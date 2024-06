Donosimo listu stranica gdje ovoga ljeta pronaći poslove za rad na daljinu u Europi

Mnogi su već isplanirali svoje putovanje Europom ovoga ljeta, posebice za nadolazeće Olimpijske igre u Parizu 2024. Prilika je to da oni koji traže posao na daljinu pronađu svoje poslodavce u Europi. Donosimo pregled internetski platformi gdje se takvi poslovi nude

Prema Globalnom indeksu rada 2023., deset najboljih odredišta za rad na daljinu u Europi su: Danska, Nizozemska, Njemačka, Španjolska, Švedska, Portugal, Estonija, Litva, Irska i Slovačka.

Dakle, ako želite pronaći posao na daljinu u Europi, evo nekoliko korisnih stranica koje vam mogu pomoći u potrazi.

We Work Remotely

We Work Remotely jedna je od najvećih platformi za posao na daljinu, posebno dizajnirana s uslugama za one koji traže posao na daljinu. Iako na njom ima i mnogo oglasa sjevernoameričkih tvrtki, stranica ima poseban odjeljak za poslove na daljinu u Europi u raznim industrijama, uključujući tehnologiju, marketing, dizajn, korisničku službu, prodaju i slično.

Opcije pretraživanja i filtriranja jednostavne su za korištenje i olakšavaju vam da pronađete ono što vam najviše odgovara. Kako biste bili u tijeku, možete se prijaviti za primanje obavijesti e-poštom kada se na platformi objave novi poslovi za rad na daljinu.

EU Remote Jobs

EU Remote Jobs je specijalizirana platforma za zapošljavanje koja je fokusirana isključivo na mogućnosti zapošljavanja na daljinu u Europi. Međutim, treba napomenuti da se odnosi na one koji već borave u Europi.

Ostavite adresu e-pošte kako biste bili obaviješteni o natječajima koji odgovaraju vašim preferencijama.

Sektori s otvorenim poslovima navedeni na stranici uključuju tehnologiju, marketing, korisničku službu, dizajn, pisanje, financije i druge. Stranica također nudi filtre u kojima možete označiti vrstu posla koji tražite – kao što je puno radno vrijeme, skraćeno radno vrijeme, freelance posao ili ugovor – koji vam mogu pomoći da pronađete pravu ulogu.

Wellfound

Wellfound je specijalizirana platforma za zapošljavanje u startupovima i tehnološkim tvrtkama. Wellfound je novo ime za AngelList Talent, koji je izvorno osnovan za demokratizaciju ulaganja u startupove.

Stranica pokriva kategorije poslova kao što su inženjering, upravljanje proizvodima, dizajn, marketing, prodaja i drugi. Također omogućuje filtriranje prema veličini tvrtke (mali startupi, veće tehnološke tvrtke) i fazi investiranja (seed, serija A, faza rasta).

Gustovo istraživanje novih poduzeća iz 2022. godine pokazuje da tvrtke postaju sve otvorenije za rad na daljinu ili hibridne radne aranžmane, pri čemu 35 posto njih u potpunosti zapošljava radnike na daljinu. Kada je riječ o startup okruženjima, rad na daljinu postaje norma. Stoga pronalaženje posla na daljinu u startupu u Europi može biti odličan način za ulazak na tržište rada u EU.

Jobspresso

Jobspresso je platforma za zapošljavanje koja se fokusira na pružanje visokokvalitetnih oglasa za posao na daljinu. Svaki oglas za posao pažljivo je odabran kako bi se osiguralo da zadovoljava određene standarde kvalitete, budući da tvrtka nastoji smanjiti neželjenu poštu i oglase za manje kvalitetne poslove.

Nudi prilike u raznim industrijama kao što su tehnologija, marketing, upravljanje projektima, prodaja, podrška i još mnogo toga, s pozicijama u rasponu od početne do izvršne razine.

Kao i kod prethodno spomenutih stranica, korisnici mogu ostaviti svoju e-mail adresu kako bi primali obavijesti o novim oglasima za posao koji odgovaraju njihovim interesima.

I kao kod svake druge potrage za poslom, važno je prilagoditi životopis i propratno motivacijsko pismo za posao za koji se prijavljujete. Također, i za ove se poslove valja pripremiti za selekcijski intervju proučavanjem kompanije i pripremom pitanja koja ćete postaviti tijekom razgovora.

Iako su ove platforme dobar početak za pronalaženje i dobivanje posla na daljinu u Europi, umrežavanje i stalno usavršavanje mogu vam pomoći da brže napredujete u karijeri i ostvarite svoje ciljeve. Nemojte se oslanjati samo na ove platforme, već ih koristite kao odskočnu dasku da se približite poslu koji želite, bilo gdje da se nalazi.

Autor originalnog teksta: Sho Dewan, Forbes

Link: Websites To Help You Find Remote Jobs In Europe This 2024