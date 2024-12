Hoće li preživjeti tvornica automobila u Kragujevcu? Kriza europske industrije drma i u Srbiji

Forbes Srbija istražio je kakve bi posljedice kriza u europskoj autoindustriji mogla imati na automobilsku industriju u Kragujevcu, tvrtku FAS, nasljednicu Crvene zastave. Troškovi proizvodnje u Srbiji su niži, pa to daje nadu da neće doći do zatvaranja tvornice. Kao eventualni preuzimatelji te proizvodnje, u slučaju da dođe do prodaje, spominju se – Kinezi.

Konkurencija iz Kine i prebrza tranzicija s motora s unutarnjim izgaranjem na električne dovela je europsku automobilsku industriju u ozbiljnu krizu.

Ford je već najavio otpuštanje 4.000 zaposlenih, a Volkswagen se nalazi u najtežoj krizi u svojoj povijesti, koja prijeti zatvaranjem tvornice u Njemačkoj. Prognoze govore da bi u idućih nekoliko godina automobilska industrija u toj zemlji mogla ostati bez 140.000 radnih mjesta. U tekstu od prije nekoliko dana sugovornici Forbesa upozoravaju da Europska unija, svojim inzistiranjem na zelenoj agendi, nanosi golemu štetu automobilskoj industriji. U tekstu se navodi i kako čak i administracija u Bruxellesu počinje uviđati da se sadašnja politika mora korigirati.

Što ako Stellantis ode iz Kragujevca?

Carlos Tavares, izvršni direktor Stellantisa, jednog od najvećih svjetskih proizvođača automobila, 1. prosinca podnio je ostavku na tu poziciju. Tavares je sredinom godine bio u Srbiji, u Kragujevcu. Ondje je, zajedno s predsjednikom Srbije Vučićem, službeno označio početak probne proizvodnje novog modela “Fiat Grande Panda”. Tom je prilikom najavljen i početak serijske proizvodnje ovog električnog vozila za dva mjeseca, no kasnije je to odgođeno.

I dok odgovora na pitanje kada će početi serijska proizvodnja i dalje nema, kriza u automobilskoj industriji nametnula je dodatno pitanje: Hoće li ta proizvodnja uopće i započeti?

Forbes Srbija istraživao je ima li kragujevačka tvornica ikakvu šansu, u slučaju kada bi Stellantis, zbog krize u autoindustriji, odlučio optimizirati proizvodnju odlaskom iz Kragujevca. Ili bi, nakon nekoliko pokušaja spašavanja nekadašnje Crvene Zastave, giganta bivše Jugoslavije, povlačenje Stellantisa značilo definitivan kraj.

“Budući da se nalazi u Srbiji, FAS je vjerojatno troškovno najefikasnija tvornica Stellantisa na području Europe. Zato se može pretpostaviti da bi se Stellantis mogao najprije odlučiti za zatvaranje pogona i smanjenje radne snage u europskim državama s višim troškovima proizvodnje. To su, primjerice, Poljska, Italija ili Velika Britanija“, kaže za Forbes Srbija Dragan Bosiljkić, partner u ESFA-i, konzultantskoj kući specijaliziranoj za spajanja i akvizicije kompanija.

Dolaskom Fiata u Kragujevac razvio se ekosustav proizvođača dijelova

Bosiljkić podsjeća da se, od dolaska Fiata u Kragujevac, u Srbiji razvio značajan lokalni ekosustav proizvođača dijelova za autoindustriju. Upravo to predstavlja dodatni faktor stabilnosti kada je riječ o poziciji koju tvornica u Srbiji ima unutar Stellantis grupe. Baš zato, smatra naš sugovornik, scenarij potpunog zatvaranja tvornice malo je vjerojatan.

“Ako bi poremećaji na tržištu autoindustrije ipak bili toliko značajni da se razmotri i zatvaranje, vjerojatnije su druge varijante. Pretpostavlja se da bi Stellantis prije samog zatvaranja pokušao prodati srpsku tvrtku ili njezinu imovinu nekom drugom proizvođaču. Živimo u svijetu u kojem društvena odgovornost velikih kompanija ima sve veći značaj. To je jedan od razloga zašto one po pravilu najprije pokušavaju ‘udomiti’ tvornicu, što prethodi odluci o zatvaranju i otpuštanju svih zaposlenih”, tvrdi Bosiljkić.

Vladislav Cvetković, direktor za poslovno savjetovanje u PricewaterhouseCoopers Srbija, kaže za Forbes Srbija da ne očekuje kako će kragujevačka tvornica promijeniti vlasnika.

“Prije se može očekivati da će se, u sklopu budućih spajanja i pripajanja u automobilskoj industriji, dijelovi sustava velikih proizvođača preusmjeravati u nove ili drugačije proizvodne ili tržišne segmente. Može doći do eventualnog pregrupiranja ‘brendova’ unutar velikih automobilskih grupacija i slično. Uostalom, integracijom Fiata i nekoliko drugih velikih proizvođača nastao je Stellantis. Danas je to drugi po veličini automobilski konglomerat u Europi, odmah iza Volkswagena“, kaže Cvetković.

Cvetković dodaje da europska automobilska industrija prolazi kroz tektonske promjene.

“Korištenje i tradicionalan način upotrebe automobila mijenjaju se zbog razvoja tehnologije i novih koncepata mobilnosti. Ni Stellantis neće biti pošteđen turbulencija. No, imajući u vidu status novonastalih ili transformiranih proizvodnih kapaciteta u središnjoj i jugoistočnoj Europi, mislim da Kragujevac ne bi trebao biti toliko ugrožen. Riječ je o učinkovitom i konkurentnom pogonu za proizvodnju ili montažu inovativnih i cjenovno pristupačnih manjih modela automobila. Tu je tradicija, tu su i značajni proizvođači ugradbenih komponenti. Tvornica je modernizirana, mali i jeftini gradski automobili i dalje će biti važni… Ukratko, očekujem da će kragujevački proizvodni pogon i ubuduće ostati relevantan za europsku autoindustriju”, kaže Cvetković.

Ako bi došlo do prodaje Kinezi bi bili najvjerojatniji kupci

Ako bi prodaja kragujevačke tvornice ipak postala opcija, Kinezi se nameću kao najvjerojatniji kupci.

“Kineski proizvođači mogli bi biti najizgledniji kandidati za preuzimanje ovakve tvornice u Srbiji. Iako je Kina i dalje troškovno najisplativija za proizvodnju vozila, kineski proizvođači pokazuju ambiciju za pokretanjem proizvodnje u drugim državama, kako bi se približili krajnjim kupcima. Ovdje prvenstveno mislim na najavu otvaranja tvornice BYD-a u Mađarskoj, kao i na značajne investicije više proizvođača u Meksiku, s ciljem približavanja tržištu SAD-a. Osim ekonomskih faktora, važnu ulogu ovdje sasvim sigurno imaju i vanjskopolitičke ambicije Kine“, smatra Bosiljkić. Dodaje kako dodatni poticaj predstavljaju i dobri odnosi Srbije i Kine.