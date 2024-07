Ako ste poduzetnik-početnik, prijavite se za potpore, idu do 17 tisuća eura

Iz agencije HAMAG-BICRO poručuju da se početnici mogu prijaviti do 7. kolovoza

Poduzetnici početnici, odnosno oni s iskustvom poslovanja do pet godina te s inovativnim proizvodom ili uslugom, mogu se do 7. kolovoza prijaviti u Program akceleracije koji provodi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji sa 9 konzorcija – lokalnih akceleratora u Hrvatskoj, objavili su u ponedjeljak.

Moguće je ostvariti pravo na nefinancijsku potporu u vidu usluga lokalnih akceleratora. Vrijednost te potpore je do najviše 4000 eura u fazi predakceleracije, do 17.000 eura fazi akceleracije i do 6000 eura u fazi postakceleracije.

„Budite jedan od 160 poduzetnika u Hrvatskoj koji će dobiti priliku razvijati svoje poslovanje u poslovnom prostoru jednog od akceleratora kroz naredne dvije godine te ostvarite pravo na potporu stručnih mentora, individualno savjetovanje o poslovanju, podršku prilikom komunikacije s investitorima te širenje poslovanja na međunarodno tržište“, kaže se u pozivu HAMAG-BICRO-a.



Dodaju da će za one koji uspješno prođu predakceleraciju, Agencija će objaviti ograničeni poziv za dodjelu do 25 tisuća eura, kao i poziv za dodjelu vaučera za internacionalizaciju poslovanja poduzeća koja sudjeluju u Programu akceleracije (za aktivnosti sudjelovanja poduzeća na međunarodnim događanjima, izložbama, sajmovima, radionicama, konferencijama, a obuhvaćaju putne troškove, troškove noćenja, kotizacije i slično).