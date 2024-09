Drama na gradilištu na Uni još nije gotova: Tek sada Inspektorat traži uklanjanje zečjeg nasipa

Nakon što su stranka Javno dobro i brojne udruge alamirale javnost i upozoravale da nabujala Una ruši zečje nasipe koji su ostali na gradilištu hidroelektrane na kojem je Inspektorat zaustavio radove, ali nije naredio sanaciju ili uklanjanje započetih radova, poslali smo upit Državnom inspektoratu i pitali hoće li išta poduzeti. Sudeći po odgovoru, tek ovih dana su poduzeli neke korake

Forbes Hrvatska već je početkom rujna, nakon što su udruge i stranka Javno dobro upozoravale da im Inspektorat ne omogućava uvid u tekst Rješenja koji je zaustavljena gradnja hidroelektrane, pitao Inspektorat zašto ne omogućuje uvid u tekst, jer je zainteresirana javnost opravdano iskazivala bojazan da će se radovi na gradilištu nastaviti, da slučaj tim Rješenjem nije – riješen. Uostalom, i stanje na terenu je opravdavalo tu bojazan. Gradilište je ostavljeno u stanju u kojem je bilo, a posebno je bilo zabrinjavajuće to da su ostali improvizirani nasipi od vreća pijeska, tzv. zečji nasipi, kojima su graditelji hidroelektrane skrenuli vodu iz riječnog korita u smjeru koji su oni željeli. Iz Inspektorata su se pozvali na zakonske odredbe prema kojima oni rješenja šalju investitorima, ali nisu dužni to činiti i ostalim eventualno zainteresiranim stranama. Iz udruga su nam pak rekli da je njima odgovoreno da traje razmatranje javnog interesa, odnosno, je li u javnom interesu da se tekst Rješenja da na uvid i strankama koje su to tražile na osnovu prava na pristup informacijama.

Nakon što smo u srijedu, 25. rujna, objavili fotografije i tekst o stanju na gradilištu, te upozorili da nabujala voda može svaki čas rastrgati zečje nasipe i promijeniti tok rijeke, poslali smo ponovno upit Inspektoratu i zamolili odgovor je li u međuvremenu utvrđen javni interes, odnosno, je li sada Rješenje na temelju kojeg su krajem kolovoza zaustavili radove sada upućeno na uvid i svima zainteresiranima, no dobili smo opet sličan odgovor.

Još uvijek ne daju prvo Rješenje na uvid udrugama i medijima

„Obavještavamo vas da je vezano uz informiranje javnosti, udruga, zainteresiranih dionika, uključujući i predstavnike medija, o postupanjima nadležnih inspekcija Državnog inspektorata na predmetnoj lokaciji, pružena točna, potpuna i pravovremena informacija sukladno odredbama Zakona o medijima kao i sukladno članku 57. Zakona o Državnom inspektoratu.“, kažu iz Inspektorata.

Podsjetili su da je Inspekcija zaštite prirode Državnog inspektorata u kolovozu donijela rješenje kojem je investitoru zabranjeno „obavljanje radnji i radova na izgradnji male hidroelektrane snage 160 kW „Una-mlin“, u području ekološke mreže Natura 2000. „HR 2001069 Kanjon Une”, a koji se rade bez provedene ocjene prihvatljivosti za područje ekološke mreže“, te su 19. kolovoza uručili investitoru Rješenje koje je postalo izvršno na taj dan. Tvrde da su potom provodili kontinuiranu kontrolu izvršenja Rješenja, te je utvrđeno da „za sada investitor poštuje zabranu“.

No, mi smo pitali tko će provesti sanaciju gradilišta. Jer jedno je zaustaviti radove, a drugo je srediti gradilište, ukloniti zečje nasipe…Ili to što se sve tako ostavilo doista znači da je moguće da će investitor uskoro moći nastaviti radove na gradilištu kao da ništa nije bilo?

Stanje na gradilištu, 24. rujna, Foto: Javno dobro

„Podsjećamo da je Državni inspektorat zbog utvrđenih nepravilnosti u svezi izdane građevinske i lokacijske dozvole, zatražio i upravni nadzor Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a nastavno na navedeno izvješćujemo da je upravo Državni inspektorat podnio kaznenu prijavu protiv službene osobe koja je izdala predmetnu građevinsku dozvolu, dok je u svezi ostalih utvrđenih nepravilnosti Državni inspektorat o svemu pravodobno izvijestio nadležno Županijsko državno odvjetništvo kao i Ministarstvo unutarnjih poslova, Službu kriminalističke policije, s kojom i dalje surađuje na vođenju ovog predmeta.“, naveli su u odgovoru iz Inspektorata, te istaknuli da je “poduzimanje mjera iz nadležnosti građevinske inspekcije propisano Zakonom o gradnji, odnosno u situacijama kada investitor nije ishodio jedan od propisanih važećih akata za građenje. Vezano uz predmetno tumačenje zakonskih akata u konkretnom slučaju lijepo Vas molimo da se obratite nositeljima istih s obzirom na to da je Državni inspektorat ustrojen zbog provedbe inspekcijskih poslova primjenom zakonskih propisa Republike Hrvatske.”

No ipak smo saznali da je djelovala jedna druga inspekcija, vodopravna.

Petnaest dana za uklanjanje otpada i zečjeg nasipa

„Vodopravna inspekcija Državnog inspektorata je sukladno Zakonu o vodama, investitoru zabranila daljnje odlaganje i nasipavanja zemljanog kamenog materijala i ostalog otpadnog materijala protivno izdanim vodopravnim uvjetima, te na temelju zatraženog mišljenja Hrvatskih voda, investitoru rješenjem naredila uspostavu prijašnjeg stanja tako da ukloni i zbrine sav odložen i nasipan zemljano kameni materijal i ostali otpadni materijal kao i vreće s pijeskom koje su na predmetnoj čestici te na rubovima vodotoka i u vodotoku rijeke Une.“, odgovoreno nam je.

Dakle, vodopravna inspekcija je „naredila uspostavu prijašnjeg stanja“, odnosno, uklanjanje zečjih nasipa. Inspektorat nam u odgovoru nije naveo kada je doneseno to Rješenje, a iznimno je bitno saznati kada je doneseno, jer – rok za izvršenje Rješenja je 15 dana. Nisu nam to htjeli odgovoriti niti u drugom upitu u kojem smo pitali samo to.

Neslužbeno saznajemo da je to rješenje doneseno tek 26. rujna, dakle, duže od mjesec dana nakon zaustavljanja radova i upozorenja da je stanje na gradilištu zabrinjavajuće, da može voditi u daljnje uništavanje korita rijeke Une. Naravno, ostaje nerasvijetljeno zašto to Rješenje nije doneseno ranije, i – je li moglo biti doneseno ranije?

Prijetnja novčanom kaznom…tek sada

Ako investitor ne postupi po rješenju vodopravne inspekcije u roku od 15 dana, sređivanje stanja na terenu obaviti će Hrvatske vode na trošak investitora. A slijedi i kazna. “Vodopravna inspekcija Državnog inspektorata je zbog utvrđenih povreda propisa iz nadležnosti Zakona o vodama investitoru izdala prekršajni nalog zbog više povreda Zakona o vodama u ukupnom iznosu od 31.570 eura.”, navode u odgovoru iz Inspektorata.

Pitali smo u petak, 27. rujna aktiviste koji prate što se zbiva na gradilištu kakvo je stanje, je li itko počeo uklanjati zečje nasipe ili sređivati teren. Još nema nikakvih naznaka radova, odnosno, demontaže gradilišta tvrtke Pipra. No, valja konstatirati da niti uklanjanje zemljanog i kamenog materijala i ostalog otpadnog materijala i vreća s pijeskom – ne znači posvemašnje zatvaranje gradilišta i “nestanak” hidroelektrane na Uni.

Zečji nasip na gradilištu na Uni snimljen u kolovozu 2024., prije bujica; foto: Udruga Una