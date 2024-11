HEP-ODS ima novog direktora: Doček mu je začinilo zanimljivo pismo u kojem se spominje i HDZ

Nakon što je objavljeno da je Nikola Šulentić, direktor HEP-ODS-a, tvrtke kćeri HEP-a, podnio ostavku, u tišini se pojavilo ime novog direktora, Davora Sokača, a tim je povodom Upravi šefica Nezavisnog sindikata radnika HEP-a Sonja Mikulić uputila poprilično škakljivo pismo

Mediji su početkom rujna pisali da se u HEP-u zbiva još jedna menadžerska rošada, da direktor najveće tvrtke kćeri, HEP-ODS, Nikola Šulentić, podnosi ostavku. On je to i potvrdio za Slobodnu Dalmaciju, a spekuliralo se da odlazi zbog opasnosti da bude sankcioniran zbog načina na koji je zaposlio sestru Josipe Pleslić (ranije Rimac) – no nikakve službene ili neslužbene potvrde da je podnio ostavku ili stava Uprave HEP o tome je li išta problematično oko menadžera Šulentića nije ugledalo svjetlo dana.

Potiho se samo prije nekoliko dana na web stranici tvrtke HEP-ODS pojavilo novo ime direktora: Davor Sokač. Radi se o dugogodišnjem djelatniku HEP-a, na pregled javno dostupnih podataka saznajemo da je međimurski kadar, rodom iz Preloga – gradića u kojem je godinama na vlasti HDZ.

Istekao mandat ili ostavka?

Pitali smo stoga HEP kako je došlo do smjene i imenovanja novog direktora, te nam je odgovoreno da od 7. studenog, nakon isteka drugog četverogodišnjeg mandata, Nikola Šulentić više ne obavlja poslove direktora društva HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., te da je od tada direktor HEP ODS-a je Davor Sokač, „dosadašnji pomoćnik direktora društva, s višegodišnjim iskustvom rada u HEP ODS-u.“

Pitali smo o Šulentićevoj ostavci, ali ona nije ni na koji način komentirana, niti spomenuta – te se može shvatiti da HEP Šulentićev odlazak niti ne percipira kao ostavku nego samo kao završetak mandata.

Natječaj za izbor novog direktora nije bio potreban, kažu iz HEP-a, te je novi direktor imenovan odlukom Skupštine društva. „Sukladno važećim propisima za imenovanje nije potrebna provedba natječaja.”

Bivši direktor HEP-ODS-a Nikola Šulentić snimljen 2020. godine. Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nismo dobili niti odgovor na pitanje je li Nikola Šulentić ostao i dalje raditi u HEP ODS-u ili je napustio tvrtku, no po svemu sudeći – i dalje je zaposlenik tvrtke, unatoč činjenici da je u istrazi DORH-a otkriveno da je dogovarao zapošljavanje sestre Josipe Rimac. Jutarnji list je objavio i telefonsku komunikaciju između Šulentića i Rimac 2018. i 2019. godine, način na koji je dogovarano da se „zaobiđe“ činjenica da sestra Josipe Rimac nije prošla na natječaju za posao u Elektri Šibenik. HEP otkrivanje tog slučaja iz istrage o Josipi Rimac nije komentirao ni 2020. godine, kada je pukla afera Josipe Rimac, a niti kasnije – a Šulentić je sve do ove jeseni bio na čelu tvrtke HEP ODS.

Je li novi direktor HEP ODS-a izabran na samo četiri mjeseca?

A što se zna o novom direktoru? HEP se oglušio na molbu Forbesa Hrvatska da nam predstavi novog direktora, odnosno da nam pošalje njegovu službenu biografiju. U pretrazi javno dostupnih podataka otkrivamo da je još od 1994. vezan za Elektru Čakovec, da je dvije i pol godine vodio Službu za razvoj i investicije, a 2009. je u centrali u Zagrebu izabran na funkciju pomoćnika Uprave HEP-a za mrežne djelatnosti, a 2012. je izabran za direktora Elektre Međimurje.

No, nešto se može saznati i iz pisma koje je Upravi HEP-a uputila Sonja Mikulić, predsjednica Nezavisnog sindikata radnika HEP-a.

Ona je podsjetila da Uprava nikada nije službeno reagirala na objave o Šulentićevoj ostavci, a imenovanje Sokača ju je nagnalo na pisano obraćanje. Iz pisma predsjednice NSR HEP-a saznaje se da je Davor Sokač po struci – inžinjer zaštite na radu.

„Pitam se da li ste konačno postali svjesni na kojoj razini je zašita na radu u HEP grupi pa je to razlog da postavite gospodina Sokača na tu odgovornu funkciju, najvećeg društva u HEP grupi? Nakon ovog poteza možda radnici koji nose uniforme konačno dobiju opremu kakvu zaslužuju. Ionako je radnika koji nose zaštitnu opremu sve manje, dok nam administracija buja. Radnika na terenu je toliko malo da si možemo priuštiti opremiti ih poput astronauta. No, bojim se da to ipak nije pravi razlog ovog imenovanja.“, piše Mikulić.

Iako je Forbes Hrvatska pitao HEP na koje razdoblje je novi direktor izabran, odnosno, koliko će mu trajati mandat, nismo dobili taj odgovor, a iz pisma Sonje Mikulić može se zaključiti da je – imenovan samo na četiri mjeseca. Što je prilično neobično, ako se ne sprema natječaj.

„Ukoliko doista vjerujete da je gospodin Sokač najbolji izbor za tu funkciju zašto ste ga imenovali na 4 mjeseca? Ako stojite iza tog imenovanja trebali ste mu dati puni mandat pa neka vam osvjetla obraz i dokaže cijelom svijetu da je to imenovanje ispravna poslovna odluka sposobne Uprave HEP-a d.d..“, s ironijom piše Mikulić.

Sonja Mikulić: Ratuju li opet HDZ-ove struje unutar HEP-a?

Ona smatra da ne može biti u interesu tvrtke „cjepkanje mandata najodgovornije funkcije na ovakva kratka razdoblja.“

„Kome je u interesu ovo produžavanje agonije u velikom neredu HEP ODS-a? Ratuju li to opet HDZ-ove struje unutar HEP-a ili je stvar još gora pa se činjenjem ovakve štete pogoduje nekim igračima van HEP-a? Treba li možda dovršiti neke započete poslove ili sakriti one koji još nisu zataškani? Ranjeni HEP je idealan i lak plijen za lešinare koji čekaju i priželjkuju privatizaciju.“, piše Sonja Mikulić.

Naglašava da osobno nema ništa protiv Davora Sokača, te da joj je osobno simpatičan jer je „pristojan, ugodan, marljiv i otvoren za suradnju“, ali mu ne može čestitati na ovom imenovanju jer – smatra da nije nagrađen nego je ponižen.

„Također su poniženi svi radnici HEP grupe i svi građani RH. Hoće li on biti samo još jedna žrtva snalažljivijih igrača? Takve scenarije smo već imali prilike gledati i trenutno možemo gledati u HEP-u. Inače, nisam sklona komentirati imenovanja direktora, ali ovo ne mogu prešutjeti jer se radi o najvećem društvu HEP grupe i cijela moja unutrašnjost vrišti jer osjeća da ovo nije u korist HEP ODS-a, a samim tim ugrožava interese i prava radnika.Održavate sastanke i pravite analize zašto nam odlaze stručni radnici iz HEP-a. Ovakva kadrovska politika je jedan od razloga.“, dramatično je završila svoje pismeno obraćanje Upravi HEP-a zaposlenica i šefica Nezavisnog sindikata radnika HEP-a.