Čime se bavi Nikica Jelavić? Završio je veterinu, imao kockarnice, a u zatvoru je proveo 1120 dana

Nikica Jelavić dugo godina nije punio medijske stupce, dok se nije dogodio susret s Milom Kekinom, frontmenom Hladnog piva i suprugom predsjedničke kandidatkinje Možemo!, Ivane Kekin. Danas se bavi ugostiteljstvom, ali ima dugu povijest – i na stupcima “crne kronike” i u poduzetničkim vodama. Sa Zoranom Pripuzom je imao nekoliko tvrtki među kojima je i ona za posmrtnu pripomoć

Kontroverzni poduzetnik. Čovjek zbog kojeg se mijenjao Zakon o kaznenom postupku i napisano na tisuće novinskih tekstova. Navodni vođa bande ‘Dečki s Knežije’, što tužiteljstvo nikad nije uspjelo dokazati. Stric nogometaša Nikice Jelavića za kojeg se priča da će biti novi trener NK Lokomotiva. A po novome, čovjek koji supruga predsjedničke kandidatkinje zove na kavu jer se s njenom strankom ‘ništa ne može dogovoriti’. U medijima se počeo pojavljivati još krajem 90-ih, kad se vjerovalo da je on odgovoran za pokušaj ubojstva Vjeke Sliška, kralja poker aparata. Na njega je ispaljen projektil iz raketnog bacača u Preradovićevoj ulici u Zagrebu. Poginuo je slučajni prolaznik Zoran Domini. Jelavić je bio optužen za još dva pokušaja ubojstva, kamatarenje, sprječavanje dokazivanja, cijelu plejadu kaznenih djela koja se vežu uz zločinačke organizacije. Tužiteljstvo je smatralo da je on zasjeo na mjesto vođe ‘Dečkiju s Knežije’ nakon ubojstva Zlatka Bagarića, tadašnjeg kralja kocke i jednog od vodećih ljudi jugoslavenskog krim-miljea. No Jelavić je tad, u doba uhićenja, već bio etablirani poduzetnik s tvrtkom Palma, tri kasina i na apsolventskoj godini na veterini koju je diplomirao 2007. godine.

Poduzetnik od 90-ih

Jelavić je još 1997. godine otvorio tvrtku Dallas d.o.o koja se bavila ugostiteljstvom i turizmom, ali i trgovinom na veliko, motornim vozilima, prijevozom robe, građenjem, nadzorom, održavanjem i mjenjačkim poslovima. Prema povijesnom izvatku iz Sudskog registra, tvrtka je imala sjedište na adresi Kruge 48, a Jelavićev poslovni partner je bio Janko Grahovac. Tvrtka je osnovana s oko 50.000 kuna temeljnog kapitala, iz registra je brisana 10. prosinca 2013. godine, a Jelavić se zadnji put spominje 2002. godine.

Jelavić se predstavljao kao intelektualac i poduzetnik

Kako Jelaviću nisu nikad ništa dokazali, a u zatvoru je proveo 1120 dana, tužio je državu. Tijekom tog spora, u kojem je presuđeno da mu država mora isplatiti oko pola milijuna kuna štete, izjavio je da je bio intelektualac i poduzetnik u vrijeme uhićenja. ”U trenutku uhićenja imao sam troje djece vrtićke dobi i bio sam u braku. Bio sam do tada vlasnik tvrtke Palma, te tri kockarnice. U svim mojim firmama bilo je zaposleno oko 350 ljudi. Sve firme normalno su funkcionirale. Sjećam se da je bila subota kada me supruga nazvala i rekla mi da su specijalci došli do kuće u kojoj smo živjeli. Tražili su da se javim u sjedište policije u Đorđićevoj ulici. Moje privođenje na sud pratili su svi mediji.”

HGK priznanja za lijesove

Tvrtka Palma koju spominje je Palma d.o.o., poduzeće za proizvodnju pogrebnih potrepština, koju je imao sa Zoranom Pripuzom. 2007. godine su ju prodali pa je sad nekoliko vlasnika među kojima je i udruga Posmrtna pripomoć iz Zagreba. Tu udrugu je 2021. godine Nacional doveo u vezu s CIOS-om Petra Pripuza. Kako pišu, udruga je bila vlasnik dijela zemljišta kraj klizišta Kostanjek u Podsusedu, koje je trebalo biti sanirano građevinskim otpadom, međutim, prijedlog nikad nije prošao Gradsku skupštinu. Tvrtka Palma d.o.o je 2006. dobila priznanje od Hrvatske gospodarske komore i dodijeljena su joj tri znaka Hrvatske kvalitete za lijesove, polusarkofage i sarkofage te su i nositelji znaka ‘Izvorno hrvatsko’ za tradicionalni kosokutni lijes rezbaren tropletom. Tvrtka je bila toliko profitabilna da su im prihodi od 1998. godina, kad su bili 2,5 milijuna kuna, skočili na 5 milijuna kuna 2005. godine. Kako piše Jutarnji list, napravili su i lijes Franji Tuđmanu. U povijesnom izvatku se vidi i da je tvrtka bila pod brojnim mjerama zbog kaznenih postupaka. Primjerice, jednu mjeru je izdao Županijski sud u Zagrebu 2000. godine, u vremenu kad je Zoran Pripuz bio u bijegu, zbog kaznenog postupka u kojem su Jelavić i Zoran Pripuz optuženi da su oteli i pokušali iznuditi novac od Borisa Ljahnyckog. Prema optužnici, ODO Zagreb ih je teretio da su 1997. i 1998. nizom prijetnji od liječnika Ljahnyckog iznudili 2,4 milijuna kuna. Oslobođeni su optužbi.

Suradnja s Pripuzima

Osim u Palmi, Zoran Pripuz i Nikica Jelavić su par godina držali i kasino u hotelu Dubrovnik. 2005. godine, prema sudskom registru, Branimir Pripuz s Jelavićem otvara privatnu tvrtku za kupnju i prodaju nekretnina Opirus gradnja d.o.o., sa sjedištem u Topolnici 25, Zagreb. Sedam godina nakon, u tvrtku ulazi i Tomislav Pripuz. Jelavić je, prema javno dostupnim podacima, bio direktor do 2009. godine, a tvrtka odlazi u stečaj 2019. Imovina tvrtke je bila vrijedna 36 tisuća eura, no do polovice 2007. nije imala prijavljenih prihoda. Deset godina nakon, 2017., tvrtka je bila u minusu 88.877 kuna. Jelavić je bio i vlasnik tvrtke MM-SVJETLO d.o.o. u kojoj je direktorsku poziciju obnašao od 2006. do 2013. godine. kad je tvrtka izbrisana iz registra Trgovačkog suda u Zagrebu. Tad se već bio preselio s Knežije na Cmrok, gdje sa ženom po pola ima kuću s okućnicom ukupne površine 989 metara kvadratnih.

Ugostiteljstvo

Danas je Jelavić vlasnik tvrtke SUMMA SUPERBIA za ugostiteljstvo koja pozitivno posluje. Prošle godine su imali prihode od oko 600 tisuća eura i dobit od oko 100 tisuća eura. Tvrtka je osnovana 2010. godine, kad je Jelavić bio i direktor. S te pozicije odlazi 2016. godine, a mijenja ga Josip Vuletić, koji je s Jelavićem i suvlasnik tvrtke. Tvrtka ima sjedište u Nemčićevoj 7, blizu Kvaternikovog trga. Na istoj adresi, po podacima iz zemljišnih knjiga, u vlasništvu tvrtke su tri parkirna mjesta u garaži. Sam Jelavić također ima tri parkirna mjesta. Tri parkirna mjesta su u suvlasništvu Antonele i Andree Pripuz. U suvlasništvu garaže je i Zoran Pripuz, kao i Ana Vrlja koja je bila direktorica SUMMA SUPERBIA od 2010. do 2012. godine. Većina toga je u vlasništvu tvrtke Plaza nekretnine, kojoj je pak od 2018. godine vlasnik već spomenuti Jelavićev partner, Josip Vuletić.