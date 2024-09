Član Uprave Janafa: Naplatit ćemo naknade od Mola koristio on naftovod ili ne

Vladislav Veselica, član Uprave Janafa, u razgovoru za medije rekao da do kraja godine imaju sklopljen ugovor s Molom o transportu nafte te će ugovoreno i naplatiti bez obzira hoće li mađarska kompanija koristiti sustav ili ne

Bez obzira na to koristio Mol sustav za transport nafte ili ne, Janaf će to Molu naplatiti s obzirom da s njime do kraja godine ima potpisan ugovor „puno za prazno“.

Ustvrdio je to član Uprave Janafa Vladislav Veselica u razgovoru za riječki Novi list, što je objavljeno u četvrtak.

Veselica je pritom objasnio da ugovor podrazumijeva obvezu Janafa da isporuči dogovorenu količinu nafte, a korisnika (Mol) da plati navedenu uslugu „neovisno o tome je li naftu preuzeo ili realizirao njenu nabavu“.

Ugovor za 2,6 milijuna tona nafte

Koji će iznos za ugovorene količine naplatiti nije iznio, ali je rekao da Janaf za ovu godinu ima ugovor o transportu 2,2 milijuna trona sirove nafte od Omišlja do mađarske granice te 400 tisuća tona nafte od Siska do mađarske granice, a s Molom je ugovoreno i skladištenje 79 tisuća kubnih metara plina na terminalu Omišalj i 70 tisuća u Sisku.

Početkom tjedna je, naime, Mol izvijestio kako je postignut dogovor oko nastavka transporta sirove nafte iz Rusije naftovodom Družba, s time da će naftu preuzimati na granici Bjelorusije i Ukrajine, nakon što je Ukrajina postrožila sankcije za ruski Lukoil kojem je onemogućen izvoz preko ukrajinkog teritorija.

To ujedno znači da neće biti ništa od dobave nafte za Molove rafinerije u Mađarskoj i Slovačkoj preko Janafa, oko čega su vođeni razgovori i provedena testiranja kapaciteta naftovoda, a s mađarske strane su stigli žestoki prigovori oko cijene transporta nafte. Štoviše, mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto je izjavio da je Hrvatska “nepouzdana tranzitna zemlja”.

Kako se određuju cijene

Janaf, inače, u utorak objavio reakciju na tvrdnje koje je u intervjuu za mađarske medije izrekao predsjednik i izvršni direktor Mol Grupe Zsolt Hernádi, vezano uz naknade za transport nafte Janafovim cjevovodom i njegovim kapacitetom. Kako su naveli, netočno je da je Janaf ‘podlegao iskušenju’ i ‘stjerao (Mol Grupu) u kut’ te podigao naknade za transport sirove nafte do ‘zapanjujućih’ iznosa, što je u intervjuu rekao Hernádi.

“Istina je da se cijene transporta nafte naftovodnim sustavom Janafa utvrđuju na temelju iste metodologije za sve partnere, u pregovaračkom postupku na pravedan i transparentan način. Cijene se temelje na postojećem tarifnom sustavu i regulatornom nadzoru na nacionalnoj i EU razini, a zasnovane su na tri načela. Na prvom mjestu je načelo jednakog tretmana svih korisnika, što se osigurava nepristranim pristupom sustavu svim korisnicima koji udovoljavaju tehničkim uvjetima. Zatim slijedi utvrđivanje cijena transporta nafte po dionicama, pa korisnik plaća cijene transporta samo onih dionica koje oni koriste te, na kraju, troškovno načelo, što podrazumijeva pokriće troškova poslovanja djelatnosti transporta nafte, pokriće investicija nužnih za održavanje i razvoj transportnog sustava te uz osiguranje prinosa na imovinu transportnog sustava”, naveli su iz te državne tvrtke.

Please enable JavaScript