Atlantic Grupa u Srbiji kažnjena jer je s konkurentima krojila cijenu kave: Otkrile ih poruke u mobitelima

Uz rješenje kojim se uvjetno odobrava koncentracija Atlantic Grupe i Strauss Adriatic na tržištu kave u Srbije, Povjerenstvo za zaštitu tržišnog natjecanja Srbije je u četvrtak, 29. veljače, na svojim internetskim stranicama objavilo i rješenje iz prosinca 2023. o povredi tržišnog natjecanja tih dviju tvrtki na tržištu kave

Kako se navodi u obrazloženju, Povjerenstvo je utvrdilo da su te tvrtke izravnom ili neizravnom razmjenom informacija o politici cijena i budućim veleprodajnim cijenama mljevene kave u Srbiji dogovorile i uskladile poslovnu strategiju, što je rezultiralo zabranjenim sporazumom.

Obje tvrtke platile su kaznu od oko 2 milijuna eura – Atlantic Grupa 1,62 milijuna, a Strauss Adriatic oko 400 tisuća eura.

Kako je dogovor otkriven?

Povjerenstvo je u odluci kojom je izreklo kaznu objavilo i kako je otkrilo tajni dogovor. Kako navode, tijekom svibnja i lipnja 2021. proveli su analizu uvjeta tržišnog natjecanja na tržištu maloprodaje odabranih prehrambenih proizvoda među kojima je bila i mljevena kava.

Uočen je visok stupanj korelacije između maloprodajnih cijena dva brenda ovih tvrtki (Grand Gold kava 200 grama i Doncafe Moment 200 grama). Početkom 2017. došlo je do istovremenog rasta cijena tih robnih marki, nakon čega do kraja promatranog razdoblja (kraj 2020.) cijene nisu značajnije padale.

Također Povjerenstvo se osvrnulo i na izjavu direktora tvrtke Strauss prema kojoj cijena sirove kave sudjeluje s više od 90 posto u cijeni finalnog proizvoda, pa je promatrano kretanje cijena tih marki u odnosu na kretanje cijene sirove kave na svjetskom tržištu.

U odluci se napominje da cijena na svjetskom tržištu kontinuirano pada u razdoblju 2017. do 2019. godine. Nakon toga, 2020. dolazi do oscilacija cijena, da bi 2021. došlo do njenog rasta. Također, cijene su krajem 2018. i tijekom 2019. bile najniže u zadnjih 10 godina.

“S obzirom na izrazito visok udio cijene sirove kave u cijeni finalnog proizvoda, pretpostavka je da se maloprodajne cijene mljevene kave i cijene sirove kave na burzi kreću u istom smjeru, odnosno da postoji pozitivna korelacija u kretanju ovih cijena. Međutim, analiza Povjerenstva pokazala je da, za razliku od kretanja cijena sirove kave, na tržištu Republike Srbije u 2018. i 2019. godini nije došlo do smanjenja cijena mljevene kave promatranih marki. Dakle, suprotno očekivanom ishodu, rezultati korelacijske analize pokazali su ne samo da cijene sirove kave na svjetskom tržištu i maloprodajne cijene u Republici Srbiji nisu bile uvjetovane, već i da su se kretale u suprotnim smjerovima, “ stoji u odluci.

Podudarnost u izjavama konkurenata

Drugim riječima, zaključeno je da cijene na srpskom tržištu u tom razdoblju nisu bile uvjetovane promjenama cijena sirove kave na svjetskom tržištu “već su se formirale pod utjecajem drugih čimbenika”.

Povjerenstvo je analiziralo i medijske istupe predstavnika dviju tvrtki nakon 2017., te ocijenilo da postoji podudarnost u izjavama da neće biti promjena cijena te da nakon tih izjava nije bilo ni poskupljenja ni promjene cijena.

Takve izjave, korelacija u cijenama dviju marki i nedostatak korelacije između cijena robnih marki i svjetske cijene sirove kave, kao i značajna promjena koja se dogodila u poslovanju u uvjetima rasta cijena, bili su ključni signal Povjerenstvu da pokrene postupak.

“Povjerenstvo je osnovano pretpostavilo da je kretanje maloprodajnih cijena posljedica usklađenosti cjenovne politike dva najveća sudionika na veleprodajnom tržištu mljevene kave u Republici Srbiji”, navodi se u obrazloženju. Stoga je u rujnu 2021. godine pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

Predmet postupka bilo je utvrđivanje postojanja sporazuma kojim društva usklađuju poslovnu strategiju u odnosu na promjene cijena, a ne utvrđivanje dogovora o visini cijena.

Kako su se razmjenjivale informacije

Povjerenstvo navodi kako je utvrdilo da su u predmetnom postupku korištena oba mehanizma razmjene osjetljivih, komercijalnih, strateški važnih poslovnih informacija – izravna i neizravna razmjena.

“Izravna razmjena informacija između konkurenata najčešće se vrši između predstavnika tvrtki, dok je neizravna razmjena slanje signala i poruka putem medija. U situaciji kada konkurenti aktivno ‘gledaju i slušaju’ medijske izjave konkurenta, te izjave mogu biti sredstvo razmjenen signala između konkurenata, koji neizravno pokazuju komercijalne strategije sudionika na tržištu. Primjerice, ako bi jedan konkurent putem medija poslao poruku da postoji mogućnost poskupljenja, a drugi konkurent u odgovoru potvrdio da je takvo poskupljenje nužno (ili čak ‘neminovno’), na taj način ‘ponuda’ bi se mogla poslati i ‘prihvat ponude’ te usuglasiti stavove o tržišnom nastupu”, ističu u Povjerenstvu.

Nenajavljeni nadzori u tvrtkama

Osim prikupljanja javno dostupnih podataka, povjerenstvo je provelo i nenajavljeni nadzor u poslovnim prostorijama tvrtki. Predstavnici Povjerenstva izradili su forenzičke kopije baza podataka elektroničke pošte i drugih elektroničkih komunikacija s računala i mobilnih telefona.

Inače, Atlantic se žalio na ovakav postupak Povjerenstva te je navedeno da je kopirana korespondencija 11 osoba iz tvrtke, više od 400 tisuća poruka, u kojima nisu bile samo informacije koje su bitne za istragu, već i mnoge druge poslovne informacije.

“Uvidom u službeni mobitel Siniše Daničića, predstavnika Strauss Adriatica, utvrđeno je da se nalazi više aplikacija za dopisivanje (WhatsApp, Viber, Signal, Telegram…). Uvidom u SMS poruke kod kontakt Andreja Bele, predstavnika Atlantic Granda, pronađena je komunikacija o instaliranju aplikacije Signal. (Signal je jedna od sigurnijih aplikacija koja omogućuje enkripciju poruka, kao i nestajanje poruka, koje se brišu nakon određenog vremena)”, navodi Povjerenstvo.

Komisija se samo još jednom, na kraju rješenja, osvrnula na komunikaciju putem aplikacije Signal.

“Ostvaren je kontinuirani izravni kontakt zastupnika stranaka u postupku, ali i prelazak s komunikacije putem elektroničke pošte na razne aplikacije koje imaju ugrađene mogućnosti brisanja poruka, pa se ne može tvrditi da nije bilo eksplicitne razmjene informacija, ali samo da nisu pronađeni izravni dokazi. U tom smislu Povjerenstvo je protumačilo SMS poruke na službenom mobitelu Siniše Daničića s kontaktom Andrej Bele, gdje je pronađena komunikacija o instaliranju aplikacije Signal, koja je jedna od sigurnijih aplikacija koja omogućuje enkripciju poruka, kao i automatsko brisanje poruka nakon određenog vremena”, stoji u rješenju.

Do 2014. konkurenti su bili u tzv. cjenovnom ratu

Povjerenstvo u svojoj odluci daje i pregled povijesti odnosa dviju tvrtki koji je doveo do suradnje. Zanimljivo je da su prije 10 godina bili potpuno drugačiji odnosi u odnosu na sadašnju situaciju.

Naime, u razdoblju od 2012. do 2014. godine trajao je tzv. cjenovni rat između te dvije tvrtke. Spuštanjem cijena borili su se za kupce, a na gubitku su, po svemu sudeći, bile obje strane.

Nakon toga dolazi do uspostave komunikacije između dvije tvrtke. Povjerenstvo je pronašlo i dokaze – prepisku iz 2014. godine u kojoj se potvrđuje da je obavljen razgovor s konkurentom “koji će pratiti poskupljenje” s precizno navedenim postocima poskupljenja. Također, dotadašnji konkurenti počeli su razmjenjivati cjenike i održavati međusobne sastanke.

(Tekst je izvorno objavljen na Forbes Srbija.)