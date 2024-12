Forbesov suradnik provozao je luksuzni SUV: Genesis GV80 za 2025.

Genesis GV80 je luksuzni SUV srednjih dimenzija. Vozilo se čini mnogo većim nego što jest, i to je zapravo pozitivno. Moćan je kad to zatreba, udoban je tijekom dugih putovanja, a kada je pun ljudi, njegova snaga i udobnost dolaze do izražaja.

Genesis GV80 2025, novi model Hyundaiove luksuzne marke Genesis, dobio je osvježen dizajn, a tehnologija mu je unaprijeđena.

Tu su nova rešetka s duplim mrežastim dezenom, skrivene ispušne cijevi i osvježena ventilacija. OLED displej, od 27 inča, zamjenjuje dio instrument ploče i centralnih ekrana. Nadograđeni HVAC sistem kombinira taktilne gumbe i tipke osjetljive na dodir. Cijena ovog paketa kreće se od 76.000 do 78.000 eura.

Unutrašnjost

Luksuzna unutrašnjost je unaprjeđena materijalima bolje kvalitete. Centralna konzola je redizajnirana i nudi bežični punjač za pametne telefone i USB-C portove. „Infotainment“ sistem s ekranom od 14,5 inča uključuje Apple CarPlay i Android Auto. Grijanje naslona za ruke i grijanje volana povećava udobnost u hladnijim uvjetima.

Motor

Moj automobil je bio 3,5 litarski V6 s dvostrukim turbopunjačem i 375 konjskih snaga – što je bilo više nego dovoljno za ovu veliku mašinu. Tu je i jeftiniji 2,5 litarski turbo četvorocilindrični motor, s 300 konjskih snaga. Oba motora uparena su sa osmostupanjskim automatskim mjenjačem i standardnim pogonom na sva četiri točka u svim verzijama. Potrošnja goriva je predvidljivo prosječna, sa 12 litara na 100 kilometara u kombinaciji gradske vožnje i autoputa.

Genesis GV 80: Foto: Genesis

Kako izgleda vožnja

Vožnja je velika i „brodska“ s blagim utrnutostima u volanu. Nije namijenjen za brzu vožnju u zavojima, niti to pokušava. Ali kada prebacite u „Sport“ mode, osjetit ćete uzbudljiv nalet snage. Adaptivni sistem suspenzije, s funkcijom „Road Preview“, skenira put i podešava prigušenje, te pruža ugodan „plutajući“ osjećaj, bez previše trzanja pri udaru u neravnine.

Luksuzni detalji poput grijanja volana i naslona za ruke dostupni su u višim paketima opreme, a kabina je prilično tiha. Bang & Olafson zvučni sistem je natprosječan.

Nedostaci

GV80 pokušava ponuditi luksuz, i to generalno uspijeva. Ipak, po tom pitanju nije uspio dostići svoju SUV braću i sestre iz Njemačke.

Sigurnost

Genesis je na visini zadatka kada je u pitanju najnovija sigurnosna oprema sa paketom Highway Driving Assist. Kombinira adaptivni tempomat i centriranje trake, automatske promjene traka i još mnogo toga.

Vozilo se osjeća vrlo čvrsto i moćno, čime pruža osećaj sigurnosti.

Josh Max, suradnik Forbesa

