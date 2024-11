Facebook je zaradio preko milijun dolara na oglasima koji šire laži o izborima

Oglasi koji su se pojavili prošlog tjedna šire lažne tvrdnje da demokrati planiraju odgoditi izbore i insinuiraju da bi potpredsjednica Kamala Harris mogla odustati od utrke.

Samo nekoliko dana prije dramatičnih predsjedničkih izbora u SAD-u, Facebook je počeo objavljivati stotine oglasa stranica koje lažno tvrde da bi izbori mogli biti namješteni ili odgođeni. Arhiva oglasa matične tvrtke Facebooka, Mete, prikazuje kako su stranice koje stoje iza oglasa tvrtci platile preko milijun dolara za njihovo prikazivanje. Samo u prethodnom tjednu za oglase su platili 350.000 dolara.

Jedan od oglasa prikazuje stiliziranu sliku potpredsjednice Kamale Harris s vražjim rogovima i američku zastavu u plamenu. Drugi oglasi prikazuju Harris i njenog potpredsjedničkog kandidata Tima Walza u postapokaliptičnim scenama, kao i Walza i aktualnog predsjednika Joea Bidena uz slike bočica tableta na recept. Jedan sadrži navodno AI generiranu sliku nasmijane Harris u bolničkoj sobi kako se priprema vrištećem djetetu dati injekciju. Tu je i oglas sa slikama poznatog antivaksera Roberta Kennedyja Jr.-a, koji je i sam bio kandidat prije nego je odustao i podržao Trumpa. Neki od oglasa postavljaju pitanja hoće li Harris uopće ostati u utrci i sugeriraju kako je Amerika “na putu u novi građanski rat.”

Pravila tvrtke

Izborna pravila Mete zabranjuju objave koje sadrže “dezinformacije o datumima, lokacijama, vremenima i načinima glasanja”, kao i “dezinformacije o tome natječe li se neki kandidat ili ne.” Pravila oglašavanja zabranjuju oglase koji “dovode u pitanje legitimnost izbora.”

Mnogi od oglasa gledatelje preusmjeravaju na stranicu gdje mogu kupiti tekstove Jima Rickardsa, ekonomista s margine koji se prometnuo u teoretičara zavjere i širitelja teorije takozvanog “Novog svjetskog poretka.” Drugi oglasi preusmjeravaju na stranicu koja lažno tvrdi da će “‘Uniparty’ osvojiti izbore u ime velike farmaceutske industrije.”

“Pregledavamo oglase i uklonit ćemo sve one koji krše naša pravila,” rekao je glasnogovornik Mete. Rickards nije odgovorio na upite za komentar.

Forbes je lažne oglase identificirao kroz Meta Ad Library, arhivu koja prati oglase koji se emitiraju na platformama tvrtke. Arhiva nudi pojedinosti o političkim oglašivačima i količini novca koju troše. Forbes nije pronašao paralelne oglase u Googleovoj arhivi. TikTok i X imaju arhive u Europi, gdje su one obvezne po zakonu, no u SAD-u ih drže tajnima.

Širenje dezinformacija u prošlosti

Meta ima kontroverznu povijest s širenjem dezinformacija na platformi. Godine 2016. ruska agencija za istraživanje interneta koristila je i oglase i takozvane “organske” objave na Facebooku kako bi pokušala manipulirati američkim glasačima i unijeti razdor u društvo te na taj način ih privoliti da glasaju za Donalda Trumpa. Četiri godine kasnije, nezadovoljni pristaše bivšeg predsjednika Trumpa koristili su upravo Facebook i WhatsApp (također u vlasništvu Mete) kako bi širili teorije zavjeri o izbornoj krađi i organizirali nerede na američkom Kapitolu 6. siječnja 2021. godine.

Otada je Meta dramatično umanjila količinu političkih objava koje prikazuje korisnicima, što bi moglo dodatno uvećati utjecaj plaćenih političkih oglasa. Ove godine je potpredsjendica Kamala Harris potrošila mnogo više novca na Facebook oglase od svojeg protukandidata Donalda Trumpa.

Integritet, laži i prijetnje

Vlasnik Facebooka Mark Zuckerberg i njegova supruga Priscilla Chan 2020. su godine donirali više od 400 milijuna dolara skupinama za zaštitu integriteta izbora. Među njima su i grupe Center for Election Innovation i Center for Tech and Civic Life. Njihov cilj je poboljšati izbornu infrastrukturu, a ne pružaju podršku političkim kandidatima.

Izdavačka kuća koju su osnovali Donald Trump Jr. i MAGA influencer Sergio Bor ove je godine počela prodavati Trumpovu knjigu u kojoj on tvrdi da je Zuckerberg radio protiv njega 2020. godine. U knjizi stoji: “Strogo ga promatramo. Ako ovaj put napravi išta protuzakonito, ostatak života će provesti u zatvoru. Trump je Zuckerberga također nazvao i “neprijateljem naroda” i govorio kako se protivi zabrani TikToka (kojeg je i sam pokušao zabraniti 2020. godine) jer ne želi da Meta postane još moćnija.

Čini se kako Zuckerberg ove godine nije nastavio s donacijama skupinama za očuvanje integriteta izbora. Nakon što je bivši predsjednik u srpnju ove godine preživio pokušaj atentata, šef Facebooka nazvao ga je “opakim” (badass). Trump tvrdi kako ga je Zuckerberg nazvao i rekao mu da “ne može glasati za demokrata” na ovogodišnjim izborima. Meta nije negirala da je došlo do poziva, ali kažu kako Zuckerberg nije rekao ništa o tome kako planira glasati.

