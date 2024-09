Hoće li pasti Vuhledar, grad-utvrda koji Rusi pokušavaju zauzeti već dvije godine uz goleme gubitke

Od kraja 2022. godine ruske snage pokušavaju zauzeti Vuhledar, rudarski grad s prijeratnom populacijom od 14 tisuća stanovnika, koji se nalazi na mjestu u ukrajinskoj Donjeckoj oblasti gdje se južna linija fronte savija ulijevo i proteže prema sjeveru kroz istočnu Ukrajinu. I pri tome trpe goleme gubitke. 155. brigada mornaričkog pješaštva ruske mornarice u ovim akcijama bila je uništena dva puta, smatra analitičar Forbesa, David Axe

Možda su napokon na pragu uspjeha. Odlučni napad 57. motorizirane streljačke brigade ruske vojske, koji je započeo ovog tjedna, probio je obranu 72. mehanizirane brigade ukrajinske vojske. Sada su ruske trupe u južnom dijelu Vuhledara, a iscrpljeni ukrajinski garnizon možda se već povlači na sjever.

Ako 57. motorizirana streljačka brigada u nadolazećim danima zauzme razrušene ostatke Vuhledara, to će biti pobjeda za Rusiju, ali vrlo ograničena. Samo dosezanje predgrađa Vuhledara koštalo je ruske oružane snage oko tisuću vozila i potencijalno nekoliko tisuća vojnika.

Tvrdoglava obrana Vuhledara od strane 72. mehanizirane brigade – uz pomoć mina, artiljerije, protutenkovskih projektila i dronova – uništila je cijele ruske brigade.

Serija višemjesečnih ruskih napada preko polja izvan Vuhledara krajem 2022. i početkom 2023. godine možda je bila najskuplja za Ruse. U to su vrijeme ruskim operacijama u ovom sektoru zapovijedale dvije mornaričke jedinice ruske mornarice Pacifičke flote: 40. i 155. brigada mornaričkog pješaštva.

Najkrvaviji trenuci rata

Neuspjeli napadi marinaca na Vuhledar između studenog 2022. i veljače 2023. bili su među najkrvavijima u ratu do tog trenutka. 155. brigada mornaričkog pješaštva, koja je na papiru imala oko 3 tisuće vojnika, gubila je čak do 300 vojnika dnevno nekoliko dana zaredom i bila je “gotovo uništena” do veljače 2023., prema poljskom think tanku Varšavski institut.

Kremlj je poslao zamjenske trupe – i naredio povratak 155. brigade mornaričkog pješaštva u akciju. Ona je ubrzo ponovno uništena. “155. brigada je vjerojatno dva puta u posljednjih šest mjeseci postala neučinkovita u borbi zbog sudjelovanja u taktički pogrešnim frontalnim napadima u blizini Vuhledara,” zaključilo je britansko ministarstvo obrane u travnju 2023. godine.

Četrdeseta brigada mornaričkog pješaštva možda je prošla nešto bolje, ali ne puno. Ukupno gledano, mornaričke brigade i pridružene vojne jedinice također su otpisale oko tisuću tenkova, borbenih vozila, kamiona i artiljerijskih oruđa, prema podacima WarSpottinga, kolektiva koji pretražuje društvene mreže u potrazi za dokazima o uništenim vozilima u Ukrajini.

Golemi gubici ruskih snaga

Nije slučajno da je to otprilike količina vozila koju koriste dvije brigade – gotovo šest posto svih vozila koje je Rusija izgubila u 31 mjesecu žestokih borbi u Ukrajini. Gubici ukrajinskih snaga u i oko Vuhledara bili su znatno manji, jer su se uglavnom skrivali u rovovima i bunkerima te uništavali napadačke Ruse iz daljine uz pomoć mina, artiljerije, projektila i dronova.

U četvrtak, 26. rujna, 40. brigada mornaričkog pješaštva premjestila se nekoliko milja zapadno duž južne fronte, ostavljajući trenutne napade na Vuhledar vojsci. Treća iteracija 155. brigade mornaričkog pješaštva nalazi se na sjeveru, u ruskoj Kurskoj oblasti, gdje izvodi protuudar protiv ukrajinskih snaga koje su izvršile invaziju.

Je li okupacija ruševina Vuhledara opravdala ponovnu destrukciju jedne ili obje ove brigade, pitanje je na koje mogu odgovoriti samo Kremlj i preživjeli iz nesretnih jedinica.

(Autor teksta je vojni analitičar Forbesa, David Axe, a originalni tekst možete pročitati ovdje.)