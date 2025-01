EU priprema 16. paket sankcija protiv Rusije, hoće li uključiti i LNG?

Europska unija priprema svoj 16. paket sankcija protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu, koji bi trebao biti prihvaćen u veljači. Prema onome što je procurilo u medije, njime će vjerojatno biti zabranjen uvoz aluminija iz Rusije, a spominje se i mogućnost da se uvede postupna zabrana uvoza ruskog LNG-a.

Zadnjih je mjeseci, o čemu je pisao i FORBES Hrvatska, u Europi značajno rastao uvoz upravo ruskog LNG-a, pa je u prošloj godini uvezena rekordna količina. Pitanje je, naravno, što bi zabrana značila za cijene plina u EU.

Deset članica EU-a je nedavno zatražilo da se uvede zabrana uvoza ruskog LNG-a kao i plina koji se doprema plinovodima, što je početkom tjedna izvijestio Reuters. Među potpisnicima takvog dokumenta, kako je objaviila ta novinska agencija, nije Hrvatska. Prema dosadašnjim izvješćima s krčkog LNG terminala, tu nije bio dopreman LNG iz Rusije.

Dokument o zabrani su potpisale Poljska, Češka, Danska, Švedska, Irska, Estonija, Finska, Latvija, Litva i Rumunjska. “Kao krajnji cilj, potrebno je zabraniti uvoz ruskog plina i LNG-a što je prije moguće”, stoji u zajedničkom dokumentu u koji je Reuters imao uvid. Rado bi vidjele da se zabrani pristajanje ruskim LNG tankerima u europskim lukama.

Odluka o sankcijama mora biti jednoglasna

Kao alternativu potpunoj zabrani, navodi se da bi se moglo početi s postupnim smanjivanjem, što je zapravo već dio programa Re-PowerEU, s ciljem da se do 2027. prekine s korištenjem ruskih fosilnih goriva. Pitanje je što će na sve to reći članice koje se još uvijek oslanjaju na ruski plin iz plinovoda, primjerice Mađarska ili Slovačka, ali i one koje uvoze većinu ruskog LNG-a koji se doprema brodovima, Francuska, Španjolska i Belgija), a odluka o sankcijama mora biti jednoglasna.

Portal Oilprice.com prenosi u srijedu da EU razmatra djelomičnu zabranu ruskog LNG-a kao dio 16. paketa sankcija, a poziva se na izvore koji su o tome ranije govorili za Bloomberg.

Zadnji paket europskih sankcija donijet je sredinom prosinca prošle godine.

Što se tiče sankcioniranja uvoza aluminija, pitanje je kako će reagirati industrije koje taj metal najviše koriste. Kako je pisao Newsweek, aluminij igra važnu ulogu u proizvodnji električnih vozila i zrakoplova.

