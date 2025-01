Djeca u ruskim školama uče kako izraditi napadačke dronove i upravljati njima

Ovo je odgovor na dekret koji je Putin izdao još 2023. godine.”U potpunosti podržavam prijedloge naših tvrtki da djeca u školama mogu učiti kako upravljati, sastavljati i dizajnirati dronove,” rekao je tada Vladimir Putin.

Putin je spomenuo važnost industrije dronova za Rusiju, ali to nije najvažniji faktor.

“Vojna perspektiva ove obuke i obrazovanja vjerojatno je najvažnija,” objasnio je Samuel Bendett, stručnjak za ruske dronove i savjetnik za think-tankove CNA i CNAS.

Škole sada uče prema novom kurikulumu, a novi spektar napadačkih dronova uvodi se za školsku upotrebu. Koliku prednost će to Rusiji dati u sljedećem ratu?

Problemi u ruskim školama

Ruske škole su u problemima, a ratna ekonomija je samo jedan faktor. Nedavno izvješće zaklade Jamestown naglašava kako sustavu kritično nedostaje nastavnika. Njihov broj pada, iako broj učenika raste. Mnogi učitelji primaju minimalnu plaću od nekih 225 dolara mjesečno i moraju raditi dodatne poslove, poput čišćenja, samo kako bi preživjeli.

Školama u takvom stanju nameću se i novi predmeti koje moraju uvoditi. Među tim novim predmetima su i Temelji vjerske kulture – koji promovira tradicionalne vrijednosti i nacionalni identitet – i Temelji sigurnosti i obrane domovine – koji uključuje osnovnu vojnu obuku. Tijekom te obuke djeca uče kako rastaviti, očistiti, napuniti i pucati iz kalašnjikova, kao i osnove ratovanja dronovima.

Novi predmeti marginaliziraju podučavanje onih uobičajenih, budući da nema kapaciteta. Kvaliteta podučavanja je u najmanju ruku sumnjiva.

Britansko ministarstvo obrane na X-u je izrazilo sumnju u efikasnost novog kurikuluma: “Novi ruski naglasak na vojnu indoktrinaciju djece uglavnom se može opisati kao želja da se njeguje kultura militariziranog patriotizma, a ne razviju stvarne sposobnosti.” Ipak nastavljaju: “Dodavanje podučavanja vještina vezanih za dronove naglašava koliko je ozibljno Rusija shvatila taktičke dronove u Ukrajini kao trajnu komponentu suvremenog ratovanja.”

Učenje o dronovima

Bendett kaže kako su tehničke vještine kojima se djeci usađuje domoljublje samo jedan aspekt čitave priče.

“Putin radi na tome da nova generacija mladih bude upoznata s tehnologijom dronova općenito,” kaže on. “Priprema novu radnu snagu za vojsku koja razumije dronove, budući da i danas postoji velika potreba za pilotima.”

Putin je već i prije govorio kako će u ratovima budućnosti pobjeđivati oni koji imaju snažnije dronove. Ideja da bi svi trebali poznavati dronove jednako kao i puške jasna je indikacija toga kako on vidi budućnost ratovanja.

Ipak, nedostatak znanja učitelja predstavlja problem. Vrlo malo njih poznaje tu tehnologiju dovoljno da bi ju mogli podučavati, a to nije nešto što se može naučiti iz knjiga. Bendett kaže kako će sami učitelji morati proći obuku prije nego počnu podučavati učenike.

“Ovo podsjeća na pokušaje u Rusiji da se djecu uči o umjetnoj inteligenciji,” kaže. “To zahtijeva da učitelji poznaju umjetnu inteligenciju, a njihovo učenje o toj temi donijelo je osrednje rezultate.”

Istovremeno Rusija i na druge načine promovira znanje o dronovima među djecom, sve do proizvodnje crtanih filmova u kojima likovi koriste svoje vještine za upravljanje dronovima koji dostavljaju igračke.

I druge zemlje polako razmišljaju o ideji promoviranja aktivnosti vezanih za dronove među mladima. Britanska vojska po prvi put je prošle godine organizirala događaje utrkivanja FPV dronova. Američke zračne snage sada takve događaje sponzoriraju. Ipak, ništa nije usporedivo s onime što se događa u Rusiji. Tamo će djeca, barem u teoriji, školovanje završiti spremna za sastavljanje i upravljanje dronovima. Očita iznimka je, naravno, Ukrajina, gdje djeca već sada uče osnove upravljanja dronovima.

Nova vrsta vojnih dronova

Naravno da su u sve do određene mjere uključene i korporacije. Putin je u svojoj najavi spomenuo “prijedloge naših kompanija”, a nedugo nakon njegovog govora, kompanija za dronove Geoscan objavila je prvi odobreni školski udžbenik za dronove. Ruski proizvođači dronova vjerojatno će ovo vidjeti kao priliku da otvore novo tržište i ozbiljno zarade. Lekcije će zahtijevati da u svim školama ima dovoljno dronova kako bi učenici mogli vježbati.

Već sada je u Rusiji dostupno nekoliko vrsta dronova za obrazovanje. Idealan školski dron malen je i jeftin uređaj koji se može proizvoditi u velikim brojevima.

Simbirsk Design Bureau, koji proizvodi nekoliko vrsta FPV dronova koje Rusija koristi u Ukrajini, nedavno je najavio novi model, mini-dron Pirana-5 dizajniran i za obuku i za korištenje u vojsci.

Maleni dron Pirana-5 / FOTO: Simbirsk Design Bureau via FORBES

Standardizirani dron s kojim bi vježbao svaki tinejdžer bio bi velika stvar. Osim što bi učenici imali prednost za učenje izazovnijih dronova, letjelice za obuku mogle bi se u ratu koristiti kao izviđački ili napadački dronovi kratkog dometa kojim bi mogao upravljati svatko sa završenom srednjom školom.

Potencijal za zaradu od prodaje gomile dronova školama vjerojatno su zapazili i drugi proizvođači. DJI je nedavno predstavio Neo, pojednostavljeni model s naprednim značajkama poput automatskog praćenja mete. Ima i FPV način rada, a prodaje se za manje od 200 dolara.

Autor originalnog članka: David Hambling, viši suradnik Forbesa

Link: Russian Schoolchildren Are Learning To Fight The Next Drone War

(Prevela: Nataša Belančić)