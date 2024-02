Bugarski TBS preuzeo Sedam IT. Cijena? Oko devet milijuna eura

Nakon gotovo godinu i pol dugih pregovora, TBS Grupa potpisala je ugovor o kupnji Sedam IT-a. Vrijednost tvrtke procijenjena je na devet milijuna eura, no točna cijena ovisi i o reviziji financijskih rezultata.

Bugarska tvrtka Telelink Business Services Group (TBS) potpisala je 13. veljače 2024. godine ugovor o kupnji 100-postotnog udjela u hrvatskoj tvrtki Sedam IT.

To je kratka informacija objavljena na Sofijskoj burzi. U njoj se kao vrijednost poduzeća (Enterprise Value) navodi iznos od devet milijuna eura. Posao bi trebao biti završen do kraja ožujka.

Konačna cijena akvizicije bit će plaćena u fazama, uključujući početne i naknadne isplate, koje će se utvrditi na osnovu dogovorene vrijednosti poduzeća i ovisno o financijskoj zaduženosti, gotovini i neto radnom kapitalu tvrtke na datum prijenosu dionica društva, kao i reviziji financijskih rezultata za 2024. i 2025. godinu.

TBS posluje već 22 godine. Ima 80 milijuna eura prihoda i tržišnu kapitalizaciju od 59,31 milijuna eura. Prisutan je na 11 lokacija: u Bugarskoj, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Njemačkoj, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji, Rumunjskoj, SAD-u i Hrvatskoj. Poslovanje u Hrvatskoj do sada je bilo relativno skromno. Krajem 2022. godine Telelink je imao tri zaposlenika, prihod od 1,11 milijuna eura i 508.719 eura gubitka.

Proteklih godina obavljen je niz akvizicija u IT-u

Hrvatske IT tvrtke do krize su bile česta meta inozemnih tvrtki, a u rijetkim slučajevima događalo se i da hrvatski IT-ovci akviziraju tvrtke u inozemstvu. Može se reći da je val akvizicija krenuo u rujnu 2020. kad je švedski Stillfront preuzeo Nanobit za iznos između 100 i 148 milijuna američkih dolara. Neke od jačih akvizicija nakon toga bile su Endavino preuzimanje Fivea za 40 milijuna dolara, Porscheova kupnja udjela u Rimcu (uz spajanje s Bugattijem), Jagexovo preuzimanje Gamepiresa i Googleovo preuzimanje Photomatha.



Zabilježen je i određeni broj lokalnih akvizicija u kojima su hrvatske tvrtke kupovale hrvatske, ali i one u kojima su hrvatske kupovale inozemne. Infobip je preuzeo Peerles Network za oko 200 milijuna dolara, Span je preuzeo estonsku GT Tarkvaru za 11,4 milijuna eura, a Infinum američki agenciju ETR.

Sedam IT: 135 zaposlenih i 12,60 milijuna eura prihoda

Prema podacima s portala Digitalna komora, Sedam IT je 2022. godine imao 135 zaposlenih, 12,60 milijuna eura prihoda i 574.837 eura dobiti. Prihod tvrtke bio je u blagom padu od 2018. godine kad je iznosio 15,65 milijuna.



Vlasnik tvrtke je Dubrovčanin Čedo Đukić, dok njome od 2014. godine upravlja Ante Jurišić. Sedam IT osnovalo je 2003. godine nekoliko ljudi koji su proizašli iz Combisa, od kojih Đukić kasnije preuzima udio. Tvrtka je dosta surađivala s javnim sektorom, a na njihovim stranicama može se vidjeti kako portfelj rješenja pokriva cjelokupne ICT potrebe poduzeća: od infrastrukture i optimizacije do vlastitih rješenja za razvoj poslovanja razvijenih za postizanje specifičnih ciljeva klijenata. Imaju i vlastita rješenja: Sedam CRM, Sedam kontakt centar, eBox i Sedam Payment platformu.

Sudski registar otkriva kako je Đukić od studenog 2023. godine vlasnik tvrtki 7 Payments i Powerbine, iz čega se može naslutiti kako bugarskoj tvrtki nije prodano cjelokupno poslovanje tvrtke.

TBS razmatrao akviziciju još jedne hrvatske tvrtke

Ivan Žitijanov, izvršni direktor TBS-a, komentirao je za bugarski Capital da je cilj transakcije širenje poslovanja na europska tržišta. “Tražimo ekonomiju razmjera i raznolikost na tržištima na kojima možemo zaposliti ljude. Vrlo je teško probiti se na ovakva tržišta jer nitko ne zna tko ste. S akvizicijom je lakše, a kada rastete regionalno, to je više – lako pronaći klijente u zapadnoj Europi”, kaže Žitijanov.

Pregovori o akviziciji trajali su gotovo godinu i pol. Počeli su u rujnu 2022. TBS je prije toga razmatrao još jednu hrvatsku tvrtku, od koje je na kraju odustao. “Parametri posla su vrlo dobri. Kupujemo po dobroj cijeni i ugovor sadrži poticaje za širenje poslovanja kao novog vlasnika”, kaže Žitijanov.

Nakon akvizicije, Sedmica bi trebala početi nuditi rješenja na području kibernetičke sigurnosti. Glavni cilj TBS-a bit će zadržati tim hrvatske tvrtke koji broji 120 ljudi (135 je podatak za 2022. godinu, 120 je aktualni podatak za prodanu tvrtku, op. FH.), od čega je 50 programera, 40 stručnjaka za informatičku infrastrukturu, a ostali su poslovna administracija. Bugarska tvrtka će imati svoj tim ljudi koji će raditi na ujedinjenju dviju kompanija.

TBS razmatra i akvizicije u Sloveniji i Rumunjskoj. Vjeruju kako bi im rast prihoda i ljudi u istočnoj Europi trebao pomoći da dobiju poslov4e u Zapadnoj Europi.



“Trenutno nas neki veliki klijenti na Zapadu odbijaju jer ne vjeruju tvrtkama koje su male po njihovim standardima” – zaključuje Žitijanov.