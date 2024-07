Električni avion slovenskog Pipistrela bit će izložen u prestižnom američkom muzeju

Američki proizvođač zrakoplova iz Wichite Textron eAviation ovog je tjedna objavio kako će jednom od najpopularnijih muzeja u Sjedinjenim Državama, Smithsonianovom Nacionalnom muzeju zrakoplovstva i svemira posuditi električni zrakoplov Pipistrel Velis Electro. Možda sve to i ne bi bilo tako zanimljivo kad taj zrakoplov ne bi bio proizvod slovenske tvrtke

Atraktivni primjerak električnog zrakoplova slovenskog podrijetla Velis Electro iduće bi godine trebao zasjati kao dio izložbene postave Smithsonianova Nacionalnog muzeja zrakoplovstva i svemira. Lani je taj muzej posjetilo gotovo dva milijuna ljudi.

Iz američkog Textron eAviationa koji je prije dvije godine preuzeo Pipistrel, slovenskog proizvođača ultra lakih zrakoplova na električni pogon, najavili su kako će na tri godine posuditi Velis Electro muzeju u Washingtonu.

Kriya Shortt, predsjednica i izvršna direktorica Textron eAviationa, pohvalila je interes muzeja kao prekretnicu u promicanju održive zrakoplovne tehnologije. Na tu se njezinu izjavu nadovezao i Roger Connor, kustos u Nacionalnom muzeju zrakoplovstva i svemira, koji je istaknuo kako će im posuđeni zrakoplov omogućiti da ispričaju priču o inovacijama koje se upravo događaju u zrakoplovstvu, ali i da otvore temu održivosti u zrakoplovstvu.

S pozornošću pratimo što se događa s malim dvosjedom na baterije jer proizvod je to slovenske tvrtke Pipistrel koju je 1989. godine osnovao Ivo Boscarol u Ajdovščini. Dok 2022. godine tvrtka nije postala dijelom Textronove divizije za električne letjelice, Pipistrel je proizveo brojne zrakoplove.

Od prve ultralake letjelice Ajdovščina, zaredali su se razni modeli kao što su Sinus i Virus. Inovativna tvornica iznjedrila je brojne inovacije, a s vremenom je na red došao i električni model Taurus Electro kao prethodnik Velis Electra. Taurus je označio prekretnicu i odredio smjer tvrtke prema proizvodnji zelenijih, baterijski pogonjenih zrakoplova.

Velis Electro ušao je u povijest kada je 2020. godine kao prvi zrakoplov na električni pogon na svijetu dobio certifikat Agencije za sigurnost zračnog prometa Europske unije (EASA). Značilo je to kako taj mali električni zrakoplov namijenjen za obuku pilota ispunjava sigurnosne standarde i može se koristiti komercijalno.

Foto: Pipistrel

U ožujku ove godine Savezne uprave za civilno zrakoplovstvo (FAA) odobrila mu je izuzeće plovidbenosti za lake sportske avione (LSA) čime mu je omogućila korištenje u američkim programima letačke obuke.

Na internetskoj stranici tvrtke može se pratiti kako je sve više tržišta na kojima se prodaje mali ultra laki električni zrakoplov – od Kanade, Meksika do Afrike. Prema službenim podacima tvrtke, Pipistrel je sa svojim avionima prisutan na 150 svjetskih tržišta.

U ožujku su objavili kako je proizveden stoti Velis Electro. Isporučen je Green Aeroleaseu, francuskoj tvrtki za iznajmljivanje zrakoplova čija je​​ ambicija ubrzati ekološku tranziciju zrakoplovne industrije u Europi iznajmljivanjem električnih aviona po principu “ključ u ruke”.

“Zrakoplov nudi ekološki prihvatljiviju opciju školama letenja uz nenadmašnu isplativost”, izjavio je tom prilikom Gabriel Massey, predsjednik i generalni direktor Pipistrela, koji je nakon preuzimanja tvrtke zamijenio slovenskog osnivača tvrtke na čelnoj poziciji. Boscarol sada kao suvlasnik Pipistrela obnaša funkciju počasnog predsjednika Upravnog odbora tvrtke.

Slovenski poduzetnik nastavlja dizati prašinu

Prvi privatnik koji je u bivšoj Jugoslaviji proizvodio avione privlačio je tijekom dugogodišnje karijere mnogo pažnje, a tako je nastavio i sada okrenuvši se novim poslovnim prilikama. Ulaganja u meso iz laboratorija i tužba na Ustavnom sudu primjeri su njegovih poteza zahvaljujući kojima ostaje u fokusu medija. Navikao je na interes javnosti, a njegov je ustrajni rad na razvoju letjelica na alternativni prepoznat i u svjetskim razmjerima. Za svoje je inovacije dobio i tri nagrade američke svemirske agencije NASA-e.

Otkako je prodao Pipistrel Amerikancima počeo se baviti ulaganjima u nekretnine, financijske instrumente i startupove. U obiteljskoj tvrtki Boscarol koju vodi zajedno sa svojom kćeri Tajom upravlja s 300 milijuna eura.

Krajem prošle godine najavio je izgradnju tisuću stanova po tržišnoj cijeni od tri tisuće eura po četvornom metru. Uznemirio je time slovensku javnost, no kaže on, uvijek javnost reagira s nevjericom kad on iznosi planove. Projekt je nazvao Galaxy, a planira kako će stanovi biti izgrađeni u idućih tri do pet godina. Uz to, gradi i Odiseju, veliku polivalentnu zgradu s 12 dvorana u kojoj će se nalaziti kino, konferencijske dvorane i slični sadržaji.

Ivo Boscarol, osnivač i dugogodišnji direktor Pipistrela koji sada kao suvlasnik obnaša funkciju počasnog predsjednika Upravnog odbora tvrtke prošle je godine primio nagradu za životno djelo u području menadžmenta od slovenske udruge Manager. Foto: Pipistrel

Privlači pažnju i ulaganjima u startupove kojima svojim renomeom i iskustvom želi pomoći u osvajanju tržišta. Neki od njih veoma su zanimljivi poput Bike Guarda, koji je nedavno lansirao brisače za motociklističke kacige, i Tech4meata koji razvija meso iz matičnih stanica. U njegovom ulagačkom portfelju su i tvrtke koje izrađuju juhe, pametne kućice za ptice, odležavaju vino pod morem, ali i razvijaju bespilotne letjelice.

Nedavno je pokrenuo i postupak za ocjenu ustavnosti slovenskog Zakona o trgovačkim društvima koji dopušta osnivanje samo jednog društva s ograničenom odgovornošću svaka tri mjeseca, odnosno stjecanje poslovnog udjela u jednom društvu s ograničenom odgovornošću. Činjenicu da u veća ulaganja ili u osnivački proces može samo četiri puta godišnje, Boscarol smatra kršenjem svojih ljudskih prava i ograničavanjem njegovih sloboda.

U posljednjih je nekoliko godina uložio u 18 tvrtki, pitanje je kako bi te brojke izgledale da je zakon drugačiji.