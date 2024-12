Gigant auto industrije gasi svoju podružnicu za robotaksije – iako je uložio milijarde dolara

Nakon što je u posljednjih osam godina uložila milijarde dolara u svoju podružnicu za robotaksije, Cruise, tvrtka General Motors odlučila je podružnicu ugasiti. Ipak, nastavit će raditi na tehnologiji autonomnih vozila unutar krovne tvrtke.

Iz proizvođača kažu kako više neće financirati rad Cruisea jer bi širenje poslovanja potrebno za dostizanje konkurencije trajalo predugo i bilo bi preskupo. Iako nisu imenovali konkurenciju, vjerojatno najveći izazov predstavlja Waymo. Ta tvrtka svakog tjedna obavlja stotine tisuća vožnji svojim robotaksijima, a uskoro će proširiti uslugu u Miami, Austin i Atlantu.

“Ovo je posljednja u nizu odluka GM-a koja dokazuje da smo u potpunosti fokusirani na stvaranje prave tehnologije za budućnost naše kompanije i čitave industrije,” rekla je predsjednica i izvršna direktorica GM-a Mary Barra. “GM je ovu odluku donio kako bismo donijeli novi fokus strategiji. Vjerujemo u važnost asistencije u vožnji i tehnologije autonomne vožnje u našim vozilima.”

“Cruise je rani inovator u području autonomije, a dublja integracija naših timova, u kombinaciji sa snažnim brendom, veličinom i snagom proizvodnje GM-a, pomoći će unaprijediti našu viziju za budućnost prijevoza,” dodala je.

Rast tvrtke zaustavila je prometna nesreća

GM je Cruise kupio 2016. godine, a tvrtka je bila jedna od najbolje financiranih kompanija za robotaksije. Prikupila je više od 8 milijardi dolara investicija, uključujući od SoftBanka i Honde. Godinama je tvrtka bila u tijesnom natjecanju s Alphabetovim Waymom, a obje su željele postati dominantni igrač u novom polju autonomnih vozila. Nakon nesreće iz listopada 2023. godine, u kojoj je jedan od Cruiseovih robotaksija udario ženu na ulicama San Francisca, tvrtka se nije mogla vratiti na pravi put. Cruise je nedavno najavio planove za suradnju su Uberom i mnogo su radili na ponovnoj izgradnji povjerenja u brend, ali menadžment GM-a njihove napore nije smatrao dovoljnima.

Tehničar Cruisea uklanja čunj s onesposobljenog robotaksija tvrtke, 2023. / FOTO: Josh Edelson / AFP / Profimedia

Ovaj potez podsjeća na odluku Forda i Volkswagena iz 2022. godine da ugase Argo AI, njihovu zajedničku jedinicu za autonomna vozila. I Argo AI je, poput Cruisea, prikupio milijarde dolara ulaganja. Izvršni direktor Forda Jim Farley tada je također rekao kako je financiranje robotaksi startupa previše skupo i dugotrajno. Uber, koji sada u nekim gradovima surađuje s Waymom, također je ugasio svoje projekte za razvoj robotaksija. Uber je to učinio 2020. godine, nekoliko mjeseci nakon fatalne prometne nesreće u kojoj je jedno od njihovih testnih vozila ubilo pješaka u predgrađu Phoenixa.

Nitko zasad ne može dostići Waymo

Barra nije spomenula nesreću u kojoj je sudjelovalo vozilo Cruisea, već se umjesto toga fokusirala na potrebu GM-a da efikasnije upravlja financijama. “Uzimajući u obzir vrijeme i trošak proširenja robotaksi biznisa na sve kompetitivnijem tržištu, zajednički napor mnogo je efikasniji, a samim time i više u skladu s našim prioritetima raspodjele kapitala,” rekla je ona.

Iako je šef Tesle, Elon Musk, svojoj kompaniji zadao cilj da postane lider u tehnologiji robotaksija, tvrtka još nije pokazala da je sposobna to postići, barem ne u kratkom roku. Čini se kako je umjesto toga Waymo postao jedini veliki igrač u ovoj novoj industriji. Prošlog mjeseca, iz te kompanije je rečeno kako prevoze više od 150.000 putnika u Phoenixu, San Franciscu i Los Angelesu. Ta brojka sljedeće će godine vjerojatno drastično porasti jer će Waymo svoju uslugu proširiti na nove gradove i povećati svoju flotu vozila. Zasad je tvrtka uspjela izbjeći ozbiljne prometne nesreće koje bi usporile njen rast.

Amazonova jedinica Zoox, koja se priprema na lansiranje robotaksi usluge u Las Vegasu, zasad je jedan od rijetkih konkurenata Waymoa u SAD-u, iako je Zoox mnogo manji.

GM je vlasnik oko 90 posto Cruisea i otkupit će preostale dionice od drugih investitora nakon odobrenja odbora Cruisea. Očekuju kako će nakon dovršetka plana restrukturiranja sljedeće godine moći uštedjeti više od milijardu dolara godišnje.

Barra nije konkretno rekla koliko zaposlenika Cruisea će biti prebačeno izravno u General Motors.

Autor originalnog članka: Alan Ohnsman, Forbes

Link: GM Pulls The Plug On Its Multibillion-Dollar Cruise Robotaxi Bet

(Prevela: Nataša Belančić)