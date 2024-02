Brojke otkrivaju: Strane radnike hrvatski poslodavci uvelike šalju na rad u druge zemlje EU-a

Kako su nam odgovorili iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), u 2023. godini je izdano ukupno 43.848 potvrda A1 za upućene radnike, a čak 11.891 za državljane trećih zemalja. Iz Sindikata graditeljstva kažu da se u slanju radnika u druge članice EU-a ozbiljne kompanije drže pravila iz europske direktive, ali nisu sve takve, postoji siva zona i tvrtke koje se osnivaju samo za ‘dilanje’ radnicima

Stranih radnika koji u Hrvatsku dolaze iz zemalja koje nisu u Europskom gospodarskom području (nego iz tzv. trećih zemalja) najviše je zaposleno u graditeljstvu, a kako se ispostavlja, značajan je i njihov udjel među radnicima koje hrvatski poslodavci, uz ishođenje posebne potvrde, upućuju u druge članice EU-a na privremeni rad.

U pitanju je legalna procedura (za razliku od slučajeva kada strani radnici sami odluče otići trbuhom za kruhom, a u džepu imaju dozvolu za boravak i rad samo u Hrvatskoj), iako sugovornici FORBES Hrvatska napominju da i tu postoji siva zona.

Kako su nam odgovorili iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), koji je nadležan za primjenu uredbi EU-a i upućivanja radnika od strane hrvatskih poslodavaca u države članice EU-a, Europskog gospodarskog područja (Norveška, Island i Lihtenštajn) te Švicarsku, u 2023. godini je izdano ukupno 43.848 potvrda A1 za upućene radnike, a čak 11.891 za državljane trećih zemalja, odnosno 27 posto. Iz Zavoda napominju, doduše, da se navedeni podaci odnose na broj izdanih potvrda, a ne i na, nužno, broj radnika jer je moguće da je istom radniku izdano više potvrda.

Uglavnom se radi o graditeljstvu, a prošle je godine ukupno izdano 68.912 dozvola za boravak i rad stranih radnika u graditeljstvu, prema službenim podacima MUP-a.

Europski medel i hrvatske prilike

Samo u prvih devet mjeseci prošle godine su građevinske kompanije od usluga pruženih na Europskom gospodarskom području imale prihod od 215 milijuna eura, a u 2022. godini je to iznosilo ukupno 240 milijuna eura, kako su za FORBES Hrvatska odgovorili iz Hrvatske gospodarske komore pozivajući se na podatke HNB-a. Ukupni prihod svih građevinskih tvrtki u 2022. godini je bio pak oko 11 milijardi eura.

Kako u Hrvatskoj godinama nedostaje građevinskih radnika, „uvoz“ se prelilo i na tzv. upućene radnike. Uvjeti bi im trebali biti, u skladu s europskim direktivama, kao u zemlji u koju su upućeni, što uključuje jednaka primanja, a doprinosi na plaću im se plaćaju u Hrvatskoj. Mirko Habijanec, direktor građevinske tvrtke Radnik iz Križevaca, a ujedno i predsjednik HUP-Udruge graditeljstva, napominje da je cijeli model dobro razrađen, a plaće se isplaćuju prema kolektivnim ugovorima u zemlji gdje su radnici upućeni. Pritom, doprinos za mirovinsko i zdravstveno osiguranje se uplaćuju u Hrvatskoj i prema zakonu uvećavaju za 20 posto. Sindikat graditeljstva Hrvatske je, kako nam kaže predsjednica Jasenka Vukšić, u nekim europskim zemljama, poput Švedske, čak i supotpisnik kolektivnih ugovora.

U praksi ima sive zone

Napominje da se „ozbiljne kompanije drže pravila iz europske direktive o upućenim radnicima jer žele dugoročno raditi vani“, ali nisu sve takve. U europskoj praksi upućivanja radnika bilo je, naime, raznih nepravilnosti, a kad su u pitanju državljani trećih zemalja, znanstvena savjetnica s Instituta za migracije Sanja Klempić Bogadi upozorava da su oni obično manje informirani o pravima nego domaći radnici. Kad je 2022. godine provodila istraživanje s različitim dionicima vezano za zapošljavanje stranih radnika u Hrvatskoj, navodi da su joj sugovornici skrenuli pozornost baš na temu upućenih radnika, odnosno da je to „u praksi poprilično sivi teren i da su česte zlouporabe posebno kada je riječ o državljanima trećih zemalja“. Komentirajući pak postojeću praksu upućivanje radnika unutar EU-a, izdvaja i to da su „doprinosi u matičnoj zemlji često niži nego u zemljama gdje su radnici upućeni, što onda čini troškove manjim i daje prednost tim poslodavcima“. Ukratko, i to je konkurentska prednost za dobivanje poslova.

Da postoji svojevsrna siva zona govori i Sunčica Brnardić iz SSSH, pozivajući se na iskustva upućenih radnika koji su sindikatu do sada prijavljivali nepravilnosti i probleme (primali su niže plaće od, primjerice, njemačkih radnika na istom gradilištu, ili uopće nisu primili), te spominje da su ranijih godina u Hrvatskoj postojale tvrtke, često registrirane kao jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, koje su praktički bile osnovane samo radi zarade na doprinosima upućenih radnika koji su bivali oštećeni, a među njima je bilo radnika iz trećih zemalja.

Problem s tvrtkama koje ‘dilaju’ radnicima

Jasenka Vukšić kaže da na građevinskom tržištu i danas postoje „divlje tvrtke“ koje se uglavnom bave dealovima s uvozom stranih radnika i njihovim upućivanjem na strana gradilišta nakon što prođe mjesec dana od dolaska radnika u Hrvatsku, pri čemu potpisuju razne „kvaziugovore“ o izvođenju poslova s drugim tvrtkama. Nema, međutim, konkretnih informacija o takvim slučajevima ili primjera jer sindikat nema, kako kaže, kapaciteta da bi se i time bavio. Inspektori bi, kako se iz toga čini, trebali provjeriti što se zbiva (ne samo u Hrvatskoj nego i u zemljama gdje su radnici upućeni).

Mirko Habijenec, potvrđuje da na tržištu postoje i takve „crne tvrtke“, no ocjenjuje da problem s njima nije većih razmjera, a pogotovo ne u upućivanju radnika u Njemačku gdje njegova kompanija ima velikih iskustava.

Inače, u Vodiču za izaslanje radnika u EU (detašman) koji je 2020. godine izdao HZMO, među kriterijima za ocjenjivanje obavlja li poslodavac redovito svoju djelatnost u matičnoj državi stoji, među ostalim, ostvareni promet poslodavca – smatra se da je uvjet ispunjen ako ostvaruje 25 posto prometa u matičnoj državi, ali i razdoblje u kojem posluje u državi iz koje se radnik šalje. Postoje, međutim, i brojni slučajevi u kojima se, kako stoji u vodiču, isključuje primjena pravila o izaslanju radnika, pa je u pitanju zapravo prava šuma propisa.

Sasvim je legalno da državljanina treće zemlje – koji zakonito boravi i radi u jednoj državi članici – poslodavac uputi u drugu državu članicu pod istim uvjetima kao i građanina EU-a, a direktive o upućivanju radnika u potpunosti se primjenjuju na takve radnike. U vodiču koji je objavila Europska komisija stoji da radnik može biti upućen „ako se na njega zakonodavstvo države članice pošiljateljice primjenjivalo najmanje mjesec dana prije početka upućivanja“.

Što kaže direktiva



Generalno gledano, problematika upućenih radnika je prvobitno bila regulirana europskom direktivom iz 1996. godine, a ona je revidirana 2018. godine te je stupila na snagu 2020. godine. Kako u svom vodiču objašnjava Komisija, samo poduzeća koja imaju zakonit poslovni nastan u jednoj državi članici (matična država članica) mogu iskoristiti slobodu prekograničnog pružanja usluga. Pritom, poduzeće ima poslovni nastan „ako obavlja gospodarsku djelatnost u neodređenom vremenskom razdoblju s pomoću stalne infrastrukture u okviru koje se stvarno obavlja djelatnost pružanja usluga“. S druge strane, postoje i posebna pravila za upućene radnike zaposlene u poduzećima za privremeno zapošljavanje.