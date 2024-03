Braća Pivac podržala mogućnost da Podravka preuzme agrobiznis Fortenove

Neven Pivac, novi predsjednik Uprave Mesne industrije Braća Pivac, u velikom intervjuu za Jutarnji list govorio je o stanju u kompaniji nakon iznenadne smrti njegova brata Ivice koji je bio dugogodišnji predsjednik Uprave, a komentirao je i aktualnosti na hrvatskoj gospodarskoj sceni – posebno prodaju agrobiznisa Fortenova Grupe

Mesna industrija Braća Pivac gigant je hrvatske prehrambene industrije, ali i ulagač u dvije druge velike prehrambene tvrtke, većinski su vlasnik Kraša, a drže i manji, ali značajan udio, u Podravci.

“Kraš je zadržao stabilnost poslovanja i očuvao profitabilnost.”, izjavio je Neven Pivac, novi predsjednik Uprave Mesne industrije Braća Pivac u intervjuu za Jutarnji list. S obzirom da već duže vrijeme postoje spekulacije o tome da drugi najveći dioničar Kraša, Nebojaša Šaranović, poznati srpski poduzetnik iz konditorske branše jasno iskazuje interes za preuzimanje tvrtke, o čemu je Forbes Hrvatska pitao i predsjednika Uprav Kraša, Allena Halamića u nedavnom intervjuu, i Neven Pivac je komentirao te najave. “Ne razmišljamo o prodaji našeg udjela u Krašu. To nije opcija. Kraš vidimo kao jednu od najperspetkivnijih proizvođačkih kompanija u koju itekako vrijedi ulagati.”, rekao je Pivac, te je i on, kao i Halamić za Forbes, naglasio da vrlo dobro surađuju sa Šaranovićem, kao i “sa svim drugim dioničarima Kraša”.

Neven Pivac je rekao da su kao dioničari načelno zadovoljni poslovanjem Podravke. “Smatramo da se Podravka razvija u dobrom smjeru”.

“Kompanija trenutačno prolazi kroz tranziciju, pri čemu njezin menadžment donosi odluke koje se desetljećima nisu donosile, a sve kako bi Podravku učinili modernom kompanijom na europskoj razini.”, rekao je Pivac te podržao potencijalne akvizicije tvrtke. “Akvizicije su logičan izbor mnogim kompanijama koje žele rasti, pa tako i za Podravku. U tom kontekstu, za Podravku bi, između ostalog, mogle biti zanimljive i kompanije iz agrobiznisa Fortenove jer bi se dobro uklopile u poslovanje Podravke i njezin portfelj. No, za to je nužno osigurati sredstva i sve ono što prethodi preuzimanju neke kompanije. Na pitanje novinara bi li Braća Pivac, da imaju člana NO Podravke, podržali preuzimanje Belja ili PIK Vrbovec, Pivac je odgovorio:”Svakako bismo podržali takvu akviziciju jer bi se te kompanije jako dobro uklopile u poslovanje Podravke”.

Na pitanje smjeraju li se Braća Pivac kao samostalna tvrtka uključiti u eventualno preuzimanje agrosegmenta Fortenove, Neven Pivac odgovara da prate situaciju, ali da unutar Grupe Pivac nisu razmišljali niti razgovarali o preuzimanju neke kompanije unutar Fortenova grupe. “Kao najveći poslodavac u regiji, Fortenova grupa ima snažan utjecaj na gospodarstva država u kojima posluje i u tom smislu bilo bi nam drago da poljoprivredni biznis koji trenutno prodaju ostane u Hrvatskoj. Poslovni smo partneri pa sve što pridonosi razvoju kompanija unutar Fortenove, kao i Grupe Pivac kao najveće prehrambene kompanije u zemlji, neminovno ima snažan utjecaj na cjelokupno hrvatsko gospodarstvo.”, istaknuo je Pivac u intervjuu za Jutarnji.