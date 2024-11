Kako se GM-ov Cadillac ipak ubacio u Formulu 1? Vlasnik se žestoko protivio i tvrdio da nisu dorasli

General Motors uskoro će postati prvi američki proizvođač automobila s vlastitim timom u Formuli 1. Najelitnijem automobilističkom sportu od 2026. godine pridružuje se Cadillac, objavljeno je iz F1 u ponedjeljak, čime će završiti dugogodišnja bitka između Formule 1 i bivšeg vozača Michaela Andrettija koji je incijalno i predložio uključivanje GM-a.

Formula 1 postigla je dogovor s General Motorsom za pridruživanje 11. tima, imena Cadillac F1, od 2026. godine.

Tim će voditi većinski vlasnici Andretti Globala, Dan Towriss i Mark Walter. Sam Andretti u rujnu je odstupio s dužnosti šefa organizacije.

General Motors planira izgraditi vlastiti motor spreman za utrke prije početka sezone 2028. godine, izvještava Associated Press. Prve dvije godine tim će koristiti Ferrarijeve pogonske jedinice.

Još uvijek nije poznato koji vozači će se utrkivati u ovom timu, no Andrettijev inicijalni san bio je da oba vozača budu Amerikanci. Kao kandidati su se spominjali Colton Herta, Alexander Rossi i Josef Newgarden.

Žestoko protivljenje vlasnika F1

Mario Andretti (u sredini) sa sinom Michaelom Andrettijem (desno) na ovogodišnjoj utrci Formule 1 u Miamiju / FOTO: James Moy / Alamy / Alamy / Profimedia

Cadillac neće biti jedini američki tim u Formuli 1 – vlasnik Haasa je kalifornijski poduzetnik Gene Haas – ali Haas redovito završava u drugoj polovici poretka konstruktora i nije imao američkog vozača od pridruživanja Formuli 2016. godine.

Odobrenjem za novi tim završava istraga američkog ministarstva u tvrtki Liberty Media (vlasnika Formule 1) pokrenuta nakon što je Andretti Globalu odbijen zahtjev za pridruživanje Formuli za 2024. godinu. Legendarni vozač najavio je 2022. godine kako je njegov sin Michael podnio peticiju za pridruživanje tvrtke sportu ove godine. Šest mjeseci kasnije, upravljačko tijelo F1, Fédération Internationale de l’Automobile, izjavilo je kako ne planiraju povećati broj timova, a čak je i nekoliko dužnosnika iz trenutnih timova javno govorilo protiv te ideje. Prošle godine je iz Andretti Globala rečeno kako planiraju ući u F1 zajedno s General Motorsom i Cadillacom, no njihov zahtjev je odbijen u siječnju. Iz Formule 1 svoju odluku objasnili su rekavši kako ne vjeruju da će tim biti kompetitivan i da ime Andretti neće sportu donijeti toliko vrijednosti.

Odlazak jednog od najglasnijih protivnika

U jednom trenutku je od GM-a čak zatraženo da pronađe novi tim s kojim će surađivati, prenosi Associated Press, no GM je to odbio. U svibnju je nekoliko američkih senatora zatražilo od ministarstva pravosuđa da istraži tu odbijenicu, rekavši kako postoje sumnje da je Formula 1 tom odlukom prekršila zakone o tržišnom natjecanju. U rujnu je Michael Andretti najavio kako će odstupiti s čelnog mjesta u Andretti Globalu, ali da taj potez ne znači da konačno napušta tim. Ranije ovog mjeseca Liberty Media je najavila kako je izvršni direktor Greg Maffei dao ostavku. Vjeruje se kako je upravo Maffei bio jedan od najvećih glasova protiv Andrettija.

Trenutačno se u Formuli 1 ne natječe niti jedan vozač iz SAD-a. Logan Sargeant bio je prvi koji se Formuli pridružio od 2015. godine, a utrkivao se za Williams sezonu i pol. Zamijenjen je usred sezone 2024. godine Argentincem Francom Colapintom. Phil Hill jedini je pobjednik utrke Formule 1 koji je bio rođen u SAD-u: pobijedio je na Velikoj nagradi Italije davne 1961. godine. Mario Andretti smatra se najuspješnijim vozačem koji je vozio kao Amerikanac, no on je rođen u Italiji, gdje je i živio do 15. godine. Andretti je u početku govorio kako želi izgraditi uistinu američki tim s američkim vozačima.

Autor originalnog članka: Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Link: General Motors Is Bringing A Cadillac Team To Formula 1 In 2026

(Prevela: Nataša Belančić)