Dramatična Skupština 3. maja: Nezadovoljni dioničari nisu prihvatili izvještaj Edija Kučana

Skupština dioničara brodogradiliša 3. maj u srijedu, 31. srpnja, nije usvojila izvještaj Uprave o poslovanju u prošloj godini, a predsjedniku Uprave Ediju Kučanu je uskratila razrješnicu.

„Utvrđuje se da je Uprava 3. maj Brodogradilište d.d. upravljala Društvom u skladu sa Zakonom i Statutom Društva, međutim nije upravljala Društvom u skladu s odlukama i zaključcima Skupštine Društva i Nadzornog odbora, pa se temeljem navedenog, direktoru uskraćuje razrješnica za poslovnu 2023. godini“, stoji u odluci Skupštine 3. maja objavljenoj na internetskim stranicama Zagrebačke burze.

Razlozi uskrate su navedeni, kaže se, u izvještaju NO-a o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2023. godinu. Članovi NO-a su dobili razrješnicu, a usvojena i odluka da im pripada mjesečna naknada u neto iznosu od 270 eura.

Kučan je u izjavi za HRT rekao da je posve jasno da je vodio društvo u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, te da on ne vidi razloge zašto nije dobio razrješnicu “pogotovo što se gro izvješća NO-a odnosi na 2024. godinu”. Dodao je da “neke stvari ne razumije”, te da je na sjednici Skupštine dioničara u srijedu detaljno prezentirao poslovanje. “Mene NO nije ni pitao da im to prezentiram. Ovo nisam doživio nikada da se donesu odluke na koje nisam mogao niti jednu riječ ukazati”, komentirao je.

Problematičan brod za rasute terete

FORBES Hrvatska je još krajem lipnja pisao o tome da se Nadzorni odbor protivi usvajanju izvještaja Uprave o poslovanju u prošloj godini, te da, među ostalim, NO tvrdi da nije mogao doći do jasnih informacija o troškovima i statusu završetka gradnje Novogradnje 527, brod za rasute terete kojeg 3. maj gradi već duže vrijeme probijajući rokove i planirane troškove.

Prije dvije godine su ga kupili na dražbi iz stečajne mase Uljanika, a tada je bio na 30 posto završenosti. Nastavak njegove gradnje kreditiran je uz državna jamstva, a iznosi potrebni za očuvanje likvidnosti i dovršenje broda stalno su rasli. NO je pak, kako su prenijeli mediji, konstatiurao da je Uprava svojim lošim poslovnim odlukama podbacila i probila ukupnu kalkulaciju za više od 50 posto, što smatraju poražavajućim.

Novogradnja 527, Foto: Goran Kovacic/Pixsell

Kako je predsjednik Uprave Edi Kučan rekao u razgovoru za FORBES Hrvatska, odgovarajući na pitanje o tome kako su nastali problemi vezani uz kašnjenje i veće troškove, pomak u roku isporuke ispočetka je bio vezan uz dolazak glavnog motora iz Kine (koji zbog problema u Jemenu nije mogao odmah proći kroz Sueski kanal), a imali su i problem s isporukom opreme za samoiskrcavanje tereta. Tumačio je također da su se susreli i s povećanim troškovima jediničnih cijena kooperacije, nedostatkom kvalitetne radne snage te „pritiscima pojedinih kooperanata i dobavljača opreme za avansno plaćanje, utjecaju inflacije kao i povećanim troškovima energenata“.

Kučan nije htio tada komentirati odluke NO-a, ali je ustvrdio da je se s njime redovno komuniciralo o svemu.

Veliki dugovi riječkog škvera

On je u brodogradilištu 3. maj zaposlen od početka svoje karijere, a dva puta je bio na čelu. Aktualni mandat mu je počeo 2019. godine i dosad je uživao veliko povjerenje i potporu Vlade, a prema objavljenome u medijima, mandat bi mu trebao završiti ovoga mjeseca.

Kako je objavio Novi list, ukupne kratkoročne obveze riječkog brodogradilišta koje bi trebalo platiti do kraja godine iznose 153,9 milijuna eura. Od toga, 91,3 milijuna eura tiču se obveza prema bankama i drugim financijskim institucijama, dok su sa zadnjim danom lipnja trećemajske obveze prema dobavljačima bile 14,7 milijuna eura. Navode i 46,3 milijuna eura koji su u bilanci zavedeni pod ostale kratkoročne obveze, a odnose se na stari dug prema Ministarstvu financija.