Disney ulaže pet milijardi dolara u europsku produkciju

Tvrtka Disney planira u narednih pet godina uložiti najmanje pet milijardi dolara (4,5 milijardi eura) u produkciju u Ujedinjenom Kraljevstvu i kontinentalnoj Europi.

Ujedinjeno Kraljevstvo je za Disney važno produkcijsko središte, jer je tvrtka u posljednjih pet godina tamo potrošila otprilike 3,5 milijardi dolara.

S obzirom na trenutni uspjeh filma Deadpool & Wolverine na kino blagajnama, jedan od produkcijskih potencijala vide u filmovima o superjunacima, prenosi STA.

“Čini se da ovaj žanr još uvijek ima mnogo života,” rekao je za Financial Times Jan Koeppen, voditelj tvrtke za Europu, Bliski Istok i Afriku. Film Deadpool & Wolverine, koji je snimljen u britanskim studijima Pinewood Studios, prema procjenama je već zaradio više od 900 milijuna dolara širom svijeta i postavio novi rekord u prvim tjednima prikazivanja u kinima.

Očekuje se da će se investicija od 5 milijardi dolara podijeliti na ulaganja od po milijardu dolara tijekom pet godina, što će Disney iskoristiti za filmove, National Geographic i druge TV produkcije te streaming emisije za platformu Disney+. Iako je novac službeno namijenjen za regiju Europe, Bliskog Istoka i Afrike (EMEA), većinom će se koristiti u Ujedinjenom Kraljevstvu i Europi, prenosi Euronews Business.

Sprema se i remake Snjeguljice

“Osjećamo se kao da smo ponovno u zamahu s filmovima, što je fantastično. Uvjeren sam da ljudi ponovno odlaze u kino i posebno uživaju u našim filmovima,” dodao je Koeppen.

U budućnosti Disney planira nekoliko značajnih projekata za Pinewood Studios, uključujući remake Snjeguljice te filmove The Fantastic Four: First Steps, The Roses i The Amateur. Također je u pripremi novi film Ratova zvijezda.

Investicijska strategija nadilazi prikazivanje u kinima, budući da streaming usluga Disney+ ima važnu ulogu u širenju tvrtke u Europi, izvještava portal Variety.