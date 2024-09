Bivši šef Hrvatskih cesta i nakon ostavke i emotivnog rastanka – ostao raditi u istoj tvrtki

S obzirom da se iz teksta ostavke Josipa Škorića, dugogodišnjeg predsjednika Uprave važne državne tvrtke, Hrvatske ceste, stekao dojam da on napušta i funkciju i tvrtku, pitali smo kakvu su mu daljni planovi, a onda smo saznali da i dalje ostaje u Hrvatskim cestama, te da je potpisao novi ugovor za mjesto – savjetnika

Nakon što je Josip Škorić, dugogodišnji šef državne tvrtke Hrvatske ceste 22. kolovoza ove godine podnio ostavku na tu funkciju, a u javnost je ubrzo dospjelo i pismo koje je uputio svim zaposlenicima s mnogo riječi zahvale i poticaja da nastave razvijati tvrtku koju je on vodio zadnjih sedam godina – sve je izgledalo kao da on ozbiljno napušta i funkciju i tvrtku.

I iz izjava koje je davao tih dana stjecao se dojam o „odlasku“.

„Kad negdje provedeš toliko godina, onda svakako to nije laka odluka, no nikako nije ishitrena. Više puta sam proteklih godinu dana razgovarao na tu temu, a još u svibnju sam i službeno obavijestio ministra da namjeravam ići”, izjavio je Škorić za medije nakon objave o ostavci. Tada je također objavljeno da do izbora novog predsjednika Uprave tvrtku nastavlja voditi drugo dvoje članova Uprave, Alen Liverić i Željana Šikić, a ubrzo su počele i spekulacije o mogućim kadrovima za mjesto šefa Hrvatskih cesta. Naime, na to mjesto se u pravilo dolazilo po stranačkoj liniji. Škorić je bio i ostao dio osječkog HDZ-a, a sada se počelo govoriti o tome da bi na čelo Hrvatskih cesta trebao doći „netko“ iz dalmatinskog HDZ-a.

Potpisao je novi ugovor za radno mjesto “savjetnik”

Forbes Hrvatska je pak odlučio provjeriti što se zbiva s karijerom Josipa Škorića, odnosno, hoće li se okušati u privatnom biznisu ili će možda biti zarotiran u neku drugu državnu tvrtku, a pitali smo i koliki mu je otkazni rok, odnosno otpremnina. No, saznali smo da se nakon pisama i izjava koje su izgledale kao „rastanak“ – on nije maknuo iz tvrtke u kojoj je bio predsjednik Uprave.

„Josip Škorić je po podnošenju ostavke sa funkcije Predsjednika Uprave, potpisao novi Ugovor o radu za radno mjesto „savjetnik“. Naime, sukladno Ugovoru o radu imao je mogućnost prihvatiti novo radno mjesto unutar Hrvatskih cesta, koje mu Uprava Društva ponudi, a što je i učinio. S obzirom da je g. Škorić sam podnio ostavku nije imao pravo na otpremninu.“, navedeno je u odgovoru iz Hrvatskih cesta.

Nije poznato jesu li mi primanja ostala ista, ili približno ista, ili su pak smanjenja. Naime, kao predsjednik Uprave Hrvatskih cesta primao je plaću od impresivnih 4889,81 eura neto (8119,14 eura bruto). Savjetnici u državnim tvrtkama na žalost ne trebaju podnositi imovinske kartice niti javno objavljivati primanja, te će nova plaća bivšeg predsjednika Uprave ostati tajna za širu javnost.

Prema podacima Fine, Hrvatske ceste su u 2023. godini imale 440 zaposlenih kojima je prosječna plaća iznosila 1936 eura. Prihod tvrtke iznosio je 310,14 milijuna eura, a dobit 78.383 eura.