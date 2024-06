Gradonačelnik Zagreba tvrdi da je poslove s Pripuzom prepolovio, ali računicu (još) ne pokazuje

Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba, ustvrdio je da su se u njegovom mandatu prepolovili poslovi CIOS grupe u vlasništvu Petra Pripuza s Gradom Zagrebom i gradskim poduzećima u odnosu na vrijeme Milana Bandića, a potom je taj poduzetnik objavio da to nije točno. Grad priprema svoju preciznu “dokaznu” računicu, ali na upit FORBES Hrvatska ni nakon deset dana nisu stigli odgovori

„Grad Zagreb u ovom trenutku i u ovih nekoliko godina otkako sam preuzeo upravljanje Gradom, i gradska poduzeća, dvostruko manje ostvaruju posla s tvrtkama CIOS grupe nego od prethodne vlasti. Znači, prepolovili su se prihodi CIOS grupe od Grada i gradskih poduzeća u ove tri godine.“

To su bile riječi zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića na konferenciji za novinare 3. lipnja. No, kad smo Grad Zagreb zamolili za konkretne brojke, da navedu koliko su ugovora za zbrinjavanje otpada sklopili s tvrtkama Petra Pripuza i u kojem iznosu, te koliko je on do sada ostvario prihoda od Grada Zagreba i gradskih poduzeća u aktualnom mandatu Možemo!, unatoč obećanjima nismo primili odgovor niti nakon 10 dana čekanja.

Podsjetimo, Pripuz je 5. lipnja uputio otvoreno pismo i ustvrdio da su tvrtke članice CIOS grupe, izravno ili putem nositelja zajednice ponuditelja, tijekom cijelog mandata bivšeg gradonačelnika Milana Bandića ostvarile prihod kroz okvirne sporazume od ukupno 19,69 milijuna eura (bez PDV-a), od čega gotovo 12 milijuna eura za usluge preuzimanja otpada u sklopu sanacije posljedica potresa 2020. godine. U Tomaševićevom mandatu je prihod već dosegao 19,6 milijuna eura (bez PDV), ustvrdio je.

Što je obećano, a što nije

Iz Grada Zagreba neslužbeno poručuju da ti iznosi nisu točni, a gradonačelnik je u jednom od javnih nastupa najavio da će na idućoj sjednici Skupštine Grada iznijeti cijelu računicu. Očito, dugo im za to treba, budući da je sjednica najavljena za 27. lipnja.

S druge strane, na konferenciji za novinare početkom lipnja, a i dan kasnije na HRT-u, objašnjavao je kako u predizbornoj kampanji oni nisu obećavali da neće više raditi s Pripuzom nego da će „revidirati sve postojeće ugovore i da će ono što mogu raditi javna poduzeća, raditi javna poduzeća“. Ustvrdio je da su to i napravili kad su glomazni otpad, koji su ranije prikupljale privatne tvrtke, prebacili na gradska poduzeća.

Za biorazgradivi otpad, a i plastičnu ambalažu, u međuvremenu su pak raspisali otvorene javne nabave u kojima su pobijedile tvrtke iz sastava CIOS-a.

Biootpad i plastična ambalaža

Kako je FORBES Hrvatska već pisao, radi se o okvirnom sporazumu za biootpad koji je potpisan u svibnju sa zajednicom ponuditelja Saubermacher i Eko-Flor Plus u ukupnoj vrijednosti 20,75 milijuna eura (dosad je na osnovu toga, prema dostupnim informacijama, potpisan jedan ugovor). Još prije toga, u travnju, potpisan je sporazum o preuzimanju plastične ambalaže procijenjene vrijednosti 16 milijuna eura (bez PDV-a), koji su dobile tvrtke Eko-Flor Plus i Reoma grupa. Kako se vidi iz Sudskog registra, u međuvremenu je CIOS preuzeo Reomu i ona je pripojena Eko-Flor Plusu.

Oko okvirnog sporazuma za biootpad, koji je neobvezujući, Tomašević je u medijima sada objašnjavao da je sklopljen u situaciji kad je kompostana na Jakuševcu zatrpana, te da Grad Zagreb taj sporazum ne mora realizirati. (O čemu to konkretno ovisi, u kojem roku planiraju sanirati odlagalište otpada i kompostanu, nije rekao, niti su nam to precizirali iz gradskih službi.) Cijena zbrinjavanja je, naveo je, ipak niža od one koju su ugovorili neposredno nakon samog odrona u prosincu po hitnoj proceduri. Podsjetimo, kompostana je zatrpana u prosincu prošle godine.

Prema gradonačelnikom tumačenjima, postoje poslovi s otpadom „koje moraju raditi privatne tvrtke dok se ne izgradi centar za gospodarenje otpadom“, te za njih raspisuju javnu nabavu i „onaj tko da najpovoljniju ponudu taj mora pobijediti“. Otvaranje centra za gospodarenje otpadom u Resniku je pak najavljeno do 2028. godine.