Hoće li jedan od najvećih svjetskih proizvođača automobila završiti godinu u ozbiljnom minusu?

Stellantis, četvrti najveći svjetski proizvođač automobila, smanjio je procjenu profita za ovu godinu za koju očekuju kako će je završiti s negativnim novčanim tokom. Traži se i novi izvršni direktor koji je naslijediti Carlosa Taveresa

Nakon Volkswagena, BMW-a i Mercedesa, upozorenje kako će im profit biti lošiji od očekivanog izdao je i Stellantis. Iz te su tvrtke objavili kako očekuju da će godinu završiti s negativnim novčanim tokom između 5 i 10 milijardi eura.

Još otkako je tvrtka izvijestila o padu neto dobiti u prvom polugodištu za 48 posto u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, sadašnji izvršni direktor Carlos Taveres na udaru kritika američkih trgovaca i sindikata radnika u automobilskoj industriji. Traži mu se zamjena.

U prvom je polugodištu prodaja Stellantisovih modela u Sjedinjenim Državama pala za gotovo 16 posto, iako je ukupna prodaja novih vozila porasla za 2,4 posto.

Tvrtka si je dala u zadatak da promijeni tu situaciju u SAD-u te da trgovci na zalihama nemaju više od 300 tisuća automobila do kraja godine. Prije su taj rezultat namjeravali postići do 2025. No, u drugoj polovici ove godine isporuke vozila bile su 200 tisuća vozila manje u usporedbi s istim razdobljem lani. To je dvostruko više no što je tvrtka predviđala.

Proizvođač automobila, nastao 2021. godine spajanjem PSA Peugeota s Fiat Chrysler Automobiles, smanjio je i procjenu marže operativne dobiti na između 5,5 i 7 posto. Prije toga ona je imala dvoznamenkastu vrijednost.

Stellantis logo na tvornici u Poljskoj, Foto: Profimedia

Stellantis je pod pritiskom glavnog dioničara zbog smanjenja proizvodnje. Radnici su najavili jednodnevni štrajk 18. listopada.

Automobilska se industrija u proteklih nekoliko mjeseci suočava s turbulentnim razdobljem. Proizvodnja vozila raste, no zaostaci u opskrbnom lancu još se osjećaju, što dovodi do transportnih i logističkih problema i nestašica sirovina.

Sve veći broj štrajkova u Stellantisu također je pridonio problemima autokompanije u proteklih nekoliko tjedana, pri čemu se tvrtka suočava s optužbama za kršenje ugovora. Otkazi u Stellantisu, poput nedavnog otpuštanja u tvornici Warren u Michiganu dodatno su pogoršali situaciju.

U segmentu električnih vozila, tvrtka se suočava sa sve jačom konkurencijom iz Kine i njezinim jeftinijim električnim vozilima. Kupci automobila slabije kupuju električna vozila zbog njihovih viših cijena.