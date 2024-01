Gaming kampus u Novskoj kreće u izgradnju, razgovarali smo s prvim kandidatima za akcelerator

Izgradnja gaming kampusa u Novskoj mogla bi početi ove godine. Građevinske dozvole, svih šest, su na stolu. Iščekuje se još samo javno raspisivanje natječaja Fonda za pravednu tranziciju te javna nabava za izvođača radova i radovi mogu početi. Prođe li sve prema planu, kampus bi prvim stanarima vrata mogao otvoriti krajem 2027. godine. Popričali smo s kandidatima za useljenje u novljanski poduzetnički akcelerator Dominikom Cvetkovskim, osnivačem startupa Aniq, i Josipom Bencek, osnivačicom startupa Grow

Plan realizacije velikog projekta kojim bi se pitomi slavonski gradić Novska trebao prometnuti u europski centar industrije videoigara predstavljen je u srijedu u Poduzetničkom inkubatoru PISMO powered by A1. Uz fakultet na kojem bi se trebali obrazovati na tržištu vrlo traženi tehničari za razvoj videoigara, kampus će imati i studenski dom koji može primiti 200 studenata, poduzetnički akcelerator s kapacitetom od 200 radnih jedinica, esport dvoranu s 2.500 sjedećih mjesta, energanu, fotonaponsku elektranu te sportske sadržaje.

Taj projekt vrijedan 60 milijuna eura financirat će se iz Fonda za pravednu tranziciju. Svi projektni papiri su spremni, šest građevinskih dozvola je na stolu i čeka se raspisivanje javnog natječaja te, naravno, odluka o financiranju. Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić, koji je prisustvovao predstavljanju projekta u Novskoj, uvjerava kako se na javni poziv neće čekati dugo. Trebao bi biti raspisan u prvom tromjesečju ove godine, a nakon toga slijedi javna nabava za izvođača radova.

Inicijatori projekta tvrde kako bi u slučaju da se ovaj administrativni dio ubrzo riješi, radovi na izgradnji mogli početi do kraja ove godine.

„Započnemo li graditi ove godine, kampus bi mogao biti u funkciji krajem 2027. godine. Rok za izgradnju nam je dvije godine“, kazala je za Forbes Hrvatska Ivana Matanović, voditeljica odjela za provedbu programa i projekata te zamjenica ravnatelja u Javnoj ustanovi Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije.

Kampus je samo finalni korak u ostvarenju ideje da se Novska pretvori u centar gaming industrije. Tranzicija iz grada orijentiranog na drvnu industriju u gejming grad već je započela otvaranjem poduzetničkog inkubatora PISMO, bilo je to 2018. godine. Tome je prethodila inicijativa, nastala dvije godine prije, temeljem koje su obnovljene dvije zgrade u blizini gradske tržnice. Valja podsjetiti da je u to vrijeme gradonačelnik Novske bio Marin Piletić, danas ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, te je projekt time dobio i dodatni politički vjetar u leđa.

Te su zgrade zahvaljujući šestomjesečnom programu edukacije za programiranje videoigara koje se provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje danas sjedište brojnih startupova. Tu je besplatnu edukaciju, tijekom koje se dobiva naknada u visini minimalne plaće i putni troškovi, dosad prošlo 300 polaznika. Mnogi od njih odlučili su iskoristiti sredstva za samozapošljavanje i pokrenuti vlastitu tvrtku, a puno je i onih koji su odlučili ostati u Novskoj.

Strateški projekt Centra gaming industrije u Novskoj provode Javna ustanova Regionalni koordinator SMŽ uz partnerstvo sa Sisačko-moslavačkom županijom, Gradom Novska te Razvojnom agencijom SIMORA.

„Poduzetnički inkubator PISMO broji više od 80 startupova koji zapošljavaju oko 150 ljudi. Dosad je iza njih tisuću realiziranih projekata. Prošle smo godine krenuli s financijskom analizom njihovog poslovanja. Dakle, u 2023. smo obradili podatke iz 2022. godine i uvidjeli kako su naši startupovi na godišnjoj razini uprihodili više od 820 tisuća eura. Po ukupnim prihodima oni su u top deset hrvatskih gaming kompanija prema analizi koju je objavio Klaster hrvatskih proizvođača videoigara CGDA“, ispričala je Matanović.

Ivana Matanović, voditeljica odjela za provedbu programa i projekata te zamjenica ravnatelja u Javnoj ustanovi Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, Foto: Tomislav Koran/PISMO

Istaknula je i kako je više od 50 posto gaming tvrtki registrirano u Novskoj te kako je lani jedan od startupa iz inkubatora PISMO prvi put dobio stranu investiciju. Litvanski Nordcurrent Labs uložio je u startup Misfit Village. Točnije, u njihovu videoigru Go Home Annie koja je na popisu deset najiščekivanijih horor igara ove godine.

Prvi kandidat za akcelerator

Od siječnja ove godine inkubator se može pohvaliti i prvom akceleriranom tvrtkom. Tvrtka Aniq Dominika Cvetkovskog napunila je pet godina i izišla iz inkubatora. To je ujedno i prvi kandidat za useljenje u novljanski akcelerator jednom kad se tamo uspostave uredi.

Cvetkovski je legenda poduzetničkog inkubatora u Novskoj. Ušao je u tu priču kao 19-ogodišnjak. Iako mu se nudio posao u Europi, doselio se iz Zagreba u Novsku. Bio je samouk. Još kao dječak radoznalo je na internetu upijao sva znanja vezana za videoigre, a prije no što je bio punoljetan, u SAD-u je otvorio tvrtku i zarađivao freelance angažmanima. Po dolasku u PISMO postao je mentor na edukacijama za programiranje videoigara i osnovao startup.

Danas njegov startup Aniq zapošljava deset ljudi i prerastao je dimenzije inkubatora. Otišli su u drugi poslovni prostor, ali ostali su u Novskoj. Popričali smo s Cvetkovskim na marginama skupa u PISMO-u kojem su prisustvovali ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić, župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak, novljanska gradonačelnica Marija Kušmiš te ravnateljica Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije Andreja Šeperac.

Župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak, Foto: Tomislav Koran/PISMO Ministar regionalnoga razvoja i fondova EU Šime Erlić, Foto: Tomislav Koran/PISMO Sudionici okruglog stola, Foto: Tomislav Koran/PISMO Gradonačelnica Novske Marija Kušmiš i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, Foto: Tomislav Koran/PISMO Foto: Tomislav Koran/PISMO Ravnateljica Regionalnog koordinatora SMŽ Andreja Šeperac i župan Ivan Celjak, Foto: Tomislav Koran/PISMO

„Kad se uspostavi akcelerator bit će lakše nalaziti zaposlenike i poslovne partnere jer će se zbog fakulteta tu nalaziti obrazovaniji ljudi od naših koji su završili šest mjeseci edukacije. Bit će to složeniji sustav. Više će ljudi dolaziti ovdje. Već dolaze regrutirati radnu snagu. Dolazit će i na sastanke koji se sada uglavnom dogovaraju u Zagrebu. Ipak, američka poduzetnica Shelley Tanner došla je k nama dogovoriti projekte. Nismo mi išli njoj u Ameriku. Toga će biti sve više kada se akcelerator uspostavi“, ističe Cvetkovski.

U studenom prošle godine osnivačica tvrtke Haystack Unlimited Shelley Tanner i Aniq dogovorili su partnersku suradnju na razvoju videoigre za neurodivergentne ljude. Značajan dio te skupine su autistične osobe kojima je logistički kvocijent inteligencije obično viši od prosjeka, ali im je socijalna inteligencija niža. To može predstavljati prepreku u njihovom zapošljavanju.

„Ljudima s autizmom teško je ući u interakcije, pa tako i obaviti razgovore za posao, a neke programerske i logičke poslove mogli bi obavljati puno bolje nego prosječan programer. Stoga radimo na videoigri Thread-the-game u kojoj će im suptilno biti postavljeni zadaci za posao. Kad je prođu, znači da su zadovoljili postavljene standarde i mogu očekivati ponude poslodavaca. U razvoju igre pomažu nam psiholozi i stručnjaci koji nam daju konkretne upute, na primjer koji je spektar boja prihvatljiv i slično“, objašnjava osnivač Aniqa. Prototip igre očekuje se do sredine godine, a konačna verzija trebala bi biti predstavljena krajem 2025.

Startup ima i drugih projekata. Uskoro bi trebala izaći njihova videoigra Swing By za Nintendo Switch, računala i mobitele. Rade i na simulatoru vožnje kamiona za Strojarsku i prometnu školu Varaždin, na vizualizacijama, izradi web stranica. Prošle su godine proširili tim s jednog na deset zaposlenih, a ove godine neće biti novih zapošljavanja.

Kad se uspostavi akcelerator bit će lakše nalaziti zaposlenike i poslovne partnere, kaže Dominik Cvetkovski, osnivač Aniqa, prve akcelerirane tvrtke iz PISMO, Foto: Forbes Hrvatska

„Cilj nam je za 2024. godinu stisnuti i raditi full jako da povećamo plaće tako da minimalna juniorska plaća bude 1.500 eura. Također, želimo više raditi na razvoju svojih proizvoda jer ne možemo agencijski postati jednorog. Trenutno razvijamo tri naša proizvoda. U ekipi imamo Igora Puškarića, jedinog sketchfab mastera u Hrvatskoj i regiji. Njegov 3D art toliko je savršen da boli glava i grehota je da to ne iskoristimo“, smije se Cvetkovski.

Dodaje kako su od HAVC-a dobili potporu za nastavak razvoja detektivske noir point&click avanture Hollow Bequest. „Ideja je ispucati rafal proizvoda i nadati se da će barem jedan biti pogodak kako bi tim i ja mogli kroz nekoliko godina u penziju“, kaže mladi poduzetnik koji smjera radni staž okončati do tridesete. Ne želi u mirovinu jer ona, kako tvrdi, podrazumijeva mirovanje, nego penziju „u kojoj ne moraš raditi i možeš raditi što hoćeš“. Iako, iskreno, teško je zamisliti Cvetkovskog da ne radi ništa. On je uvijek na sto strana, tako funkcionira. Evo i sada nije ništa drugačije.

Osim angažiranosti u inkubatoru i svom startupu, on je i predsjednik Hrvatske udruge izrađivača video igara (HUIZVI). Za desetak dana ta će udruga u suradnji s PISMO-om organizirati natjecanje u izradi videoigara Global Game Jam koja se odvija simultano u cijelom svijetu i traje 48 sati.

Preobrazba Novske

U Novskoj se odvija mnogo događanja, a edukacija i dolazak mladih ljudi promijenili su sliku grada. Gradonačelnica Marija Kušmiš kazala je kako su obnovljene brojne zgrade, uveden je srednjoškolski smjer tehničar za razvoj videoigara te besplatan engleski jezik u vrtićima. Nakon 30 godina pokrenuta je i stanogradnja, privatna i javna. Ponosno je istaknula i kako nadomak Novske kuću gradi i mladi par iz Splita. Cvjetaju i novi biznis, spomenut je primjer kako se otvara studio za dizajn interijera.

„Nove industrije, nove tehnologije, novi su smjer za Sisačko-moslavačku županiju. Očekujemo dolazak mladih i nova zapošljavanja. Ovo će biti i centar razvoja Županije. Čekamo odluku o financiranju, potom slijedi nabava i izgradnja,“ poručio je župan Ivan Celjak.

U međuvremenu radi se na pisanju programa za fakultet koji će omogućiti nastavak školovanja srednjoškolcima koji u Sisku i Novskoj završe četverogodišnji strukovni program za tehničara za razvoj videoigara. Matanović kaže kako je to višegodišnji proces te kako su Grad Novska, SIMORA i Javna ustanova Regionalni koordinator SMŽ potpisali sporazum sa zagrebačkim Sveučilištem. Zajedno kreiraju program koji bi do useljenja u zgradu novog fakulteta trebao biti odobren.

Digitalna vizualizacija projekta; Foto: Loomi i Hiroma Design/PISMO

Prema projektu, Centar gaming industrije u Novskoj uključuje izgradnju nekoliko objekata na 9 hektara zemljišta u Poduzetničkoj zoni Novska. Zgrada fakulteta koji se prostire na 12.000 kvadrata i studenskog doma od 5000 kvadrata, uz sve studentske sadržaje poput restorana i ugostiteljskih objekata, tu su i bazen te sportska dvorana. Studenski dom imat će 201 ležaj, a akcelerator 200 radnih jedinica i moderno opremljeni VR studio. Inkubator za testiranje videoigara ima 2500 sjedećih mjesta. Sve je povezno sa širokim sustavom prometnica, a predviđen je i niz sportskih igrališta, rukometno, nogometno, odbojkaško igralište, golf vježbalište, teretana na otvorenom te teniski tereni. Projektom je predviđena i energana.

Svijet mogućnosti

Dotad će u inkubatoru PISMO zasigurno biti još mnogo tvrtki spremnih za preseljenje u akcelerator. Da inkubirani startupovi to iščekuju s radošću potvrđuje i Josipa Bencek, osnivačica tvrtke Grow: “Otvaranje gaming kampusa za nas znači otvaranje novih vrata u svijet mogućnosti. To je mjesto gdje će se naše ideje susresti s najnovijim tehnologijama, gdje će naš kreativni tim imati prostor za rast i razvoj. Ulazak u akcelerator program dodatno pojačava tu priliku, donoseći nam pristup resursima, znanju i mrežama koje će nas katapultirati još dalje u inovacijama i uspjehu.”

Tvrtka Grow osnovana je 2020. godine nakon što su Josipa i njezin suprug Kristijan Bencek završili šestomjesečnu edukaciju, ona za 3D modeliranje, on za programiranje videoigara. U svom inkubatorskom uredu dosad su radili na brojnim projektima. U suradnji s klijentima gejmificirali su neke procese, sudjelovali su u edukaciji o proizvodnji videoigara u projektu Coding Giants, pomogli parku prirode Lonjsko polje razviti aplikaciju koja omogućuje da se pomoću proširene stvarnosti posjetitelje bolje upozna sa životinjama koje tamo obitavaju. Osim toga, odradili su i druge projekte digitalizacije i obnove multimedije u javnim institucijama.

No, proizvod koji je privukao najviše pažnje definitivno su njihove posebne naočale Voicee koje gluhim osobama pomažu čuti tako što se na staklu ispisuju titlovi. Predstavili su ih na raznim sajmovima, uključujući i najveći svjetski sajam potrošačke elektronike CES u Las Vegasu gdje su izazvali veliki interes. No, taj su projekt privremeno stavili u ladicu, kaže Bencek za Forbes Hrvatska pojašnjavajući kako ih je na to primoralo trenutno stanje na tržištu.

“U ovom trenutku, naš fokus je usmjeren na daljnji razvoj i unapređenje drugih softverskih rješenja. Iako projekat naočala trenutno miruje, koristimo priliku da u slobodno vrijeme kontinuirano radimo na njegovom softverskom aspektu. To nam omogućuje da ostanemo u toku s najnovijim tehnološkim trendovima i da budemo spremni za trenutak kada tržišne okolnosti budu povoljnije za njegovo ponovno pokretanje,” kaže Bencek.

Josipa i Kristijan Bencek, Foto: PISMO

Taj bračni par nije iznimka u inkubatoru. Tu su i Mateja i Stefan Vedrina koji sa svojim startupima Hiroma Design i Stegris stvaraju zajedničke projekte proširene stvarnosti, a ključan proizvod im je edukativna aplikacija Moopies. Ideja je da djeca koristeći tu aplikaciju uče o našem planetu poučavajući čudovišta koja su pala na Zemlju. U neslužbenom razgovoru tijekom događanja u Novskoj doznajemo kako su edukacije osim diploma polučile još neka romantična povezivanja. Tko kaže da ljubav i posao ne idu skupa?

Benceki su najbolji dokaz, poslovni uspjesi iz godine u godinu sve su im veći.

“Prošla godina bila je izuzetno uspješna za nas. Otvorili smo društvo s ograničenom odgovornosti, proširili tim angažiranjem novih talenata i uspješno skalirali naše operacije. Zbog toga smo u prošloj godini ostvarili značajan rast, kako u broju klijenata tako i u prometu”, govori Josipa Bencek. Zadovoljna je i što su s dizajnerskog aspekta zaokružili priču pronašavši novog partnera, tvrtku Fil Art.

A otkriva i kako im je ambicija u ovoj godini nastaviti pozitivnim smjerom. Planiramo daljnje zapošljavanje, s ciljem dosezanja dvoznamenkastog broja zaposlenika, i fokusiramo se na daljnji rast, tumači startupovka kojoj je, naravno, ultimativni cilj ojačati poziciju na tržištu i steći što više zadovoljnih klijenata.