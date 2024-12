EBRD s 50 milijuna eura ulazi u vlasništvo Podravkine poljoprivredne tvrtke

Nakon što se provede transakcija vrijedna 50 milijuna eura, u tvrtki Podravka Agri će Podravka imati 84,99 posto vlasničkog udjela, a ostalo će pripasti EBRD-u. To je podrška u preuzimanju poljoprivrednog segmenta Fortenova grupe

Podravka i novosnovana tvrtka Podravka Agri potpisali su ugovore s EBRD-om o vlasničkom ulaganju u Podravka Agri u iznosu od 50 milijuna eura, objavljeno je na Zagrebačkoj burzi u ponedjeljak.

„Time EBRD i financijski podržava Podravku u realizaciji preuzimanja poljoprivrednog segmenta Fortenova grupe kojeg čine Belje plus, PIK Vinkovci plus, Energija Gradec, Belje Agro-Vet plus i Felix plus“, stoji u obavijesti.

S potpisivanja ugovora Podravke i EBRD-a, Foto: Podravka

„Potpisivanjem ugovora s Europskom bankom za obnovu i razvoj napravili smo važan korak prema finalizaciji akvizicije poljoprivrednog segmenta Fortenova grupe. Partnerstvo s EBRD-om omogućit će prijenos najboljih svjetskih praksi u upravljanju poljoprivrednim kompanijama i dodatno ojačati korporativno upravljanje u novoosnovanom društvu Podravka Agri“, izjavila je Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke.

Podravka Agri i Fortenova grupa su ranije ove godine potpisale ugovor o preuzimanju poljoprivrednog segmenta Fortenove ukupne vrijednosti 333 milijuna eura.