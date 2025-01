Koliko bi milijarderi poput Muska mogli platiti za američki TikTok? Donosimo četiri scenarija

Vrijednost TikToka teško je procijeniti. Uzimajući u obzir te komplikacije, Forbes je razgovarao s najmanje devetero ljudi i došao do četiri scenarija.

Američki Vrhovni sud bi vrlo uskoro mogao donijeti odluku o potencijalnoj zabrani TikToka u SAD-u, a suci su prošlog petka signalizirali kako će vrlo vjerojatno podržati zakon o zabrani. Ona bi mogla nastupiti već 19. siječnja, dan prije inauguracije predsjednika Donalda Trumpa, osim ako aktualni predsjednik Biden ne odluči produljiti rok ili ako Kongres ne izglasa novi prijedlog zakona, predstavljen u ponedjeljak, kojim bi matična kompanija TikToka, ByteDance, dobila još 270 dana da proda platformu ili njenu američku verziju američkim vlasnicima. Iako iz ByteDancea sugeriraju kako nemaju namjeru prodati TikTok, javljaju se neki milijarderi koji su ju spremni kupiti. Kineska vlada navodno ozbiljno razmišlja o Elonu Musku kao potencijalnom kupcu TikToka, piše Bloomberg. Iz TikToka te glasine nazivaju “čistom fikcijom.”

Veliko pitanje je koliko bi TikTok uopće mogao koštati. Frank McCourt, bivši vlasnik američkih LA Dodgersa, koji predvodi skupinu za kupnju TikToka, Project Liberty, kaže kako misli da je američki segment TikToka vrijedan 20 milijardi dolara. To je samo za biznis, bez moćnog algoritma koji predlaže nove videozapise. McCourt kaže kako taj algoritam ni ne želi i kako ga ByteDance vjerojatno nikada neće niti prodati. Uz algoritam, analitičar Wedbusha Dan Ives kaže kako bi “konzervativna cijena” mogla biti oko 300 milijardi dolara. Većina drugih procjenu vrijednost smješta negdje unutar te dvije cifre.

Frank McCourt / FOTO: Cindy Ord / Getty images / Profimedia

Mnogo nepoznanica i komplikacija

Kod procjene vrijednosti TikToka u obzir valja uzeti ne samo vrijedni algoritam, nego i činjenicu da je TikTok trenutačno odjel privatne kompanije iz Kine. Kako bi stvari bile još kompliciranije, TikTok je tehnički govoreći zapravo podružnica shell kompanija registriranih na financijski netransparentnom Kajmanskom otočju. Zbog toga je autsajderima iznimno teško, ako ne i nemoguće, procijeniti koliko prihoda, a kamoli profita, TikTok ostvaruje u SAD-u. Kineska vlada također je vlasnik malenog, ali iznimno utjecajnog dijela biznisa ByteDancea. Kina je u mnogo navrata inzistirala kako je njihova sposobnost da utječe na posao ograničena na poslovanje van SAD-a, ali kineska vlada morala bi odobriti bilo kakvu prodaju.

Prisilna prodaja tijekom privremen zabrane vrjerojatno će također utjecati na to koliko bi netko mogao platiti za TikTok. Odvjetnici za TikTok i ByteDance u sudskim su dokumentima napisali kako bi jednomjesečno gašenje moglo rezultirati čak 29-postotnim padom TikTokovih globalnih prihoda od oglasa za čitavu godinu.

Tu su i potencijalni troškovi vezani za prodaju. “TikTok bi morao kreirati mnogo nove infrastrukture koju bi izgubio izdvajanjem iz matične kompanije,” kaže analitičar Gil Luria iz D.A. Davidsona. “Cijenu bi također ograničio ubrzani proces i potreba za kupnjom čitave franšize za razliku od inicijalne javne ponude. To drastično ograničava broj potencijalnih kupaca.”

Imajući na umu te komplikacije, evo četiri potencijalna načina za procjenu vrijednosti TikToka:

1. Ponuda od 20 milijardi dolara Franka McCourta

Investicijska skupina predvođena Frankom McCourtom vjeruje kako će moći kupiti američki TikTok bez algoritma za 20 milijardi dolara. To je otprilike jednako vrijednosti konkurentske platforme Snapchat. McCourt nije odgovorio na upit za komentar, ali analitičar Benchmarka Mark Zgutowicz kaže kako se do tog broja moglo doći ako su vrijednost TikTok procijenili prema umnožavanju broja korisnika. Iznos bi bio jednak oko 120 dolara za svakog od 170 milijuna korisnika u SAD-u.

McCourt i Project Liberty, neprofitna udruga koju je osnovao 2021. godine kako bi se fokusirala na “novu internetsku infrastrukturu”, ponudu su dali u partnerstvu s investicijskom bankom Guggenheim Securities, odvjetničkom tvrtkom Kirkland & Ellis i konzorcijem drugih investitora među kojima je i zvijezda Shark Tanka, Kevin O’Leary. ByteDance, iz kojeg je u nekoliko navrata rečeno da TikTok nije na prodaju, nije javno prepoznao ponudu.

2. Umnožavanje prihoda

Česta metoda procjene vrijednosti kompanije poput TikToka je umnožavanje prihoda. TikTok prihode ostvaruje od oglašavanja, emitiranja uživo i e-trgovine. U Singapuru, gdje su dostupni kvalitetni podaci, emitiranje i e-trgovina činili su 83 posto prihoda iz 2023. godine. TikTok je za 2023. prijavio prihode od oko 13 milijardi dolara za dvije glavne podružnice registrirane van Kine, ali ne objavljuje prihode od prodaje za SAD. Recimo da su prihodi u SAD-u 2023. iznosili 16 milijardi dolara, kako je izvijestio Financial Times pozivajući se na anonimne izvore. Recimo i da su prihodi ByteDancea van Kine porasli za najmanje 40 posto u prvoj polovici 2024. godine, kako je izvijestio The Information pozivajući se na upoznate izvore. To znači da možemo pretpostaviti da je 2024. godine u SAD-u ostvaren prihod od 22 milijarde dolara.

Analitičari Zgutowicz i Luria predlažu da se vrijednost tvrtke procjenjuje umnožavanjem prihoda šest puta, što je negdje između Snapchata (3,5 puta) i Mete (8 puta). Ako tu jednadžbu primijenimo na procijenjene prihode od 22 milijarde dolara, to znači da bi ugrubo vrijednost TikToka, zajedno s algoritmom, mogla iznositi 132 milijarde dolara.

3. Zlatni algoritam od 300 milijardi dolara

ByteDanceov snažni algoritam kojeg pokreće strojno učenje nevjerojatno je dobar u praćenju ponašanja korisnika i zaokupljanju njihove pozornosti predlaganjem novog sadržaja. Iako je malo vjerojatno da će ga ByteDance prodati, a nema ni stvarnog presedana za procjenu vrijednosti algoritma odvojeno od kompanije, neki analitičari su i o tome razmišljali. Ives iz Wedbusha kaže kako je algoritam zlata vrijedan. Misli da bi s njim TikTok mogao vrijediti 300 milijardi dolara, naglašavajući potencijal za prihode od oglašavanja od “200 milijuna potencijalno iznimno aktivnih korisnika u SAD-u.”

4. Samo kostur

Zgutowicz zapravo vjeruje kako su TikTokovi prihodi u SAD-u niži od onoga što je Financial Times prijavio – bliži 13 milijardi dolara. Također misli da tvrtka bez algoritma vrijedi 55 milijardi dolara. I Ives misli da tvrtka bez algoritma vrijedi između 40 i 50 milijardi dolara.

Autor originalnog članka: Phoebe Liu, Forbes; Matt Durot, Forbes

Link: Here’s How Much Billionaires Like Musk Might Pay For TikTok U.S.

(Prevela: Nataša Belančić)