda. To nije bio prvi put da su ukrajinski piloti dronova morali pristići u pomoć odsječenim ukrajinskim trupama.

Sedamdeset dana jako je dugo ako preživljavate na slabašnim količinama hrane koju iz zraka izbacuju sićušni dronovi, a postaje još dulje ako ste čitavo to vrijeme pod neprijateljskom vatrom. Fotografija preživjelih iz 225. odreda prikazuje vojnike izgladnjelog izgleda, s dugim bradama i poderanim uniformama.

Ukrajinska 24. mehanizirana brigada uspjela se napokon probiti kroz Ruse i spasiti vojnike, od kojih su neki bili ozlijeđeni. “Položaj je naš, put je otvoren,” izvijestili su iz 225. odreda.

Nevjerojatno je da se ova misija spašavanja događala dok su ruske snage napredovale u najudaljeniji kvart Časiv Jara. Povukavši se prema zapadu iz tog dijela i spasivši odjsečene trupe, Ukrajinci su ojačali svoju obrambenu liniju u gradu. Borbe bjesne već četiri mjeseca.

Ukrajinski centar za obrambene strategije kaže kako je za Ruse najbolja opcija za probijanje položaja lokacija tik zapadno od šume u kojoj su ukrajinski vojnici i marinci bili okruženi dva mjeseca. Ipak, “početak tih operacija sprječava kontinuirana kontrola ukrajinskih obrambenih snaga na tom području.”

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Cut Off In The Woods, A Dozen Ukrainian Troops Fought Off The Russian Army For Two Months

(Prevela: Nataša Belančić)